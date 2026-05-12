Pożar w dawnym domu towarowym
Pierwszą informację o pożarze otrzymaliśmy na Kontakt24. Potwierdziła ją stołeczna straż pożarna.
- Zgłoszenie dotyczyło pożaru instalacji elektrycznej rozciągniętej po elewacji budynku przy Brackiej 25. Pożar został opanowany. Trwa jego sprawdzenie. Nie ma osób poszkodowanych. Nie było konieczności przeprowadzania ewakuacji budynku - powiedział nam kapitan Łukasz Zagdański z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie.
Ikona przedwojennego handlu
Wczesnomodernistyczny gmach przy ulicy Brackiej 25 został wzniesiony w latach 1913-14, na potrzeby powstałej pod koniec XIX wieku firmy "Bracia Jabłkowscy", według projektu Karola Jankowskiego i Franciszka Lilpopa.
Dom Towarowy Bracia Jabłkowscy stał się jedną z ikon przedwojennego handlu. Przez niektórych nazywany polskim Harrodsem, oferował szeroki asortyment towarów - od odzieży i artykułów gospodarstwa domowego po zabawki oraz wprowadzał innowacyjne rozwiązania: nowoczesne metody sprzedaży i reklamy, duże witryny wystawowe, liczne udogodnienia dla klientów.