Śródmieście

Apel o mądre dokarmianie ptaków

Zimowy dzień
II Mistrzostwa Polski w Naśladowaniu Ptaków
Źródło: Klemens Leczkowski, TVN Warszawa
Zima jest trudnym czasem dla wielu gatunków ptaków zamieszkujących tereny miejskie. Urzędnicy podpowiadają, jak mądrze i bezpiecznie je dokarmiać. Warto pamiętać, że nieodpowiedni pokarm może zagrażać życiu ptaków.

Dokarmianie ptaków ma sens tylko w określonych warunkach. Potrzebują one ludzkiej pomocy, gdy występują silne mrozy, ziemię pokrywa śnieg, a dostęp do naturalnego pokarmu jest ograniczony. Jeśli zdecydujemy się na taki krok, należy pamiętać o regularności, aż do nastania odwilży.

"Ptaki szybko przyzwyczajają się do źródła pokarmu. Nierówne podawanie jedzenia może sprawić, że będą tracić energię na bezskuteczne poszukiwania" - wyjaśnia stołeczny ratusz w komunikacie.

Urzędnicy przypominają, że dokarmianie ptaków nieodpowiednim pokarmem może wywołać choroby, odwodnienie organizmu i zatrucia pokarmowe. Należy pamiętać, że różne gatunki mają odmienne potrzeby żywieniowe. Najlepszym pożywieniem będą naturalne i nieprzetworzone produkty:

Te pokarmy służą ptakom

Ziarnojady - czyli dzwońce, szczygły, wróble, trznadle, mazurki - najchętniej posilą się mieszankami nasion. Można podać im słonecznik, pszenicę i proso. Pożywieniem dla nich mogą także stać się rozgniecione orzechy włoskie.

Ptaki owadożerne - sikory, kowaliki, dzięcioły - skorzystają z ziaren roślin oleistych (np. słonecznik), ale można przygotować im kawałek niesolonej słoniny, jeśli temperatura na zewnątrz spadła poniżej 0 stopni Celsjusza. Można także podać im mieszankę tłuszczu z nasionami oleistymi takimi jak słonecznik, rzepak, konopie, zmiażdżone orzechy ziemne, włoskie lub laskowe.

Zimą ptaki mogą potrzebować dokarmiania
Zimą ptaki mogą potrzebować dokarmiania
Źródło: PAP/DAREK DELMANOWICZ

Ptaki miękkojady - kosy, kwiczoły - pożywią się owocami, takimi jak jabłka, gruszki, owoce jarzębiny, czarnego bzu, dzikiej róży lub rodzynki.

Gołębie, krukowate i mewy mogą spożywać wiele rodzajów ziaren, orzechy, niesolone kawałki mięsa i niesolone resztki kuchenne.

Dla łabędzi i kaczek najbezpieczniejsze będą płatki owsiane, pszenica, owies, mielona kukurydza oraz specjalne granulaty dla ptaków wodnych.

Ratusz przestrzega, że nigdy nie wrzuca się pokarmu do wody. Zanieczyszcza to akwen i przyczynia się do chorób ptaków.

Dla ptaków to śmiertelna pułapka. Pracownicy zoo apelują
Dowiedz się więcej:

Dla ptaków to śmiertelna pułapka. Pracownicy zoo apelują

Praga Północ

Tymi produktami nie wolno dokarmiać zimą ptaków

Niewłaściwy pokarm często bardziej szkodzi, niż pomaga. Może prowadzić do chorób układu pokarmowego, niedożywienia, a u młodych ptaków nawet do deformacji skrzydeł.

Należy bezwzględnie unikać pieczywa, ponieważ w przeważającej ilości skutkuje niedoborami pokarmowymi u ptaków. Nie podajemy także słonych, smażonych czy przyprawianych resztek kuchennych.

Ptaki nie mogą także spożywać spleśniałych produktów ani przetworzonego jedzenia.

Czysty karmnik to podstawa

Ważna jest także higiena - to kolejna zasada bezpiecznego dokarmiania ptaków. Karmę należy wykładać w czystym miejscu. Jeśli korzystamy z karmnika, pamiętajmy o usuwaniu zalegających resztek i jego regularnym myciu. Pozostawienie starych resztek żywności może doprowadzić do rozwijania się bakterii i pasożytów.

W karmniku można też umieścić świeżą wodę. Ptaki pobierają ją zwyczajowo ze śniegu albo korzystają z naturalnych zastoisk.

Autorka/Autor: kk/gp

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/DAREK DELMANOWICZ

zwierzęta w mieście zwierzęta ptaki
