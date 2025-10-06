Logo TVN Warszawa
Praga Południe

Uciekał przed policją, spowodował kolizję. Był pijany, miał trzy zakazy prowadzenia auta

Policjanci po pościgu zatrzymali 25-latka. Mężczyzna nie zatrzymał się do kontroli, miał promil alkoholu w organizmie i wystawione trzy aktywne zakazy prowadzenia pojazdów - w tym dożywotni. Podczas ucieczki 25-latek spowodował kolizję.

Policjanci podczas wieczornej służby, kiedy przejeżdżali ulicami Pragi Południe, zwrócili uwagę na volkswagena golfa, który jechał bardzo szybko, ale też niebezpiecznie.

"Kierujący wykonywał gwałtowne, nieuzasadnione manewry, łamał przepisy i wszystko wskazywało na to, że nie do końca panuje nad pojazdem" - wskazała podinsp. Joanna Węgrzyniak, rzeczniczka Komendy Rejonowej Policji Warszawa VII.

Pościg, kolizja i piesza ucieczka

Obecni na miejscu funkcjonariusze wydali wyraźne polecenie do zatrzymania, które później ponawiali. "Kierowca nie zatrzymał się, zwiększył prędkość i zaczął uciekać. Pościg zakończył się w Otwocku. Tam na jednej z ulic, po spowodowaniu kolizji, między innymi z radiowozem, mężczyzna podjął jeszcze krótką ucieczkę pieszą" - opisała policjantka.

Mężczyzna został ujęty przez policjantów. Wówczas wyszło na jaw, że 25-latek znajduje się w stanie nietrzeźwości, miał promil alkoholu w organizmie. Policjanci sprawdzili jego dane w systemach, wtedy okazało się, że mężczyzna nie zastosował się do wyroków sądu. "Ma bowiem trzy aktywne zakazy prowadzenia pojazdów, w tym dożywotni" - przyznała podinsp. Węgrzyniak.

Są zarzuty

Zatrzymany został przetransportowany do policyjnej celi. Sprawę prowadzą policjanci z Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego. Materiał dowodowy został już dostarczony do Prokuratury Rejonowej Warszawa-Praga Południe. Tam też 25-latek usłyszał zarzuty niezatrzymania się do kontroli, kierowania samochodem po pijanemu i złamania zakazów sądowych.

Decyzją sądu mężczyzna najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie tymczasowym. Postępowanie w tej sprawie nadzoruje Prokuratura Rejonowa Warszawa-Praga Południe. 

Nietypowa interwencja straży miejskiej
Nie miał dokumentów, poprosił o pomoc kolegę. Ten był poszukiwany
Pijany, bez uprawnień zatrzymany przez policjantów z Kobyłki
Policyjny pościg za 18-latkiem. Jechał pijany i bez uprawnień
Okolice
Mężczyzna został zatrzymany przez policję
Znęcał się nad rodziną, policjantów zaatakował kotem
TVN24

Autorka/Autor: ag

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Komenda Rejonowa Policji Warszawa VII

Policja
