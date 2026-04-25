"Stop segregacji małżeństw". Protest przed siedzibą premiera Oprac. Dariusz Gałązka

Protest przed KPRM Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Protest rozpoczął się około godziny 14 przed siedzibą KPRM w Alejach Ujazdowskich. Uczestnicy manifestacji przynieśli ze sobą transparenty z hasłami m.in. takimi jak: "stop segregacji małżeństw", czy "żony nie dali, żonę wzięłam sobie sama". Protest odnosi się do wyroku sprzed kilku miesięcy, kiedy Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej zobowiązał państwa wspólnoty do uznawania małżeństw osób tej samej płci zawartych w innych krajach UE.

- Jak słyszymy od protestujących: to wszystko trwa zbyt długo, że ten wyrok nie odnosi się tylko do konkretnej pary, ale do wszystkich takich małżeństw. Z kolei ze strony rządzących słychać, że wyroku nikt podważać nie będzie i że zostanie on wykonany, ale potrzebne są prace zarówno pod kątem prawnym, jak i technicznym - mówi reporterka TVN24 Michalina Czepita, która obserwowała sobotni protest.

Protest przed KPRM

Apel do rządu

Organizatorami protestu są stowarzyszenia Akcja Demokracja oraz Kampania Przeciw Homofobii. "Mimo wyroku TSUE oraz orzeczeń NSA, WSA w Olsztynie i WSA w Gorzowie Wielkopolskim, przy KPRM powstała grupa robocza pod przewodnictwem ministra Macieja Berka, której zadaniem- według ustaleń OKO.press - jest ograniczenie skutków wyroku wyłącznie do jednej pary, która wygrała w TSUE i w NSA. Ministerstwo Cyfryzacji przygotowało rozporządzenie umożliwiające transkrypcję; czeka ono na podpis ministra Marcina Kierwińskiego (MSWiA), który zasłania się koniecznością zmiany na poziomie ustawy" - informują organizatorzy protestu.

Akcja Demokracja wspólnie z Kampanią Przeciw Homofobii wystosowały apel do rządu "Równość nie może czekać: wdrażajmy wyrok TSUE!", pod którym podpisało się już 3748 osób. "Domagamy się w nim rozporządzenia MSWiA porządkującego transkrypcję aktów małżeństwa par jednopłciowych, zmiany wzoru aktu małżeństwa oraz dostosowania systemów teleinformatycznych USC" - podkreślają organizatorzy protestu przed KPRM.

Protest w Alejach Ujazdowskich odbywa się spokojnie. Trwają przemówienia. Zgromadzenie zabezpiecza policja. Możliwe są utrudnienia w kursowaniu autobusów linii: 116, 166, 180 i 503. W przypadku zablokowania przejazdu przez zgromadzonych autobusy będą kierowane na objazdy.

Orzeczenie TSUE

W orzeczeniu z listopada 2025 r. TSUE stwierdził, że odmowa uznania małżeństwa dwóch obywateli Unii legalnie zawartego w innym państwie członkowskim jest sprzeczna z prawem Unii. Jak wskazał, choć normy dotyczące małżeństw należą do kompetencji państw członkowskich, to są one jednak zobowiązane do przestrzegania prawa UE, gwarantującego obywatelom prawo do swobody przemieszczania się, prawo do pobytu na terytorium innych państw członkowskich i prowadzenia przez nich tam zwykłego życia rodzinnego, w tym zawarcia związku małżeńskiego.

OGLĄDAJ: TVN24