Jest umowa na remont zabytkowej Hali Gwardii

- Całkowicie zmieniamy centrum Warszawy i to jest element tego planu. To miejsce historyczne, pamiętające czasy carskie i tragedię Powstania Warszawskiego, jak również historyczne czasy zwycięstwa polskich pięściarzy na Sowietami w 1953 roku - powiedział Trzaskowski.

Zachowają historyczny charakter budynku

W ramach podpisanej umowy zmodernizowany zostanie budynek Hali Gwardii, a także tzw. plac Wielopole (kiedyś plac targowy przy Żelaznej Bramie, a dziś część Osiedla Za Żelazną Bramą), na którym zostanie zbudowany podziemny parking, a obecny zmieni się w skwer miejski.

Zachowany zostanie historyczny charakter budynku, jak powiedział Trzaskowski, choćby jeżeli chodzi o szkółkę boksu i samą salę, która pamięta jeszcze czasy legendarnego trenera Feliksa Stamma.

Trzaskowski podkreślił też, że miasto jest cały czas w dialogu z kupcami, odbyło się kilka spotkań w tej sprawie. Zadeklarował, że charakter targowiska i samej hali zostanie zachowany.

Co dalej z kupcami?

- Wszyscy kupcy, którzy zadeklarowali chęć pozostania w tym miejscu, otrzymali od nas ofertę, gdyż bardzo nam zależy, żeby większość z nich została. Część z nich ofertę już przyjęła, kilka osób szuka innego miejsca, kilka osób się jeszcze zastanawia. Nam zależy na tym, żeby wszyscy, którzy chcą, mogli w tym miejscu zostać - powiedział prezydent stolicy.

Podkreślił, że najważniejsze jest teraz, żeby zadbać, by w momencie prowadzenia remontu, bazar mógł dalej działać.

Umowa na modernizację podpisana została w formie partnerstwa publiczno-prywatnego.

- Zależy nam na tym, żeby tego typu projekty realizować z pieniędzmi naszych partnerów, oczywiście nie tracąc kontroli nad tym, co będzie znajdować się w Hali Gwardii. Żeby zachowała swój charakter, była otwarta dla mieszkańców o różnej zasobności portfela - podkreślił Trzaskowski.

Harmonogram prac

Prace rozpoczną się w 2026 roku, a budynek ma być gotowy na początku 2027 roku. - Później zabieramy się za parking na Wielkopolu i cały ten kwartał powinien być zakończony w 2029 roku - przekazał Trzaskowski.

Prace modernizacje prowadzone będą w oparciu o wytyczne konserwatorskie. Jak deklaruje miasto, wszystkie ślady związane z działaniami wojennymi (np. ślady po kulach) zostaną zachowane i zakonserwowane.

Największą zmianą będzie wykorzystanie przestrzeni na poziomie -1 oraz dobudowanie niewielkiej, stalowej antresoli przesłoniętej szklaną barierką, zachowującą widok na zabytkowe mury.

Na miejscu stworzona zostanie izba pamięci pięściarza Feliksa "Papy" Stamma, prekursora "polskiej szkoły boksu", którego pomnik stoi w Parku Mirowskim.

Obecny parking na placu Wielopole po renowacji zmieni się w zielony skwer miejski. Plany zakładają plac zabaw dla najmłodszych, a także strefę odpoczynku wśród zieleni oraz przestrzeń dla sportowców - strefę bokserską. Na placu będzie też wąska sadzawka, która podkreśli historyczną Oś Saską. Obecnie funkcjonujący w tym miejscu parking przeniesiony zostanie pod powierzchnię placu.