Śródmieście

"Stop segregacji małżeństw". Protest przed siedzibą premiera

Protest przed KPRM
Źródło: TVN24
"Żądamy realizacji wyroku TSUE" - pod takim hasłem odbywa się sobotni protest przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów w Warszawie. Chodzi o transkrypcje małżeństw zawartych przez pary jednopłciowe za granicą.

Protest rozpoczął się około godziny 14 przed siedzibą KPRM w Alejach Ujazdowskich. Uczestnicy manifestacji przynieśli ze sobą transparenty z hasłami m.in. takimi jak: "stop segregacji małżeństw", czy "żony nie dali, żonę wzięłam sobie sama". Protest odnosi się do wyroku sprzed kilku miesięcy, kiedy Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej zobowiązał państwa wspólnoty do uznawania małżeństw osób tej samej płci zawartych w innych krajach UE.

- Jak słyszymy od protestujących: to wszystko trwa zbyt długo, że ten wyrok nie odnosi się tylko do konkretnej pary, ale do wszystkich takich małżeństw. Z kolei ze strony rządzących słychać, że wyroku nikt podważać nie będzie i że zostanie on wykonany, ale potrzebne są prace zarówno pod kątem prawnym, jak i technicznym - mówi reporterka TVN24 Michalina Czepita, która obserwowała sobotni protest.

Apel do rządu

Organizatorami protestu są stowarzyszenia Akcja Demokracja oraz Kampania Przeciw Homofobii. "Mimo wyroku TSUE oraz orzeczeń NSA, WSA w Olsztynie i WSA w Gorzowie Wielkopolskim, przy KPRM powstała grupa robocza pod przewodnictwem ministra Macieja Berka, której zadaniem- według ustaleń OKO.press - jest ograniczenie skutków wyroku wyłącznie do jednej pary, która wygrała w TSUE i w NSA. Ministerstwo Cyfryzacji przygotowało rozporządzenie umożliwiające transkrypcję; czeka ono na podpis ministra Marcina Kierwińskiego (MSWiA), który zasłania się koniecznością zmiany na poziomie ustawy" - informują organizatorzy protestu.

Akcja Demokracja wspólnie z Kampanią Przeciw Homofobii wystosowały apel do rządu "Równość nie może czekać: wdrażajmy wyrok TSUE!", pod którym podpisało się już 3748 osób. "Domagamy się w nim rozporządzenia MSWiA porządkującego transkrypcję aktów małżeństwa par jednopłciowych, zmiany wzoru aktu małżeństwa oraz dostosowania systemów teleinformatycznych USC" - podkreślają organizatorzy protestu przed KPRM.

Protest w Alejach Ujazdowskich odbywa się spokojnie. Trwają przemówienia. Zgromadzenie zabezpiecza policja. Możliwe są utrudnienia w kursowaniu autobusów linii: 116, 166, 180 i 503. W przypadku zablokowania przejazdu przez zgromadzonych autobusy będą kierowane na objazdy.

Orzeczenie TSUE

W orzeczeniu z listopada 2025 r. TSUE stwierdził, że odmowa uznania małżeństwa dwóch obywateli Unii legalnie zawartego w innym państwie członkowskim jest sprzeczna z prawem Unii. Jak wskazał, choć normy dotyczące małżeństw należą do kompetencji państw członkowskich, to są one jednak zobowiązane do przestrzegania prawa UE, gwarantującego obywatelom prawo do swobody przemieszczania się, prawo do pobytu na terytorium innych państw członkowskich i prowadzenia przez nich tam zwykłego życia rodzinnego, w tym zawarcia związku małżeńskiego.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Co z transkrypcją aktów małżeństw par jednopłciowych w Warszawie? (zdj. ilustracyjne)
Trzaskowski o transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych: pracujemy nad tym
Agnieszka Dziemianowicz-Bąk
Ministra rodziny: oczekuję od szefa MSWiA przestrzegania prawa
Filip Czerwiński
lgbt
Ta sprawa dzieli koalicję. "Nie ma innej możliwości, wyrok trzeba wykonać"
TVN24
OGLĄDAJ: TVN24
pc

