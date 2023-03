Niszczejące pawilony przy Targowej przestaną straszyć. Jest przetarg na rozbiórkę

Piętrowe pawilony przy Targowej i Mackiewicza zostały wzniesione w latach 1970-1971. Jeszcze do niedawna działali tam rzemieślnicy. W ostatnich latach, po tym, jak pracownie musiały się przenieść, kompleks zaczął niszczeć, a jego przyszłość była niepewna z uwagi na planowaną Trasę Świętokrzyską.

"Obiekt podpaleń"

O przetarg na rozbiórkę zapytaliśmy urząd Pragi Północ. - Z informacji przekazanych mi przez dyrekcję Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami wynika, że ogłoszone zostało postępowanie przetargowe dotyczące rozbiórki pawilonów przy ulicy Targowej 18. Termin składania ofert to 20 marca. Koszt prac zostanie określony po rozstrzygnięciu tego postępowania na podstawie wybranej oferty - przekazał nam Mateusz Kędzierski, rzecznik dzielnicy.

- Odnosząc się do planów co do tego miejsca: jest tam przewidziana budowa ulicy Nowokijowskiej, przedłużenia Trasy Świętokrzyskiej - dodał.