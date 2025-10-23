Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Praga Południe

Po koncercie białoruskiego rapera mieli zostać wydaleni z Polski. Poprosili o azyl

Koncert białoruskiego rapera Maxa Korzha w Warszawie
Marcin Kierwiński o konsekwencjach wobec zatrzymanych
Źródło: TVN24
Procedura deportacji trzech osób zatrzymanych podczas sierpniowego koncertu białoruskiego rapera została wstrzymana. Straż Graniczna podaje, że złożyli oni wniosek o ochronę międzynarodową w Polsce. Chodzi o dwóch obywateli Ukrainy i jednego Białorusina.

Wstrzymano deportację trójki cudzoziemców zatrzymanych za udział w burdach na koncercie Maksa Korża na Stadionie Narodowym w Warszawie. Chcą w Polsce ochrony - czytamy w czwartkowej „Rzeczpospolitej”.

Podczas koncertu białoruskiego rapera 9 sierpnia na Stadionie Narodowym zatrzymano łącznie 109 osób. W mediach społecznościowych pojawiły się nagrania z imprezy, na których widać agresywnych fanów muzyka przeskakujących przez barierki, by dostać się z trybun na płytę stadionu. Uczestnicy koncertu wdawali się w bójki z pracownikami ochrony i stewardami, odpalali race.

Pokłosiem zatrzymań była decyzja o odesłaniu części zatrzymanych. Premier Donald Tusk ogłosił, że deportacja obejmie 63 cudzoziemców: 57 Ukraińców i sześciu Białorusinów.

Koncert białoruskiego rapera Maxa Korzha w Warszawie
Koncert białoruskiego rapera Maxa Korzha w Warszawie
Źródło: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl

Wstrzymana procedura

Jak podała "Rzeczpospolita", dwóch obywateli Ukrainy oraz obywatel Białorusi zablokowało swoją deportację, składając wnioski o ochronę międzynarodową w Polsce.

Tę informację potwierdza rzecznik Komendy Głównej Straży Granicznej podpułkownik Andrzej Juźwiak.

- Postępowanie w sprawie udzielenia ochrony międzynarodowej prowadzi szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców z uwagi na złożony przez nich wniosek. Postępowanie o zobowiązanie do powrotu zostało w związku z tym zawieszone - poinformował naszą redakcję.

Jak dodał, terytorium Polski opuściło łącznie 27 cudzoziemców. Przypomniał, że do przymusowego powrotu zobowiązanych zostało 14 cudzoziemców stanowiących zagrożenie dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, było to 12 obywateli Ukrainy oraz dwaj obywatele Białorusi. Ponadto kraj opuściło dobrowolnie 13 osób - 11 obywateli Ukrainy, dwoje obywateli Białorusi.

Dodatkowo, rzecznik wskazał, że wobec 33 cudzoziemców (32 obywateli Ukrainy oraz obywatela Białorusi) dokonano wpisów do Wykazu cudzoziemców niepożądanych na terytorium RP oraz do Systemu Informacyjnego Schengen celem odmowy wjazdu i pobytu z uwagi na ochronę bezpieczeństwa i porządku publicznego. Według ustaleń Straży Granicznej nie przebywają one na terytorium Polski.

Minister o konsekwencjach wobec zatrzymanych po koncercie
Dowiedz się więcej:

Minister o konsekwencjach wobec zatrzymanych po koncercie

Nie będzie śledztwa w sprawie flagi banderowskiej

Przypomnijmy, że prokuratura odmówiła wszczęcia śledztwa zakończyła się sprawa wniesienia na koncert czerwono-czarnej flagi banderowskiej - symbolu Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów i Ukraińskiej Powstańczej Armii. W ocenie śledczych czyn ten nie zawierał "znamion czynu zabronionego". "Rzeczpospolita" podała, że od decyzji prokuratury nikt się nie odwołał i stała się ona prawomocna.

