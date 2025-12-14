Logo TVN Warszawa
Śródmieście

Podnośnik w górze, "kierowca" w koszu. Nietypowy przejazd

Źródło: tvnwarszawa.pl
Ulicą nieopodal mostu Poniatowskiego przejechał podnośnik. Kierowca sterował maszyną z uniesionego w górę kosza. Przy tym moście trwa od ponad dwóch lat remont.

Kierowca jechał podnośnikiem na czterech dużych oponach, sterując nim z wysuniętego w górę kosza. W taki sposób przejechał pod mostem Poniatowskiego ulicą Leona Kruczkowskiego, do zawrotki przed mostem kolejowym.

Przejazd podnośnika wiązał się prawdopodobnie z trwającym od wiosny 2023 roku kompleksowym remontem zabytkowego wiaduktu mostu Poniatowskiego. Przewidywany termin zakończenia prac przesunięto niedawno na lipiec 2026 roku.

Remont mostu Poniatowskiego trwa już dwa lata. Wiadomo, kiedy może się zakończyć
Remont mostu Poniatowskiego trwa już dwa lata. Wiadomo, kiedy może się zakończyć

Komendę Stołeczną Policji zapytaliśmy o to, czy przejazd takim pojazdem publiczną drogą jest zgodny z przepisami. Czekamy na odpowiedź.

Autorka/Autor: mg/ gp

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: tvnwarszawa.pl

ruch drogowyPolicjaMandaty
