Groził przechodniom nożem. Został obezwładniony

Jak podali strażnicy, okazało się, że kobieta nie była jedynym świadkiem tego zdarzenia. Gdy patrol zbliżał się do miejsca, funkcjonariusze dostali informację o kolejnych osobach, które zastraszał nożownik. Jedną z nich był Francuz, od którego napastnik domagał się pieniędzy.

Nóż schował w rękawie

"Poszkodowany obcokrajowiec wraz ze strażnikami ruszył tropem uzbrojonego w nóż napastnika i już po kilku minutach wypatrzył osobę, która usiłowała go okraść. Kiedy strażnicy zbliżyli się do podejrzanego, mężczyzna zaklinał się, że to pomyłka i nie ma przy sobie żadnego noża, co jednak szybko okazało się nieprawdą. W trakcie prewencyjnego sprawdzenia odzieży, strażnicy wyczuli nóż o długości ostrza 7 cm w rękawie bluzy 35-latka" - podała straż miejska.

Strażnicy miejscy zatrzymali nożownika Źródło: Straż miejska

Funkcjonariusze skuli mężczyznę kajdankami, wtedy stał się wulgarny i agresywny, a do listy postawionych mu zarzutów dołączyły groźby i znieważenie funkcjonariusza publicznego. "Obezwładnionego, groźnego mężczyznę z całą listą poważnych przestępstw na sumieniu przekazano policji. Interwencja wzbudziła spore uznanie i wdzięczność wśród przechodniów odwiedzających tego dnia Stare Miasto" - podsumowali funkcjonariusze.