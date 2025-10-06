Uciekał przed policją, spowodował kolizję. Był pijany, miał trzy zakazy prowadzenia auta

Uciekał z 3 zakazami i promilem alkoholu Źródło: Komenda Rejonowa Policji Warszawa VII

Udostępnij Facebook Kopiuj link

Policjanci podczas wieczornej służby, kiedy przejeżdżali ulicami Pragi Południe, zwrócili uwagę na volkswagena golfa, który jechał bardzo szybko, ale też niebezpiecznie.

"Kierujący wykonywał gwałtowne, nieuzasadnione manewry, łamał przepisy i wszystko wskazywało na to, że nie do końca panuje nad pojazdem" - wskazała podinsp. Joanna Węgrzyniak, rzeczniczka Komendy Rejonowej Policji Warszawa VII.

Pościg, kolizja i piesza ucieczka

Obecni na miejscu funkcjonariusze wydali wyraźne polecenie do zatrzymania, które później ponawiali. "Kierowca nie zatrzymał się, zwiększył prędkość i zaczął uciekać. Pościg zakończył się w Otwocku. Tam na jednej z ulic, po spowodowaniu kolizji, między innymi z radiowozem, mężczyzna podjął jeszcze krótką ucieczkę pieszą" - opisała policjantka.

Mężczyzna został ujęty przez policjantów. Wówczas wyszło na jaw, że 25-latek znajduje się w stanie nietrzeźwości, miał promil alkoholu w organizmie. Policjanci sprawdzili jego dane w systemach, wtedy okazało się, że mężczyzna nie zastosował się do wyroków sądu. "Ma bowiem trzy aktywne zakazy prowadzenia pojazdów, w tym dożywotni" - przyznała podinsp. Węgrzyniak.

Uciekał z 3 zakazami i promilem alkoholu Uciekał z 3 zakazami i promilem alkoholu Źródło: Komenda Rejonowa Policji Warszawa VII Uciekał z 3 zakazami i promilem alkoholu Źródło: Komenda Rejonowa Policji Warszawa VII Uciekał z 3 zakazami i promilem alkoholu Źródło: Komenda Rejonowa Policji Warszawa VII

Są zarzuty

Zatrzymany został przetransportowany do policyjnej celi. Sprawę prowadzą policjanci z Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego. Materiał dowodowy został już dostarczony do Prokuratury Rejonowej Warszawa-Praga Południe. Tam też 25-latek usłyszał zarzuty niezatrzymania się do kontroli, kierowania samochodem po pijanemu i złamania zakazów sądowych.

Decyzją sądu mężczyzna najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie tymczasowym. Postępowanie w tej sprawie nadzoruje Prokuratura Rejonowa Warszawa-Praga Południe.

Uciekał z 3 zakazami i promilem alkoholu Źródło: Komenda Rejonowa Policji Warszawa VII