Podnośnik w górze, "kierowca" w koszu. Nietypowy przejazd

Kierowca jechał podnośnikiem na czterech dużych oponach, sterując nim z wysuniętego w górę kosza. W taki sposób przejechał pod mostem Poniatowskiego ulicą Leona Kruczkowskiego, do zawrotki przed mostem kolejowym.

Przejazd podnośnika wiązał się prawdopodobnie z trwającym od wiosny 2023 roku kompleksowym remontem zabytkowego wiaduktu mostu Poniatowskiego. Przewidywany termin zakończenia prac przesunięto niedawno na lipiec 2026 roku.

Komendę Stołeczną Policji zapytaliśmy o to, czy przejazd takim pojazdem publiczną drogą jest zgodny z przepisami. Czekamy na odpowiedź.

Podnośnik jadący ulicą Leona Kruczkowskiego Źródło: tvnwarszawa.pl