TVN24
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Albert Zawada/PAP

Udostępnij:
Tagi:
TSUEkancelaria premiera
Dariusz Gałązka
Dariusz Gałązka
Dziennikarz tvnwarszawa.pl
Czytaj także:
Rozbój na Dworcu Zachodnim
Rozbój na dworcu. Groził pobiciem, zabrał pieniądze
Ochota
Autobus (zdjęcie ilustracyjne)
Dramatyczne sceny w autobusie, kierowca zareagował wzorowo. "Bohater"
Śródmieście
Koparka wywróciła się przy trasie S7
Koparka leżała w rowie. Operator "wyglądał, jakby spał"
Okolice
Wypadek w miejscowości Kębłowice
Wiózł kobietę w ciąży, doszło do wypadku. Oboje byli pijani
Okolice
Drogowcy szykują się do zmian na ulicy Żelaznej
Nie jest duże, ale z intensywnym ruchem. Ma być bezpieczniej
Wola
Łukasz Litewka zginął w wypadku, do którego doszło w Dąbrowie Górniczej
Areszt po wypadku, w którym zginął poseł Litewka. Śledczy badają telefon kierowcy
TVN24
sąd, sala sądowa, akta, rozprawa, sędzia akta sprawy
Była oskarżona o zabójstwo, sąd zmienił kwalifikację czynu
Okolice
Jechał zygzakiem i pod prąd
Jechał zygzakiem i pod prąd
Okolice
Alkomat (zdjęcie ilustracyjne)
Trzy lata zakazu minęły i już pierwszego dnia straciła prawo jazdy
Okolice
Pasaże poetek na wizualizacji
"Już nikt nie straci tu kółek od walizki". Zmieni się pasaż w sercu Warszawy
Śródmieście
Zatrzymani z dużą ilością marihuany
Kierowca zamknął się w aucie, pasażer próbował uciec. Mieli powody
Okolice
Dzik pojawił się na placu zabaw na Bemowie
Dzik w piaskownicy, policja przed bramą
Bemowo
Modernizacja linii otwockiej
Pociągi nie wrócą na linię otwocką zgodnie z planem
Okolice
Fragment trasy S8 przejdzie remont (zdjęcie ilustracyjne)
Bez tramwajów na Nowowiejskiej i Grójeckiej
Komunikacja
Wypadek pod Nadarzynem (zdjęcie ilustracyjne)
Zderzenie pod Nadarzynem. W jednym z aut dziecko
Okolice
Wypadek na S7 pod Mławą
Jedna naczepa się rozerwała, druga wpadła do rowu. Pasażer nie żyje
Okolice
Rowerowa Masa Krytyczna na ulicach Warszawy
Rowerzyści opanują ulice. Przejadą przez cztery dzielnice
Śródmieście
Protest mieszkańców gmin Prażmów i Tarczyn przeciwko trasie A50
Protest mieszkańców gmin Prażmów i Tarczyn. Boją się, że zostaną wysiedleni
Okolice
Chciał przekupić policjantów narkotykami i pieniędzmi
Chciał przekupić policjantów narkotykami i pieniędzmi
Okolice
Wywrócony tir na węźle Konotopa
Miał prawie trzy promile, uderzył w bariery. Dwa dni i wyrok
Okolice
Jechał pijany (zdjęcie ilustracyjne)
Wysoki rangą policjant spowodował kolizję. Testy wykazały nie tylko alkohol
Alicja Glinianowicz
Mężczyzna podejrzany o napaść z nożyczkami na personel medyczny zatrzymany
Wybuch agresji w szpitalu. 27-latek groził pielęgniarkom nożyczkami
Okolice
Warszawa, 23.04.2023. Zawodnicy na trasie 2. Korzeniowski Warsaw Race Walking Cup
Chodziarze opanują Śródmieście. Autobusy pojadą objazdami
Śródmieście
Policjanci odzyskali przywłaszczone auta
Były warte pół miliona złotych. Zniknęły
Okolice
Seniorzy utknęli na podwórku na Miodowej
Zatrzasnęła się za nimi brama. 17 osób w potrzasku
Śródmieście
Strażnicy miejscy interweniowali na Wioślarskiej
"Na ustach krew, na siedzeniu samochodu powyrywane włosy"
Śródmieście
Zatrzymali syna zmarłej (zdjęcie ilustracyjne)
Policja zatrzymała znaną warszawską adwokatkę. Śledztwo dotyczy gróźb wobec dziecka
Robert Zieliński, Grzegorz Łakomski
Zamknęli przejście pod Targową
Zamurowali przejście pod Targową
Praga Północ
Trwa czyszczenie mostu pieszo-rowerowego
Nocne mycie kładki na Pragę. Znikają ciemne ślady
Śródmieście
Ciężarówka uderzyła w wiadukt
Jechał z rozłożonym wysięgnikiem. Nie zmieścił się w tunelu. Nagranie
Ursus

