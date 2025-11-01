Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Praga Północ

Koniec z nocną sprzedażą alkoholu. Od dziś zakaz w dwóch dzielnicach

Nocna prohibicja w Warszawie (zdj. ilustracyjne)
Rafał Trzaskowski o nocnej prohibicji w całej Warszawie
Źródło: TVN24
Od 1 listopada w dwóch warszawskich dzielnicach - w Śródmieściu i na Pradze Północ - obowiązuje nocny zakaz sprzedaży alkoholu. Taką decyzję podjęła Rada Warszawy.

W Śródmieściu i na Pradze Północ od 1 listopada w godz. 22.00-6.00 nie można kupić alkoholu w sklepach oraz na stacjach benzynowych. Ograniczenie nie dotyka lokali gastronomicznych, w tym pubów czy restauracji.

"Celem nowych przepisów jest zapewnienie ciszy i bezpieczeństwa nocą. Kontrole przestrzegania zakazu będą prowadzić policja i straż miejska. Naruszenie przepisów może skutkować cofnięciem zezwolenia na sprzedaż alkoholu, a próby obejścia prawa traktowane będą jako poważne naruszenie. Mieszkańcy mogą spodziewać się mniejszej liczby zakłóceń porządku i większej obecności patroli w miejscach dotychczas narażonych na nocne incydenty" - przekazał ratusz.

Skandal i polityczne przesilenie

To pokłosie decyzji, która zapadła podczas sesji Rady Warszawy 16 października.

Nocny zakaz sprzedaży alkoholu w dwóch dzielnicach przegłosowany
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Nocny zakaz sprzedaży alkoholu w dwóch dzielnicach przegłosowany

Piotr Bakalarski, Klaudia Kamieniarz

Początkowo mowa była o wprowadzeniu nocnego zakazu sprzedaży alkoholu w całej stolicy. W połowie września radni mieli zagłosować nad dwoma projektami dotyczącymi nocnej prohibicji. Pierwszy przygotował prezydent Rafał Trzaskowski, drugi - Lewica i Miasto Jest Nasze.

Wcześniej opinie wyrażały rady dzielnic. Spośród 18, tylko cztery opowiedziały się za wprowadzeniem nocnej prohibicji na terenie całego miasta. Były to Bielany, Ochota, Praga Północ i Śródmieście.

Projekt prezydenta został przez niego wycofany na początku sesji. W jego imieniu wnioskował o to sekretarz miasta, bo Rafał Trzaskowski był wówczas w Budapeszcie. W zamian pojawiło się stanowisko klubu radnych Koalicji Obywatelskiej i projekty dwóch prezydenckich uchwał w sprawie pilotażu w arbitralnie wybranych dzielnicach. Radni zdecydowali wówczas o skierowaniu ich do rad dzielnic do opiniowania.

Decyzja radnych Koalicji Obywatelskiej o braku poparcia nocnego zakazu sprzedaży alkoholu wywołała powszechne oburzenie. Do dymisji podał się wiceprezydent Jacek Wiśnicki (Polska 2050).

W zmian zostały przyjęte uchwały dotyczące Pragi Północ i Śródmieścia. Prezydent Trzaskowski wskazał natomiast, że wiosną złoży projekt wprowadzenia nocnego zakazu dla całego miasta. Podano, że przepisy miałyby obowiązywać od 1 czerwca 2026.

"Z zadowoleniem przyjąłem informację, że doszli do ładu ze sobą"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Z zadowoleniem przyjąłem informację, że doszli do ładu ze sobą"

Warszawiacy popierają zakaz

Wcześniej miasto przeprowadziło konsultacje społeczne, w których ponad 80 procent warszawiaków było za wprowadzeniem nocnej ciszy alkoholowej na terenie stolicy. Również badanie opinii mieszkańców - Barometr Warszawski - wskazało, że ponad 60 procent mieszkańców jest za nocnym ograniczeniem sprzedaży alkoholu.

Przypomnijmy, że w latach 2018-2024 decyzję o wprowadzeniu nocnego zakazu podjęto w około 180 gminach w całej Polsce. W 30 przypadkach ograniczenie dotyczy tylko części gminy lub miasta. Najwięcej takich przepisów przyjęły samorządy województw: mazowieckiego, małopolskiego i wielkopolskiego.

