Policja poszukuje 17-letniego Wiktora Rosa Źródło: Komenda Rejonowa Policji Warszawa VI

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Poszukiwania opiekuńcze prowadzą policjanci z Wydziału Operacyjno-Rozpoznawczego Komendy Rejonowej Policji Warszawa VI.

Policja podała rysopis zaginionego: wzrost ok. 175 cm, szczupła budowa ciała, oczy brązowe, włosy czarne (krótko ostrzyżone). W chwili zaginięcia 17-latek ubrany był w czarne spodnie dresowe, czarną bluzę dresową i czarną kurtkę z kapturem.

Jak wskazują służby, 17-latek 22 lutego 2026 r. oddalił się z Pogotowia Opiekuńczo-Wychowawczego na Pradze Północ.

Apel policji

Policja apeluje do wszystkich osób, które posiadają jakiekolwiek informacje mogące pomóc w odnalezieniu 17-latka, aby skontaktowały się z Wydziałem Operacyjno-Rozpoznawczym Komendy Rejonowej Policji Warszawa VI w siedzibie jednostkki przy ul. Jagiellońskiej 51 w Warszawie lub proszone są o kontakt pod numerem tel. 47 72 381 53, 47 723 84 10, 47 72 375 56.

Informacje można również przesłać na adres: krp6.poszukiwani@ksp.policja.gov.pl.

Sprawa prowadzona jest pod numerem WOR-I-540/26.

Opracowała Alicja Glinianowicz