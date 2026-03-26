Śródmieście

Planowali skrócenie trasy linii 521. Dokąd dojedzie?

Linia 521 wciąż będzie dojeżdżać do Dworca Centralnego
Linia kolejowa do Otwocka zyska dwa dodatkowe tory
Źródło: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl
Autobusy linii 521 będą dojeżdżały z Falenicy do Dworca Centralnego. Nie będzie skrócenia trasy z powodu remontu na linii otwockiej. Taką decyzję władze Warszawy podjęły po sprzeciwie pasażerów.

Początkowo planowane skrócenie trasy jeżdżącego z Falenicy autobusu 521 wiązało się ze zmianami spowodowanymi modernizacją kolejowej linii otwockiej i tym, że w połowie lipca kolejarze zamkną tory pomiędzy Wawrem a Otwockiem. Zarząd Transportu Miejskiego zaproponował zwiększenie częstotliwości kursowania autobusów i uruchomienie dodatkowej linii 229 przez Most Południowy. Natomiast 521 miało nie dojeżdżać do centrum - trasę kończyć miało na Rondzie Wiatraczna.

Mieszkańcy bronią 521. Boją się "wygaszenia trasy do centrum"

Petycja i decyzja władz Warszawy

Skrócenie kursu autobusów nie spodobało się wielu mieszkańcom Wawra, którzy podpisali się pod petycją w tej sprawie. Ich głosy spowodowały, że władze miasta ugięły się i zadecydowały o pozostawieniu trasy autobusów linii 521 bez zmian.

"Wsłuchaliśmy się w głosy mieszkańców, linia 521 będzie kursowała na trasie Falenica – Rondo Wiatraczna co 7,5 minut w szczycie, a do Dworca Centralnego tak jak obecnie, czyli co 30 minut" - przekazał prezydent Warszawy w mediach społecznościowych.

Po zakończeniu remontu linii kolejowej będą cztery tory (obecnie są dwa), co rozdzieli ruch podmiejski od dalekobieżnego. Powstanie 7 podziemnych przejść dla pieszych oraz bezkolizyjne tunele w Radości i Falenicy, które będą pełnić funkcję węzłów przesiadkowych kolej-autobus. Przebudowa torów potrwa do 2028 roku.

"Dwa lata wyłączeń, jeśli chodzi o dojazd do Warszawy"

Katarzyna Kędra

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: WTP

Katarzyna Kędra
Katarzyna Kędra
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
