Marsz aktywistów w Śródmieściu. Dwie osoby próbowały wejść na teren Pałacu Prezydenckiego

Marsz Ostatniego Pokolenia Źródło: Ostatnie Pokolenie

Udostępnij Facebook Kopiuj link

Jak informuje w komunikacie Ostatnie Pokolenie, marsz grupy aktywistów rozpoczął się o godzinie 13.30. Protestujący przeszli sprzed budynku Sejmu przez plac Trzech Krzyży, Nowy Świat i Krakowskie Przedmieście przed Pałac Prezydencki. Pochód zabezpieczała policja.

Pod koniec marszu dwóch aktywistów próbowało wedrzeć się na teren pałacu. - Przed Sejmem zawiązało się spontaniczne zgromadzenie. Jego uczestnicy przeszli pod Pałac Prezydencki. Dwie osoby próbowały wejść na teren pałacu, ale uniemożliwili im to policjanci. Osoby te zostały wylegitymowane - powiedział nam młodszy aspirant Bartłomiej Śniadała z Komendy Stołecznej Policji.

Marsz Ostatniego Pokolenia Źródło: Ostatnie Pokolenie

Apel do Karol Nawrockiego

Działacze Ostatniego Pokolenia domagają się poparcia i przyspieszenia procedowania ustawy przez rząd. "Ostatnie Pokolenie kieruje swoje postulaty do Sejmu, ale też do Karola Nawrockiego, który kreuje wizerunek 'chłopaka z osiedla' i 'człowieka z ludu'. Doszedł on do władzy przy wsparciu Prawa i Sprawiedliwości, czyli partii mającej reprezentować również wsie i wykluczone transportowo miejscowości" - wskazują w komunikacie aktywiści.

"Wykluczenie transportowe jest wielką bolączką mniejszych ośrodków. Dotychczasowe polityki klimatyczne zbyt często obciążały zwykłych ludzi. Głęboka transformacja gospodarki, w tym transportu, z którego emisje rosną najszybciej, jest konieczna jeśli nie chcemy osunąć się do klimatycznego piekła. Ta ustawa może pokazać, że może ona być nie tylko sprawiedliwa, ale wręcz korzystna dla milionów Polek i Polaków mających kłopoty z dojazdem do pracy, do szkoły, do urzędu" - mówi cytowany w komunikacie Tytus Kiszka, działacz Ostatniego Pokolenia. - "Panie Prezydencie Nawrocki, mamy nadzieję, że możemy liczyć na pana podpis i pełne polityczne poparcie" - zaapelował aktywista.

W piątek rano aktywiści rozpoczęli swój protest przed Sejmem.

Ostatnie Pokolenie pojawiło się w piątek przed Sejmem Źródło: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl

"Lex Ostatnie Pokolenie"

W środę projekt ustawy "Lex Ostatnie Pokolenie", w trybie inicjatywy ustawodawczej, przedłożył na ręce marszałka Sejmu Klub Parlamentarny Lewicy

."Jest to punkt przełomowy w trwającej ponad 1,5 roku walce Ostatniego Pokolenia. Ustawa zawiera przepisy, które mają po pierwsze przenieść środki z rozbudowy autostrad na kolej i autobusy, a po drugie wprowadzić wspólny bilet na połączenia regionalne za 50 złotych miesięcznie. Zawiera też regulacje systemowo wspierające kolej towarową – ruch chce, aby do 2035 r. ponad 50 procent towarów było transportowane koleją" - opisano.