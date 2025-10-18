Logo TVN Warszawa
Warszawa
Praga Południe

Użyła karty parkingowej zmarłej matki. Podczas kontroli zdradził ją jeden szczegół

Strażnicy miejscy przyłapali kobietę korzystającą z karty parkingowej zmarłej matki
Parkowanie zgodnie z zasadą "brak zasad"
Strażnicy miejscy przyłapali kierującą, która posłużyła się przeterminowaną kartą parkingową dla osób z niepełnosprawnościami. Podczas kontroli wyszło na jaw, że należała ona do jej zmarłej matki. Kobieta będzie musiała zapłacić mandat i pokryć koszty przyjazdu lawety.

Do interwencji straży miejskiej doszło na Pradze Południe w środę, 15 października. Funkcjonariusze kontrolowali rejon ulicy Majdańskiej. Ich uwagę zwrócił citroen pozostawiony na niebieskiej kopercie dla osoby niepełnosprawnej.

Jak relacjonują strażnicy, za przednią szybą pojazdu znajdowała się co prawda karta parkingowa uprawniająca do postoju w takim miejscu. Jednak nie było możliwe odczytanie jej daty ważności, bo została celowo zasłonięta.

Funkcjonariusze sporządzili dokumentację fotograficzną i wezwali na miejsce holownik, aby usunąć nielegalnie zaparkowany pojazd.

Strażnicy miejscy przyłapali kobietę korzystającą z karty parkingowej zmarłej matki
Strażnicy miejscy przyłapali kobietę korzystającą z karty parkingowej zmarłej matki
Źródło: Straż Miejska m.st. Warszawy

Przeterminowana karta

"Gdy tylko zjawił się holownik, zjawiła się też kobieta, która oświadczyła, że to ona zaparkowała citroena" - czytamy w komunikacie. "Funkcjonariusze poprosili ją o okazanie kary parkingowej. I wtedy 'wyszło szydło z worka', bo okazało się, że karta straciła ważność ponad pięć lat temu" - dodano.

To jednak nie jedyny problem. Po sprawdzeniu danych okazało się, że karta była wystawiona na matkę kierującej, która od pół roku nie żyje.

Strażnicy miejscy przyłapali kobietę korzystającą z karty parkingowej zmarłej matki
Strażnicy miejscy przyłapali kobietę korzystającą z karty parkingowej zmarłej matki
Źródło: Straż Miejska m.st. Warszawy

"W związku z popełnionym wykroczeniem z artykułu 96b Kodeksu wykroczeń, kobieta otrzymała mandat karny oraz została poinformowana o konieczności pokrycia kosztów dojazdu lawety" - informuje straż miejska.

Kara za posługiwanie się kartą parkingową przez osobę do tego nieuprawnioną i równoczesne parkowanie na kopercie dla osób z niepełnosprawnościami to mandat w wysokości 1200 złotych.

Zaparkował na kopercie, miał nieważną kartę żony
Karta nieważna od trzech lat, ale się "czepiają"
Bielany
Kobieta zaparkowała na miejscu dla osób z niepełnosprawnością
Zaparkowała na "kopercie" i poszła z dzieckiem do szkoły. Kiedy wróciła, policja już czekała
TVN24
Auto miało sfałszowaną kartę parkingową
Parkował na kopercie. "Przyznał, że samodzielnie sfałszował kartę"
Śródmieście
Autorka/Autor: kk/ tam

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Straż Miejska m.st. Warszawy