Flaga banderowców na koncercie. Prokurator odmówił wszczęcia dochodzenia
Dowiedz się więcej:

Flaga banderowców na koncercie. Prokurator odmówił wszczęcia dochodzenia

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: kk/gp

Źródło: PAP/tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl

Udostępnij:
TAGI:
Straż Graniczna
Czytaj także:
Zrzut ekranu z wpisu Zenobii Żaczek
Szukają świadków zdarzenia w autobusie 190
Praga Północ
Policjanci zatrzymali do kontroli kierowcę renault
Był pijany i złamał dwa zakazy
Białołęka
Gęś domowa (Anser cygnoides domesticus)
Gęsi wysłane w paczkach, jedna nie przeżyła. Ruch prokuratury
Makieta sklepu Wokulskiego na Krakowskim Przedmieściu
Koniec zdjęć na Krakowskim Przedmieściu, "sklep Wokulskiego" zostaje
Śródmieście
Pacjentka zaatakowała lekarza (zdjęcie ilustracyjne)
"Zablokowała lekarzowi wyjście i zacisnęła na jego szyi stetoskop"
Praga Północ
Piotr Alexewicz
Nagrody pozaregulaminowe przyznane, pięć dla Piotra Alexewicza
Śródmieście
Remonty ulic w Warszawie (zdjęcie ilustracyjne)
Prace w pięciu dzielnicach. Utrudnienia
Ulice
Zrzuty z ekranu telefonu pokazujące między innymi miejsca ukrycia narkotyków
W sieci prowadził "sklep" z narkotykami
Włochy
Pasażerka zapłaciła niebotyczną kwotę za kurs taksówką (zdjęcie ilustracyjne)
Zapłaciła ponad 700 złotych za sześciokilometrowy kurs
Praga Południe
The Cookers
Amerykańskie gwiazdy będą tu tylko na deser
Śródmieście
Ćwiczenia w Warszawie i Pruszkowie (zdj. ilustracyjne)
Wybuchy i przeloty dronów. Dziś głośne ćwiczenia
Ochota
57-latek został tymczasowo aresztowany
Odebrał gotówkę i na jego rękach zacisnęły się kajdanki
Tianyao Lyu podczas koncertu laureatów XIX Konkursu Chopinowskiego
Ostatni koncert laureatów Konkursu Chopinowskiego
Śródmieście
Uwagę policjantów zwróciło auto stojące na zielonym świetle (zdjęcie ilustracyjne)
Poszukiwany czerwoną notą wpadł, bo stał na zielonym
Bemowo
Zniszczenie auta zarejestrował monitoring
"Upust emocji" po kłótni z partnerką i zniszczone przypadkowe auto
Po zderzeniu dwie osoby, w tym dziecko, trafiły do szpitala
Manewr "w ostatniej chwili" i zderzenie z ciężarówką. Nagranie
Kontrola drogowa
Rzucił się do ucieczki, miał 18 powodów
Plakat koncertu "Harmonia różnorodności"
"Muzyczne poszukiwanie uniwersalnego języka ponad podziałami"
Ursynów
Napad na ulicy Teligi
Napad pod bankiem. Złodziej ukradł dużą sumę
Ursynów
Liczenie głosów w wyborach prezydenckich
Błędy przy liczeniu głosów. Prokuratura chce umorzenia sprawy
Niemiecki nalot bombowy na powstańczą redutę PWPW
Te przedmioty pamiętają zaciekłą walkę o powstańczą redutę
Piotr Bakalarski
Uroczystości pogrzebowe profesora Adama Strzembosza w Konkatedrze Matki Bożej Zwycięskiej w Warszawie
Prof. Adam Strzembosz spoczął na Starych Powązkach
Żoliborz
Ponad 2 mld zł z KPO zostanie przeznaczone na inwestycje tramwajowe
Dwa miliardy dla tramwajów. Obietnica tras na Gocław i Zieloną Białołękę
Białołęka
Arena Ursynów przejdzie modernizację
Rozbudują Arenę Ursynów. Nowa trybuna i remont wnętrz
Ursynów
Sprawca kolizji podpalił cudze auto
Niemal wjechał w inne auto, później je podpalił. Był pijany i wiózł narkotyki
Porzucone fragmenty sprzętu wędkarskiego zagrażają ptakom
Nie tylko ryby na haczyku. Ptaki ofiarami wędkarzy
Śródmieście
W miejscu biurowca powstaje prywatny akademik
W miejscu biurowca, który dał początek Mordorowi, budują prywatny akademik
Mokotów
Straż Graniczna na lotnisku
Na lotnisku zatrzymano ściganego w sprawie zbrodni wojennych
Włochy
Nie wie, kim jest
Kim jest ta kobieta? Znaleźli ją wcześnie rano w kościele
Praga Południe
Doprowadzenie podejrzanego
Atak na biuro PO. Dwa zarzuty i areszt dla 44-latka
Śródmieście

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki