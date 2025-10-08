Logo TVN Warszawa
Praga Północ

Sprawdził sprinterskie umiejętności policjantów. Narkotyki trzymał w pudełeczkach po zabawkach

Narkotyki znalezione przy 21-latku
Narkotyki znalezione przy 21-latku
Źródło: KSP
Stołeczni policjanci zatrzymali 21-latka podejrzanego o handel narkotykami. Znaleźli przy nim 37 zawiniątek z kokainą, heroiną i mefedronem.

Policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości narkotykowej skontrolowali rejon ulicy Markowskiej na Pradze Północ, gdzie kwitnie handel narkotykami. Alarmowali też o tym mieszkańcy okolicy.

Podczas obserwacji uwagę funkcjonariuszy zwrócił młody mężczyzna, którego zachowanie jasno wskazywało, że nie jest tam przypadkiem.

"Gdy policjanci zbliżali się do mężczyzny, ten zrozumiał, że idą do niego funkcjonariusze i zaczął uciekać. Lepszymi umiejętnościami sprinterskimi wykazali się wywiadowcy, którzy już po kilkudziesięciu metrach obezwładnili i zatrzymali 21-latka" - poinformowała Komenda Stołeczna Policji w komunikacie.

Narkotyki w pudełeczkach po zabawkach

Policjanci znaleźli przy 21-latku 37 zawiniątek z różnymi substancjami. "Wstępne badania ich zawartości wskazały, że były to kokaina, mefedron i heroina. Każdy z narkotyków 21-latek przechowywał w oddzielnych pudełeczkach po zabawkach, dobrze znanych każdemu miłośnikowi słodyczy" - podała KSP.

Narkotyki zostały zabezpieczone, a młody mężczyzna trafił do policyjnej celi. W poniedziałek w komendzie przy Jagiellońskiej usłyszał zarzut posiadania środków odurzających, za co grozi mu kara do trzech lat więzienia.

21-latek został zatrzymany
21-latek został zatrzymany
Źródło: KSP

Czytaj też: Magazyn narkotyków w mieszkaniu

Mieszkanie zmienione w magazyn narkotyków
Mieszkanie zmienione w magazyn narkotyków
Źródło: Komenda Stołeczna Policji

Autorka/Autor: dg/b

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: KSP

NarkotykiPolicjaPrzestępczość w Warszawie
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki