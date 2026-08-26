Śródmieście Warszawa będzie miała system antydronowy Oprac. Klaudia Kamieniarz |

Białystok. Na terenie Aeroklubu zaprezentowano system antydronowy Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa planuje wdrożenie systemu wykrywania i klasyfikacji bezzałogowych statków powietrznych. W lipcu do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego trafił wniosek o jego sfinansowanie i wdrożenie.

Wczesne wykrywanie incydentów

"Umożliwi on monitorowanie przestrzeni powietrznej oraz rejestrowanie aktywności dronów. System pozwoli na wczesne wykrywanie ewentualnych zagrożeń, szybszą reakcję służb i skuteczniejsze przeciwdziałanie incydentom. Obecnie informacje o dronach często trafiają do służb dopiero po zgłoszeniu przez świadków" - wyjaśnia stołeczny ratusz.

Urzędnicy zapowiadają, że system zostanie zakupiony jeszcze w tym roku. Planują, że obejmie centralną część miasta, a dokładnie kilka obiektów.

- Nie będę zdradzał jakich, bo przyjęliśmy taką taktykę, że nie wszystkim, co robimy dla bezpieczeństwa, chwalimy się. Bierzemy pod uwagę obiekty, które są chronione przez Służbę Ochrony Państwa czy Kancelarię Sejmu - powiedział Jarosław Misztal, dyrektor Stołecznego Centrum Bezpieczeństwa w rozmowie z TVP Info.

System może być rozbudowany

Jak zauważył, coraz częściej dochodzi do sytuacji, gdy w strefę bezpieczeństwa urzędów i innych gmachów instytucji państwowych wlatują drony, których intencje są niejasne.

- Nam taki system antydronowy jest potrzebny chociażby w moim centrum czy w innych obiektach Warszawy, urzędach. Będzie zainstalowany i docelowo rozważamy jego rozbudowę - zapowiedział.

System będzie kosztować około miliona złotych. Przy czym 20 procent tej kwoty to pieniądze z budżetu Warszawy, a pozostałe 80 pokryje dofinansowanie z programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.