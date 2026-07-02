Śródmieście Wolta, śmigło, mijanka, formacja rzymska. Widowiskowe manewry łodzi na Wiśle Piotr Bakalarski |

Manewry tradycyjnych łodzi wiślanych Źródło wideo: Dzielnica Wisła Źródło zdj. gł.: Dzielnica Wisła

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

- Idea manewrów narodziła się w trakcie pracy na Wiśle - mówił podczas czwartkowego spotkania z dziennikarzami Andrzej Stański z firmy Krypa, która jest operatorem miejskiej barki przycumowanej na wysokości Pawilonu Tańca i właścicielem dziewięciu tradycyjnych łodzi pływających po rzece.

- Punktualność w żegludze pasażerskiej musi być absolutna. Zdarza się jednak, że sternik podpłynie o dwie-trzy minuty za wcześnie i musi coś z tym czasem zrobić. Tak narodził się pomysł, żeby zrobić woltę czy mijankę, zagospodarować ten czas tak, żeby pasażer się nie zorientował. Okazało się, że w trakcie takich manewrów, nie było takiego przechodnia na bulwarach, który by nie przystanął, nie popatrzył, nie zrobił zdjęcia - wyjaśniał genezę wydarzenia pod nazwą Krypa Flash Stański.

Manewry drewnianych łodzi na Wiśle Krypa Flash - manewry tradycyjnych łodzi wiślanych Źródło zdjęcia: Dzielnica Wisła Krypa Flash - manewry tradycyjnych łodzi wiślanych Źródło zdjęcia: Dzielnica Wisła Krypa Flash - manewry tradycyjnych łodzi wiślanych Źródło zdjęcia: Dzielnica Wisła Krypa Flash - manewry tradycyjnych łodzi wiślanych Źródło zdjęcia: Dzielnica Wisła

Setki widzów na bulwarach

Do 2 maja manewry miały charakter spontaniczny. Wówczas, z okazji Dnia Flagi, zorganizowano wydarzenie, które spotkało się z pozytywnym przyjęciem. Popis umiejętności nawigacyjnych sterników oklaskiwały z bulwarów, Mostu Świętokrzyskiego i kładki setki osób. - Produkt został przetestowany - skonstatował organizator.

Jednocześnie wodniacy szukali formuły, która nie zaburzy codziennej obsługi pasażerskiej. Dlatego w manewrach będą brały udział jednostki, które wracają do brzegu i te, które wypływają w rejs. Wszystkie spotkają się na odcinku między Centrum Nauki Kopernik a Pawilonem Tańca. Punktualnie o 17.01 zabrzmi syrena, która da sygnał to rozpoczęcia wydarzenia.

Manewry na Wiśle

Jak zapowiedział Andrzej Stański, w programie znajdą się: mijanka (łodzie płynące w górę i w dół rzeki mijają się w bliskiej odległości); formacja rzymska (jednostki wpływają między siebie, wzorując się na szyku legionów rzymskich); śmigło ("przytulone" do siebie statki wirują po rzece); wolta (jeden po drugim wykonują okręg na rzece).

- Sama żegluga na Wiśle jest wyzwaniem, Wisła jest ostatnią dziką rzeką w Europie. Dołożenie do tego zaawansowanych figur, stworzenie z żeglugi widowiska, to sztuka - przyznał Piotr Skrzyniarz, kapitan jednej z jednostek, które wezmą udział w Krypa Flash.

Niedziela, minuta po 17

Premierowy pokaz odbędzie się 5 lipca, kolejne w następne niedziele wakacji. Start zawsze o godzinie 17.01. Co tydzień będzie prezentowany zestaw kilku tych samych figur plus jedna dodatkowa.

- Traktuję to jako hymn, hejnał, coś co będzie regularnie na Wiśle. Nad Wisłą dzieje się codziennie mnóstwo rzeczy, ale ten element będzie stały - podsumował Jan Piotrowski, pełnomocnik prezydent Warszawy ds. Wisły.