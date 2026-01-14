Pogoda na środę Źródło: tvnmeteo.pl

Prognozy na środę mówią o zachmurzeniu nad Warszawą, któremu towarzyszyć będą słabe i umiarkowane opady w drugiej części dnia. Początkowo należy spodziewać się deszczu ze śniegiem, następnie deszczu marznącego i deszczu. Temperatura maksymalna nie przekroczy -2/0 stopni Celsjusza. Powieje umiarkowanie z południowego wschodu. Ciśnienie będzie rosnąć, w południe dojdzie do 1004 hPa.

Meteorolog tvnmeteo.pl Damian Zdonek informuje, że strefa marznących opadów przemieszcza się od zachodu i około godziny 15-16 dotrze do Warszawy.

Mieszkańcy otrzymują w środę rano ostrzeżenia z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa przed gołoledzią. "Ogranicz podróże. Zostań w domu, jeśli możesz. Uważaj na drogach i chodnikach" - brzmi treść komunikatu.

Posypywarki w akcji

Nasz reporter Artur Węgrzynowicz relacjonuje, że o poranku nie pada, a termometry wskazują około -8 stopni Celsjusza. Jak podkreśla, stołeczne drogi są przejezdne i odśnieżone.

Nad ranem na ulice wyjechały 42 posypywarki. Zarząd Oczyszczania Miasta podał, że akcja dotyczy mostów, wiaduktów i stromych ulicach, jak na przykład Tamka czy Belwederska. "Akcja rozpoczęła się o godzinie 4.30 i dotyczy 250 kilometrów dróg" - podali urzędnicy.

Przedstawiciele Lotniska Chopina ostrzegli pasażerów przed możliwymi opóźnieniami, spowodowanymi trudnymi warunkami atmosferycznymi.

Ostrzeżenia przed gołoledzią i silnym mrozem

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed marznącymi opadami, silnym mrozem i intensywnymi opadami śniegu.

Alert drugiego stopnia przed marznącymi opadami obowiązuje na terenie całego Mazowsza poza skrajnymi wschodnimi powiatami. Prognozowane są słabe marznące opady deszczu oraz mżawki powodujące gołoledź. Ostrzeżenie wygaśnie najpóźniej o godzinie 23 w środę.

Z kolei dla północno-wschodnich, wschodnich i południowo-wschodnich Mazowsza obowiązuje ostrzeżenie pierwszego stopnia przed silnym mrozem. W nocy z wtorku na środę prognozuje się tutaj temperaturę minimalną od -18 do -15 st., a lokalnie mogą być nawet -22 st.. W dzień słupki rtęci pokażą maksymalnie od -10 do -7 st., lokalnie zaledwie -12 st. Poza tym powieje wiatr o średniej prędkości od 5 do 15 kilometrów na godzinę. Ostrzeżenie wygasa o godzinie 9 w środę.

W powiatach ostrołęckim, ostrowskim, sokołowskim, węgrowskim, siedleckim, łosickim oraz na terenie Siedlec i Ostrołęki spodziewane są intensywne opady śniegu. Ostrzeżenie pierwszego stopnia będzie obowiązywało od godziny 14 w środę do godziny 2 w czwartek.

