Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Praga Południe

Jedna z najstarszych kamienic na prawym brzegu została zabytkiem

Kamienica przy Mińskiej 15 w rejestrze zabytków
Kamienica przy Mińskiej 15 w rejestrze zabytków
Źródło: MWKZ
Kamienica przy Mińskiej 15 w rejestrze zabytków
Kamienica przy Mińskiej 15 w rejestrze zabytków
Źródło: MWKZ
Kamienica przy Mińskiej 15 w rejestrze zabytków
Kamienica przy Mińskiej 15 w rejestrze zabytków
Źródło: MWKZ
Kamienica przy Mińskiej 15 w rejestrze zabytków
Kamienica przy Mińskiej 15 w rejestrze zabytków
Źródło: MWKZ
Kamienica przy Mińskiej 15 w rejestrze zabytków
Kamienica przy Mińskiej 15 w rejestrze zabytków
Źródło: MWKZ
Kamienica przy Mińskiej 15 w rejestrze zabytków
Kamienica przy Mińskiej 15 w rejestrze zabytków
Źródło: MWKZ
Kamienica przy Mińskiej 15 w rejestrze zabytków
Kamienica przy Mińskiej 15 w rejestrze zabytków
Źródło: MWKZ
Kamienica przy Mińskiej 15 w rejestrze zabytków
Kamienica przy Mińskiej 15 w rejestrze zabytków
Źródło: MWKZ
Kamienica przy Mińskiej 15 w rejestrze zabytków
Kamienica przy Mińskiej 15 w rejestrze zabytków
Źródło: MWKZ
Kamienica przy Mińskiej 15 w rejestrze zabytków
Kamienica przy Mińskiej 15 w rejestrze zabytków
Źródło: MWKZ
Kamienica przy Mińskiej 15 w rejestrze zabytków
Kamienica przy Mińskiej 15 w rejestrze zabytków
Źródło: MWKZ
Wybudowana w latach 90. XIX wieku kamienica przy Mińskiej 15 została wpisana do rejestru zabytków. To jeden z najstarszych budynków na Pradze Południe.

Decyzją Marcina Dawidowicza, Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, do rejestru została wpisana kamienica Tymoteusza i Julii Borensztedtów z końca XIX wieku położona przy Mińskiej 15 w Warszawie. Postępowanie administracyjne w sprawie budynku zostało wszczęte z urzędu w związku z wnioskiem organizacji społecznej Towarzystwo Przyjaciół Kamionka i Skaryszewa.

Zachowała swój kształt i formę

Jak wyjaśnia Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków, w połowie XIX wieku znajdująca się za rogatkami miasta ulica Mińska była drogą gruntową, w większości niezabudowaną. Przyłączenie Kamionka do Warszawy przyczyniło się do rozwoju urbanistycznego tej części miasta.

"Jedną z pierwszych murowanych kamienic był budynek przy ul. Mińskiej 15, który wyróżniał się swoją wysokością na tle dominującej wówczas drewnianej zabudowy. O wartości historycznej kamienicy Borensztedtów świadczy zatem jej związek z zabudową Kamionka po jego włączeniu w granice Warszawy. Budynek, pomimo intensyfikacji zabudowy w latach 30. XX w. zachował swój kształt i formę, a podejmowane przez właścicieli działania miały na celu jego modernizację i dostosowanie do potrzeb użytkowników" - wskazał w swojej decyzji MWKZ.

"Dzięki tym działaniom kamienica jest obecnie jednym z najstarszych budynków na terenie dzielnicy Praga-Południe. Należy również podkreślić, iż rodzina Borenstedtów wyróżniała się swoją postawą wobec kraju i mieszkańców miasta. Pierwszy właściciel kamienicy, Tymoteusz Borenstedt był członkiem Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności, jego syn Lucjan, był działaczem niepodległościowym, odznaczonym orderem Virtuti Militari" - podkreślił.

Historia kamienicy

Samą działkę rodzina Borenstedt nabyła w 1884 roku, natomiast kamienica została wzniesiona siedem lat później. Pod koniec XIX wieku na terenie nieruchomości znajdowała się również murowana oficyna tylna, dwa drewniane budynki - najprawdopodobniej oficyna boczna oraz zabudowa gospodarcza. W kamienicy swoją siedzibę miała kuchnia ludowa i herbaciarnia (1916). W dwudziestoleciu międzywojennym nieruchomość przeszła na własność spadkobierców, którzy pod koniec lat 30. XX wieku podjęli próbę modernizacji budynku (doposażenia w kanalizację domów przy ul. Mińskiej 15 i 17).

W czasie II wojny światowej parterowa oficyna boczna od strony ulicy Bliskiej uległa całkowitemu zniszczeniu, uszkodzony został także dach oficyny tylnej. Budynek frontowy przetrwał bez większych zniszczeń. W 1956 roku nieruchomość przy ul. Mińskiej 15 przeszła na własność Skarbu Państwa. W latach 60. XX wieku nakazano rozbiórkę wszystkich budynków drewnianych znajdujących się na terenie posesji, w tym czasie w kamienicy mieścił się sklep Miejskiego Handlu Detalicznego nr 494.

