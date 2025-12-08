Logo TVN Warszawa
Jest umowa na remont zabytkowej Hali Gwardii

Umowę na modernizację Hali Gwardii oraz jej okolicy, w formie partnerstwa publiczno-prywatnego, podpisał w poniedziałek prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. W zamian za kompleksową rewitalizację najemca obiektu przez 30 lat będzie miał prawo dzierżawy tego miejsca i czerpania z niego zysków. Prace rozpoczną się w 2026 roku, budynek hali powinien być gotowy na początku 2027 roku.

- Całkowicie zmieniamy centrum Warszawy i to jest element tego planu. To miejsce historyczne, pamiętające czasy carskie i tragedię Powstania Warszawskiego, jak również historyczne czasy zwycięstwa polskich pięściarzy na Sowietami w 1953 roku - powiedział Trzaskowski.

Zachowają historyczny charakter budynku

W ramach podpisanej umowy zmodernizowany zostanie budynek Hali Gwardii, a także tzw. plac Wielopole (kiedyś plac targowy przy Żelaznej Bramie, a dziś część Osiedla Za Żelazną Bramą), na którym zostanie zbudowany podziemny parking, a obecny zmieni się w skwer miejski.

Zachowany zostanie historyczny charakter budynku, jak powiedział Trzaskowski, choćby jeżeli chodzi o szkółkę boksu i samą salę, która pamięta jeszcze czasy legendarnego trenera Feliksa Stamma.

Trzaskowski podkreślił też, że miasto jest cały czas w dialogu z kupcami, odbyło się kilka spotkań w tej sprawie. Zadeklarował, że charakter targowiska i samej hali zostanie zachowany.

Co dalej z kupcami?

- Wszyscy kupcy, którzy zadeklarowali chęć pozostania w tym miejscu, otrzymali od nas ofertę, gdyż bardzo nam zależy, żeby większość z nich została. Część z nich ofertę już przyjęła, kilka osób szuka innego miejsca, kilka osób się jeszcze zastanawia. Nam zależy na tym, żeby wszyscy, którzy chcą, mogli w tym miejscu zostać - powiedział prezydent stolicy.

Podkreślił, że najważniejsze jest teraz, żeby zadbać, by w momencie prowadzenia remontu, bazar mógł dalej działać.

Umowa na modernizację podpisana została w formie partnerstwa publiczno-prywatnego.

- Zależy nam na tym, żeby tego typu projekty realizować z pieniędzmi naszych partnerów, oczywiście nie tracąc kontroli nad tym, co będzie znajdować się w Hali Gwardii. Żeby zachowała swój charakter, była otwarta dla mieszkańców o różnej zasobności portfela - podkreślił Trzaskowski.

Harmonogram prac

Prace rozpoczną się w 2026 roku, a budynek ma być gotowy na początku 2027 roku. - Później zabieramy się za parking na Wielkopolu i cały ten kwartał powinien być zakończony w 2029 roku - przekazał Trzaskowski.

Prace modernizacje prowadzone będą w oparciu o wytyczne konserwatorskie. Jak deklaruje miasto, wszystkie ślady związane z działaniami wojennymi (np. ślady po kulach) zostaną zachowane i zakonserwowane.

Największą zmianą będzie wykorzystanie przestrzeni na poziomie -1 oraz dobudowanie niewielkiej, stalowej antresoli przesłoniętej szklaną barierką, zachowującą widok na zabytkowe mury.

Na miejscu stworzona zostanie izba pamięci pięściarza Feliksa "Papy" Stamma, prekursora "polskiej szkoły boksu", którego pomnik stoi w Parku Mirowskim.

Obecny parking na placu Wielopole po renowacji zmieni się w zielony skwer miejski. Plany zakładają plac zabaw dla najmłodszych, a także strefę odpoczynku wśród zieleni oraz przestrzeń dla sportowców - strefę bokserską. Na placu będzie też wąska sadzawka, która podkreśli historyczną Oś Saską. Obecnie funkcjonujący w tym miejscu parking przeniesiony zostanie pod powierzchnię placu.

Kwiatami handlowali tu od lat. Znikają pawilony sprzed Hali Mirowskiej

Kwiatami handlowali tu od lat. Znikają pawilony sprzed Hali Mirowskiej

Na rok zamkną Muzeum Fryderyka Chopina

Na rok zamkną Muzeum Fryderyka Chopina

