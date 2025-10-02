Logo TVN Warszawa
Śródmieście

"Wprowadzamy w dwóch dzielnicach", jest "jasna" deklaracja co do całego miasta

Radni zajmują się projektami dotyczącymi zakazu nocnej sprzedaży alkoholu
Rafał Trzaskowski o elementach wprowadzania nocnego ograniczenia sprzedaży alkoholu
Źródło: TVN24
Prezydent stolicy Rafał Trzaskowski mówił, że zwołał nadzwyczajną sesję w jednym celu: żeby przystąpić do działania i podjąć decyzje dotyczące pierwszego etapu wprowadzenia nocnej prohibicji, która póki co ma objąć dwie dzielnice: Śródmieście i Pragę Północ. Jego zdaniem wynik konsultacji społecznych jasno pokazał, czego chcą mieszkańcy, a referendum jest zbędne.

Trzaskowski powiedział, decyzje że to efekt rozmów radnych z Koalicji Obywatelskiej. Najpóźniej zakaz obejmie całe miasto 1 czerwca przyszłego roku. Jak wyjaśnił, pierwszy etap dotyczy dwóch dzielnic: Śródmieścia i Pragi Północ. I tam prohibicja byłaby już od listopada. - W bardzo wielu miastach dokładnie tak były wprowadzane ograniczenia i zaczynano od ścisłego centrum miasta, gdzie jeżeli chodzi o Śródmieście, tych sklepów jest najwięcej. Również w tych dwóch dzielnicach jasno wypowiedzieli się mieszkańcy w konsultacjach – podkreślił.

"Wychodziliśmy z założenia, że Polki i Polacy nie lubią zakazów"

Prezydent Warszawy podkreślił, że jego zdaniem w takich sprawach powinny być przeprowadzane konsultacje, a wynik tych, które się odbyły, był jednoznaczny. - Jeszcze kilka lat temu nie byłem zwolennikiem tego typu rozwiązań. Wychodziliśmy z jasnego założenia, że Polki i Polacy nie lubią zakazów. Po drugie samo ograniczenie sprzedaży alkoholu nie rozwiąże wszystkich problemów - wskazał. I dodał, odnosząc się do wniosku radnych PiS: - Wydawanie pieniędzy na referendum w tej sprawie, zwłaszcza, że widzieliśmy jak głosowali radni opozycyjni na tej ostatniej sesji (...) wydaje się zbędne. Notabene (jest - red.) sprzeczność pomiędzy referendum a waszym wnioskiem, żeby wprowadzać te ograniczenia w kolejnych dwóch dzielnicach. W związku z tym wprowadzamy w dwóch dzielnicach pierwszy etap. Natomiast jest jasna decyzja radnych Koalicji Obywatelskiej i moja, wspólnie wypracowana, że będziemy mieli to ograniczenie (w całym mieście - red) najpóźniej 1 czerwca 2026 roku - podkreślił Trzaskowski.

Radni PiS zaproponowali referendum w sprawie nocnej prohibicji
Jak ocenił samo ograniczenie sprzedaży, również na stacjach benzynowych, nie rozwiąże problemu. - Prawdziwa debata dzisiaj nie dotyczy tego, czy to zrobić, bo decyzja tak naprawdę, jeśli chodzi o dwie dzielnice, zapadła. Jeśli chodzi o całe miasto, mamy decyzję kierunkową, którą oczywiście potwierdzi rada miasta. Nie "czy" tylko "jak" to zrobić w sposób najbardziej efektywny - wskazał prezydent.

700 punktów z alkoholem w samym Śródmieściu

Trzaskowski wyjaśnił też, że wprowadzanie pierwszego etapu w dwóch dzielnicach jest po to, żeby między innymi przetestować, czy proponowane godziny ograniczeń będą właściwe. Jak wymienił 700 punktów ze sprzedażą alkoholu jest w samym Śródmieściu a 250 na Pradze Północ.

Na konferencji prasowej przed rozpoczęciem sesji Trzaskowski zapowiedział, że "w marcu najdalej" złoży wniosek, by ograniczenie obowiązywało w cały mieście od 1 czerwca 2026 roku.

Na sesji rady Warszawy, która odbyła się dwa tygodnie temu, niespodziewanie prezydent Warszawy wycofał swój projekt wprowadzenia zakazu sprzedaży alkoholu w nocy w całym mieście. Radni zagłosowali też przeciwko projektowi radnych w tej samej sprawie, a przyjęli dwa projekty dotyczące wprowadzenia zakazu w Śródmieściu i na Pradze-Północ.Z funkcji zrezygnował wiceprezydent miasta Jacek Wiśnicki (Polska 2050), który popierał stanowisko Trzaskowskiego.

Dwa przegłosowane przez radnych projekty pilotażu czekają teraz na decyzję organu nadzoru, czyli wojewody, a następnie trafią do rad dzielnicowych Śródmieścia i Pragi-Północ do zaopiniowania, a potem z powrotem do rady Warszawy.

Wrócił temat dotyczący zakaz nocnej sprzedaży alkoholu
TVN24

Autorka/Autor: katke/gp

Źródło: tvnwarszawa.pl, PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Piotr Nowak

Rada Warszawy