Czytaj także:
Wypadek z udziałem radiowozu, Warszawa
Jechali do uczestników głośnej imprezy, rozbili się na skrzyżowaniu. Ranni policjanci
TVN24
Odsłonięcie tablicy upamiętniającej Irenę Sendlerową na Ochocie
Nowa tablica pamięci Ireny Sendlerowej. "Dobro, które uczyniła trwa nadal"
Ochota
Leoś został zagryziony przez agresywnego psa
Kilka osób próbowało powstrzymać atakującego psa. Leoś nie żyje
Praga Południe
Młody kierowca driftował na parkingu
Popisywał się driftem. Policjanci "nagrodzili" go mandatem
Okolice
Piotr Alexewicz podczas drugiego etapu Konkursu Chopinowskiego
Finał XIX Konkursu Chopinowskiego. W sobotę pierwsze koncerty
Śródmieście
W weekend odbędą się dwa dzielnicowe biegi (zjd. ilustracyjne)
W weekend dwa uliczne biegi
Rembertów
Nastolatek na hulajnodze potrącił seniorkę (zdjęcie ilustracyjne)
15-latek na hulajnodze elektrycznej potrącił 90-latkę na chodniku
Okolice
Pościg ulicami Wyszkowa
Pościg ulicami Wyszkowa. Kierowca po narkotykach i bez uprawnień
Okolice
Ulica Białołęcka zostanie rozbudowana
Po deszczu ta ulica zmienia się w rozlewisko. Wreszcie ją przebudują
Białołęka
Zderzenie na Grochowskiej
Wbił się w auto dostawcze
Praga Południe
Drogowcy usuwają nielegalne stragany
"Nielegalne stragany będą usuwane z pełną determinacją"
Wola
Niemka zakłócała porządek na pokładzie samolotu
Zakłócała porządek w czasie lotu. Wyprowadzili ją i ukarali
Włochy
Policja zatrzymała 36-latka (zdjęcie ilustracyjne)
Ojciec nie żyje, matka w szpitalu, syn zatrzymany
Okolice
Siedziba Platformy Obywatelskiej przy ulicy Wiejskiej w Warszawie
Incydent przed siedzibą biura PO w pobliżu Sejmu
Śródmieście
Rób rodziny Fryderyka Chopina na Starych Powązkach w remoncie
Grób rodziców Chopina pod folią? Sprawdziliśmy
Żoliborz
Jeden z zatrzymanych
Zmarł po brutalnym pobiciu, sprawcy podpalili dom żeby zatrzeć ślady
Okolice
Jechał 46 km/h na hulajnodze elektrycznej
Jechał hulajnogą po ulicy 46 kilometrów na godzinę
Okolice
Dachowanie busa na trasie S7 pod Grójcem
Bus w rowie, 11 osób w szpitalu
Okolice
Wypadek pod Warszawą
Wypadek pod Warszawą. Cztery osoby ranne, w tym dziecko
Okolice
Nauczyciele szkolą się z jazdy na hulajnogach elektrycznych
Uczą nauczycieli, jak jeździć na hulajnodze elektrycznej
Klaudia Kamieniarz
Piotr Alexewicz w trakcie trzeciego etapu Konkursu Chopinowskiego
Polak w gronie finalistów XIX Konkursu Chopinowskiego
TVN24
MJN twierdzi, że KO złamało umowę koalicyjną
Koniec koalicji na Ochocie. Poszło o halę na Skrze
Ochota
19-latek jest podejrzany o znęcanie się nad ciężarną partnerką (zdj. ilustracyjne)
Miał się znęcać nad ciężarną partnerką. Zarzuty i areszt dla 19-latka
Okolice
Potrącenie przez pociąg w Pruszkowie
Wypadek na torach. Utrudnienia w kursowaniu pociągów
Okolice
Śródmiejska policja szuka tego mężczyzny
Kradzież pieniędzy i dokumentów z pokoju hotelowego. Policja szuka tego mężczyzny
Śródmieście
Wizualizacja stadionu Polonii
Mają stadion jak skansen. Są pieniądze na kompleks Polonii Warszawa
Piotr Bakalarski
Tak będzie wyglądać Nowa Skra
"To będzie warszawski dom siatkówki i koszykówki"
Piotr Bakalarski
Remont torowiska w Warszawie
Weekendowe remonty torów w dwóch dzielnicach. Objazdy i zmiany w ruchu
Śródmieście
Yang (Jack) Gao i publiczność podczas Konkursu Chopinowskiego
"Ma się wrażenie, że znaleźliśmy się w szpitalu pulmonologicznym"
Tamara Barriga, Zuzanna Kuffel
Radni zdecydują o pilotażowym zakazie sprzedaży alkoholu nocą
Nocny zakaz sprzedaży alkoholu w dwóch dzielnicach przegłosowany
Piotr Bakalarski, Klaudia Kamieniarz