Obecnie budynek przy ul. Mińskiej 15 jest wykwaterowany i nieużytkowany.

Czytaj też: Przez kilka miesięcy leżała w trawie. Wiadomo, gdzie trafiła rzeźba znanej artystki

Przewrócony pomnik w Warszawie
Przewrócona rzeźba w Warszawie
Źródło: Klemens Leczkowski

Autorka/Autor: dg

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: MWKZ

Udostępnij:
TAGI:
Historia WarszawyHistoriaZabytki
Czytaj także:
Prokuratura w Ostrołęce
Dwulatek dostał się pod koła ciężarówki, zginął. Decyzja prokuratury
Okolice
Mężczyzna jest podejrzany o pobicie na przystanku
Zaatakował, pobił i okradł. "Bez powodu i bez słowa"
Wawer
Zatrzymanie dwóch osób podejrzanych o kradzieże
Wchodzili do mieszkań seniorek. Pretekstem była kontrola jakości wody
Targówek
Kierowca bmw pędził 163 km/h
Pędził 163 kilometry na godzinę w terenie zabudowanym
Okolice
Fikcyjne darowizny dla parafii, wśród zatrzymanych ksiądz (zdjęcie ilustracyjne)
Fikcyjne darowizny dla parafii. Wśród zatrzymanych proboszcz
Okolice
Pościg z motocyklistą
Był pewien, że uciekł. 17-latek "zdziwiony" wizytą
Okolice
Policja zatrzymała podejrzanych o oszustwa
Przestępcze "call center". Zatrzymania w Warszawie i Niemczech
Praga Południe
perfumy
Ukradł perfumy, potraktował ochroniarza gazem
Wola
Weteran Powstania Warszawskiego Leszek Żukowski i wiceprezydentka Warszawy Renata Kaznowska
"Życzę państwu, abyście kochali Warszawę tak, jak my"
Mokotów
Wypadek na rondzie ONZ
Motocyklista w szpitalu po zderzeniu z autem
Wola
Przygotowania do koncertu inauguracyjnego w Filharmonii Narodowej w Warszawie
"Wydarzenie, którym będzie żyć Warszawa przez najbliższe trzy tygodnie"
Śródmieście
Demonstracja przed MSZ
Demonstracja "Solidarni z Palestyną"
Śródmieście
Przewodniczący Rady Fundacji "Dzieło Nowego Tysiąclecia", metropolita warszawski abp Adrian Galbas podczas konferencji prasowej w Domu Arcybiskupów w Warszawie
"Niedobrze się stało, że Kościół i szkoła mogą być postrzegane jako nieprzyjaciele"
Śródmieście
26-latek został tymczasowo aresztowany
Szukali go po śmiertelnym wypadku, sam się zgłosił
Okolice
Ulica Wałuszewska i Szamocin
Wąska, bez oświetlenia i chodników. Ulica się zmieni
Magdalena Gruszczyńska
Rondo Wiatraczna
Grochowska straci połączenie z rondem Wiatraczna
Praga Południe
Mężczyzna miał krwawiącą ranę, uskarżał się na silny ból głowy
Poszli śladami krwi, znaleźli rannego mężczyznę
Praga Północ
Nocna prohibicja w Warszawie (zdj. ilustracyjne)
Radni zdecydowali, będzie pilotaż w dwóch dzielnicach
Śródmieście
Radni zajmują się projektami dotyczącymi zakazu nocnej sprzedaży alkoholu
"Wprowadzamy w dwóch dzielnicach", jest "jasna" deklaracja co do całego miasta
Śródmieście
Interwencja Straży Miejskiej
Na spacer z trzylatkiem zabrał zapas alkoholu, by "wyleczyć kaca"
Praga Południe
Domki fińskie w Warszawie
Domki fińskie wracają na Pole Mokotowskie
Mokotów
Nocna prohibicja w Warszawie (zdj. ilustracyjne)
Radni PiS zaproponowali referendum w sprawie nocnej prohibicji
Śródmieście
Wrócił temat dotyczący zakaz nocnej sprzedaży alkoholu
"Zaczynamy od dwóch dzielnic, w których jest najwięcej problemów i zgłoszeń"
Śródmieście
Policja zatrzymała 22-latka
Był poszukiwany. "Udawał, że nie ma go w domu"
Okolice
Z mieszkania zniknął sejf
Włamanie do mieszkania w Wilanowie. Zniknął sejf z tysiącami dolarów
Wilanów
Policyjny radiowóz pogryziony podczas interwencji
Pogryzł policyjny radiowóz. Został wydalony z Polski
Okolice
BLIZEJ UMOWA SMIECIOWA ODC1 CLEAN-0002
"Dziura w ziemi". Co się dzieje pod Warszawą?
TVN24
Pożar hali w miejscowości Bramki
Pożar hali pod Warszawą. Jej dach zapadł się do środka
Okolice
Policjanci zabezpieczyli narkotyki
Magazyn narkotyków w mieszkaniu
Śródmieście
Kierowca samochodu próbował ukryć się w krzakach
Miał prawie trzy promile. Przed policją ukrył się w krzakach
Okolice
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki