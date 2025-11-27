Apel o mądre dokarmianie ptaków

II Mistrzostwa Polski w Naśladowaniu Ptaków Źródło: Klemens Leczkowski, TVN Warszawa

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Dokarmianie ptaków ma sens tylko w określonych warunkach. Potrzebują one ludzkiej pomocy, gdy występują silne mrozy, ziemię pokrywa śnieg, a dostęp do naturalnego pokarmu jest ograniczony. Jeśli zdecydujemy się na taki krok, należy pamiętać o regularności, aż do nastania odwilży.

"Ptaki szybko przyzwyczajają się do źródła pokarmu. Nierówne podawanie jedzenia może sprawić, że będą tracić energię na bezskuteczne poszukiwania" - wyjaśnia stołeczny ratusz w komunikacie.

Urzędnicy przypominają, że dokarmianie ptaków nieodpowiednim pokarmem może wywołać choroby, odwodnienie organizmu i zatrucia pokarmowe. Należy pamiętać, że różne gatunki mają odmienne potrzeby żywieniowe. Najlepszym pożywieniem będą naturalne i nieprzetworzone produkty:

Te pokarmy służą ptakom

Ziarnojady - czyli dzwońce, szczygły, wróble, trznadle, mazurki - najchętniej posilą się mieszankami nasion. Można podać im słonecznik, pszenicę i proso. Pożywieniem dla nich mogą także stać się rozgniecione orzechy włoskie.

Ptaki owadożerne - sikory, kowaliki, dzięcioły - skorzystają z ziaren roślin oleistych (np. słonecznik), ale można przygotować im kawałek niesolonej słoniny, jeśli temperatura na zewnątrz spadła poniżej 0 stopni Celsjusza. Można także podać im mieszankę tłuszczu z nasionami oleistymi takimi jak słonecznik, rzepak, konopie, zmiażdżone orzechy ziemne, włoskie lub laskowe.

Zimą ptaki mogą potrzebować dokarmiania Źródło: PAP/DAREK DELMANOWICZ

Ptaki miękkojady - kosy, kwiczoły - pożywią się owocami, takimi jak jabłka, gruszki, owoce jarzębiny, czarnego bzu, dzikiej róży lub rodzynki.

Gołębie, krukowate i mewy mogą spożywać wiele rodzajów ziaren, orzechy, niesolone kawałki mięsa i niesolone resztki kuchenne.

Dla łabędzi i kaczek najbezpieczniejsze będą płatki owsiane, pszenica, owies, mielona kukurydza oraz specjalne granulaty dla ptaków wodnych.

Ratusz przestrzega, że nigdy nie wrzuca się pokarmu do wody. Zanieczyszcza to akwen i przyczynia się do chorób ptaków.

Tymi produktami nie wolno dokarmiać zimą ptaków

Niewłaściwy pokarm często bardziej szkodzi, niż pomaga. Może prowadzić do chorób układu pokarmowego, niedożywienia, a u młodych ptaków nawet do deformacji skrzydeł.

Należy bezwzględnie unikać pieczywa, ponieważ w przeważającej ilości skutkuje niedoborami pokarmowymi u ptaków. Nie podajemy także słonych, smażonych czy przyprawianych resztek kuchennych.

Ptaki nie mogą także spożywać spleśniałych produktów ani przetworzonego jedzenia.

Czysty karmnik to podstawa

Ważna jest także higiena - to kolejna zasada bezpiecznego dokarmiania ptaków. Karmę należy wykładać w czystym miejscu. Jeśli korzystamy z karmnika, pamiętajmy o usuwaniu zalegających resztek i jego regularnym myciu. Pozostawienie starych resztek żywności może doprowadzić do rozwijania się bakterii i pasożytów.

W karmniku można też umieścić świeżą wodę. Ptaki pobierają ją zwyczajowo ze śniegu albo korzystają z naturalnych zastoisk.

OGLĄDAJ: TVN24 HD