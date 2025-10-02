Radni PiS zaproponowali referendum w sprawie nocnej prohibicji

Rafał Trzaskowski o nocnej prohibicji Źródło: TVN24

Zakaz miałby obowiązywać w godz. 23.00 do 6.00. Złożone przez Rafała Trzaskowskiego projekty zakładają, że zakaz będzie obowiązywać w dwóch dzielnicach od 1 listopada.

Proponują dwa pytania

Radni PiS przed sesją zaproponowali projekt uchwały, w którym zawarli pomysł, by rozpisać referendum lokalne. Miałoby być zorganizowane 16 listopada. Mieszkańcy Warszawy odpowiedzieliby na dwa pytania.

Pierwsze to: "Czy jesteś za ograniczeniem wprowadzenia w godzinach nocnych sprzedaży napojów alkoholowych na całym obszarze miasta stołecznego Warszawy polegającym na zakazie sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży od godziny 23 do 6?". Drugie: "Czy jesteś za wprowadzeniem ograniczenia w godzinach nocnych sprzedaży napojów alkoholowych na obszarze swojej dzielnicy polegającym na zakazie sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży w godzinach od 23 do 6 rano?". To zamknięte pytania z odpowiedziami "tak" lub nie".

Przewodniczący klubu radnych PiS Dariusz Figura dopytywał, dlaczego prezydent nie chce wprowadzać pilotażu również na Ochocie i Bielanach, skoro te dzielnice również wyraziły pozytywną opinię popierając nocną prohibicję na swoim terenie. Podkreślił, że konsultacje społeczne nie mogą być podstawą podejmowania takich decyzji, bo nie są reprezentatywne. Dlatego radni PiS proponują referendum w tej sprawie.

Reprezentująca klub Lewicy i Miasto Jest Nasze Marta Szczepańska przypomniała, że w ich projekcie również okres implementacji nocnego zakazu również wynosił 14 dni i wtedy było im tłumaczone, że jest zbyt krótki dla przedsiębiorców. Zaznaczyła, że radnych niepokoi to, że nocnego pilotażu zakazu sprzedaży alkoholu w dwóch dzielnicach nie opiniują wszystkie dzielnice miasta. - Mogą pojawić się głosy z innych dzielnic, że one też chcą wprowadzenia pilotażu - dodała.

Prezydent o zakazie od 1 czerwca

Obecny na sesji prezydent Rafał Trzaskowski powiedział, że nie chce wprowadzenia do porządku obrad punktu dotyczącego referendum. Zadeklarował, że na wiosnę złoży projekt, by nocna prohibicja obowiązywała w całym mieście. Od 1 czerwca.

- Wydawanie pieniędzy na referendum w tej sprawie, zwłaszcza, że widzieliśmy jak głosowali radni opozycyjni na tej ostatniej sesji (...) wydaje się zbędne - zwrócił się do radnych PiS Trzaskowski.