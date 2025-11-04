Kluczowe fakty:
- Zakład Medycyny Sądowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego poinformował warszawskie prokuratury o problemach kadrowych.
- W związku z brakiem lekarzy medycyny sądowej na sekcję zwłok w stolicy trzeba czekać nawet do dwóch tygodni. Ciała na zlecenie prokuratury przewożone są do oddalonego od Warszawy o 60 kilometrów Pułtuska.
- W stolicy jest problem z uzyskaniem stwierdzenia zgonu. Na lekarza trzeba czekać nawet kilka godzin.
- Dotarliśmy do informacji, ile prokuratury płacą Zakładowi Medycyny Sądowej za wykonanie sekcji.
Zakład Medycyny Sądowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego to najważniejsza i największa placówka w stolicy Polski, która ma obowiązek przeprowadzać sekcje zwłok i autopsje. Lekarze, którzy są biegłymi medycyny sądowej, wydają wiążącą pisemną opinię na temat przyczyny śmierci i urazów, jakich doznał zmarły. To właśnie Zakładom Medycyny Sądowej prokuratury zlecają dokonanie sekcji.