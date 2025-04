Dom studencki "Sezam" idzie pod młotek

Akademik "Sezam" wystawiony na sprzedaż Źródło: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl

Wybudowany w dwudziestoleciu międzywojennym zabytkowy akademik Politechniki Warszawskiej został wystawiony na sprzedaż. Budynek wymaga generalnego remontu, na który uczelnia nie ma środków.

Kluczowe fakty: Ostatni remont "Sezam" przeszedł w latach 80., studentów nie ma tam od 2019 roku.

Koszt koniecznego remontu szacowany jest na 100 milionów złotych.

Cena wywoławcza wynosi nieco ponad 44 miliony złotych.

Dochód ma być przeznaczony na istniejące akademiki. Politechnika Warszawska ma ich 11.

Dawny Dom Studencki Sezam przy Górnośląskiej 14 został wybudowany w latach 1924-1926 przez fundację Bratnia Pomoc pierwszego prezydenta II Rzeczypospolitej Gabriela Narutowicza. Początkowo był przeznaczony dla około 450 studentów. W czasie wojny swoją siedzibę w budynku przy Górnośląskiej miało gestapo. Budynek przetrwał Powstanie Warszawskie, a tuż po wojnie został oddany w użytkowanie wieczyste Politechniki Warszawskiej. Uczelnia zaadaptowała budynek pod DS "Sezam". Liczbę miejsc zredukowano do około 150.

Remont kosztowałby 100 milionów złotych

Ostatni remont akademik przeszedł w latach 80. Studenci mieszkali w nim do 2019 roku. Ze względu na zły stan techniczny od tego czasu budynek stoi pusty. Potrzebny jest generalny remont, na który uczelnia nie ma środków.

- Władze Politechniki Warszawskiej rozważały możliwość remontu, który pozwoliłby na przywrócenie budynkowi funkcji akademika, jednak skala prac zarówno remontowych: elewacji, ciągów komunikacyjnych, instalacji wewnętrznych, jak i robót modernizacyjnych: budowa instalacji przeciwpożarowych oraz innych, dostosowanych do współczesnych wymagań sieci wewnętrznych, dostosowanie do wymagań związanych z dostępnością budynku wykracza poza możliwości finansowe uczelni - wyjaśnia Krzysztof Szymański, rzecznik prasowy Politechniki Warszawskiej.

Ponadto przeprowadzone ekspertyzy techniczne wykazały, że konieczne jest wzmocnienie fundamentów.

- Dostosowanie budynku do wymogów współczesnego akademika to koszt około 100 milionów złotych - przyznaje Szymański.

Akademik "Sezam" wystawiony na sprzedaż Akademik "Sezam" wystawiony na sprzedaż Źródło: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl Akademik "Sezam" wystawiony na sprzedaż Źródło: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl Akademik "Sezam" wystawiony na sprzedaż Źródło: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl Akademik "Sezam" wystawiony na sprzedaż Źródło: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl Akademik "Sezam" wystawiony na sprzedaż Źródło: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl Akademik "Sezam" wystawiony na sprzedaż Źródło: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl

Hotel, prywatny akademik, ambasada...

W biuletynie informacji publicznej PW pojawiło się ogłoszenie o tym, że "Sezam" zostaje wystawiony na sprzedaż. Cena wywoławcza: 44 mln 201 tys. zł. Potencjalni kupcy mogą oglądać budynek do 14 maja.

Uczelnia nie informuje, ilu potencjalnych kupców złożyło oferty do tej pory. W opisie nieruchomości załączonej do ogłoszenia czytamy: "atrakcyjna lokalizacja obiektu sprawia, że może on zostać zaadoptowany na cale hotelarskie (np. aparthotel) lub prywatny akademik. Byłby także znakomitym miejscem na ambasadę".

- Uczelnia przeanalizowała wiele scenariuszy w tym zakresie, w tym zmianę funkcji budynku na inną niż dom studencki i w naszej ocenie istnieją takie możliwości - uzupełnia Szymański.

Budynek znajduje się w rejestrze zabytków. W przypadku remontu konieczne jest uzyskanie zgody wojewódzkiego konserwatora zabytków na podejmowane prace.

Rzecznik uczelni zapewnia też, że pieniądze pozyskane ze sprzedaży "Sezamu" zostaną przeznaczone na inwestycje w domy studenckie. Politechnika Warszawska ma ich 11.