Decyzja, która wywołała burzę. Radni tłumaczą, o co poszło z nocną prohibicją
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Decyzja, która wywołała burzę. Radni tłumaczą, o co poszło z nocną prohibicją

Klaudia Kamieniarz

Autorka/Autor: ag/b

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Udostępnij:
TAGI:
Alkohol
Czytaj także:
1 i 2 listopada wyjadą autobusy i tramwaje 26 dodatkowych linii
Ponad 1300 autobusów, prawie 300 tramwajów. Tak dojedziesz na cmentarze
Najnowsze
Ogromny stelaż na reklamę
Reklama wielka jak dom. Burmistrz chce rozwiązania umowy
Wola
Elektryczny pustostan
Wezwanie dotyczyło "nieobyczajnych wybryków". Strażników poraziło co innego
Praga Południe
Ciało kobiety znaleziono za granicą (zdjęcie ilustracyjne)
Wyciągnęli kobietę z szamba, nie przeżyła. Obok było wychłodzone dziecko
Okolice
Policjanci zgubili notatnik służbowy (zdjęcie ilustracyjne)
Naczelnik "po użyciu" w komendzie, wcześniej miał prowadzić auto
Okolice
Czerniakowska stoi
Prace wodociągowców paraliżują Wisłostradę
Mokotów
Postój taksówek pod Dworcem Centralnym
Nowy przetarg na taksówki przed Dworcem Centralnym
Śródmieście
Spór o fragment terenu Skry
Spór o cenną działkę. Padły mocne słowa. "Fortele prawne i działania pozaprawne"
Piotr Bakalarski
"Marsz milczenia" w Mławie po zabójstwie 16-letniej Mai
Nie będzie listu żelaznego dla Bartosza G. podejrzanego o zabójstwo 16-letniej Mai
Okolice
Przedmioty zabezpieczone przez policję
Ośmiu zatrzymanych, w tym adwokat i 126 zarzutów
Okolice
Samochód wpadł w bariery na S2
Dwa auta w barierkach na trasie S2
Okolice
Mężczyzna trafił do aresztu
Z nożem na sąsiada
Wawer
Ekopatrol zaopiekował się osłabionym żurawiem
Na podwórku wylądował żuraw. "Trząsł się i nie był w stanie odlecieć"
Praga Południe
Ciężarówka wywróciła się na S7 pod Grójcem
Wywrócona ciężarówka na S7
Okolice
Stacja ładowania pojazdów elektrycznych na P+R Nadarzyn
Stworzyli listę kolejkową do publicznej ładowarki elektryków. Urzędnicy reagują
Okolice
Śmiertelny wypadek pod Białobrzegami
Wjechał w drzewo, zginął
Okolice
Uszkodzone drzewa przy ulicy Wielickiej
Przeszła burza, połamała drzewa. Jedno raniło pieszego. 49 interwencji
Mokotów
Zdarzenie drogowe z udziałem motocyklisty, Warszawa
Wypadek motocyklisty na Puławskiej
Ursynów
Zarzuty wobec rehabilitanta ze szpitala w Trzebnicy (zdjęcie ilustracyjne)
Obracali zakazanymi substancjami. Wśród zatrzymanych ksiądz i lekarz
TVN24
Strzelał do dzików w Józefowie
Wśród domów jednorodzinnych strzelał do dzików. Jeden nie przeżył
Okolice
Przedszkole Saski Zakątek kończy działałalność
Coraz mniej dzieci w przedszkolach. Jedno z najstarszych zostanie zamknięte
Klaudia Kamieniarz
Policjanci eskortowali rodzącą do szpitala
Migał światłami, w aucie była rodząca kobieta
Bielany
Wiadukt na ul. Chełmżyńskiej otwarty
"Bez rogatek, bez korków, bez czekania". Nowy wiadukt otwarty
Rembertów
Policja znalazła narkotyki podczas kontroli drogowej
4,5 kilograma narkotyków w aucie i mieszkaniu. Dwóch aresztowanych
Okolice
Park Żerański, czyli nowa przestrzeń nad Wisłą
Problem z kamerami w Parku Żerańskim
Klaudia Kamieniarz
Zderzenie aut w pobliżu lotniska
Zderzenie w pobliżu lotniska
Ulice
Zderzenie dwóch aut na Wisłostradzie
Uderzyła w tył zepsutego auta. Korek na Wisłostradzie
Bielany
Kolizja czterech aut na trasie S2
Kolizja czterech samochodów na trasie S2 i ogromne utrudnienia
Włochy
Święto Niepodległości w Warszawie (zdjęcie ilustracyjne)
Zakaz noszenia broni w Święto Niepodległości. Projekt rozporządzenia
Śródmieście
Auto osobowe zderzyło się z łosiem w gminie Pomiechówek
Zderzenie się z łosiem. Kierowca trafił do szpitala
Okolice
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki