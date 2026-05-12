Śródmieście

Pożar w dawnym domu towarowym

Pożar wybuchł na elewacji Domu Towarowego Bracia Jabłkowscy
Źródło zdjęcia: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl
W Domu Towarowym Braci Jabłkowskich w centrum Warszawy wybuchł pożar. Ogień udało się szybko opanować. Nie ma osób poszkodowanych.
Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24

Pierwszą informację o pożarze otrzymaliśmy na Kontakt24. Potwierdziła ją stołeczna straż pożarna.

- Zgłoszenie dotyczyło pożaru instalacji elektrycznej rozciągniętej po elewacji budynku przy Brackiej 25. Pożar został opanowany. Trwa jego sprawdzenie. Nie ma osób poszkodowanych. Nie było konieczności przeprowadzania ewakuacji budynku - powiedział nam kapitan Łukasz Zagdański z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie.

Ikona przedwojennego handlu

Wczesnomodernistyczny gmach przy ulicy Brackiej 25 został wzniesiony w latach 1913-14, na potrzeby powstałej pod koniec XIX wieku firmy "Bracia Jabłkowscy", według projektu Karola Jankowskiego i Franciszka Lilpopa.

Dom Towarowy Bracia Jabłkowscy stał się jedną z ikon przedwojennego handlu. Przez niektórych nazywany polskim Harrodsem, oferował szeroki asortyment towarów - od odzieży i artykułów gospodarstwa domowego po zabawki oraz wprowadzał innowacyjne rozwiązania: nowoczesne metody sprzedaży i reklamy, duże witryny wystawowe, liczne udogodnienia dla klientów.

Dariusz Gałązka
