Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
TVN24+
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Praga Północ

Gałąź spadła na matkę z dzieckiem. Półroczna dziewczynka zginęła. Jest wyrok

|
Warszawa. Wyrok w rozprawie apelacyjnej dotyczącej zaniedbań urzędników
Warszawa. Gałąź zabiła dziecko w Parku Praskim. Proces apelacyjny
Źródło: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl
Kobieta z półroczną córeczką i partnerem w pogodny dzień wybrali się na spacer. Gdy odpoczywali w Parku Praskim przy ulubionym drzewie, na kobietę i dziecko spadła gałąź. Dziewczynki nie udało się uratować, zmarła w szpitalu. We wtorek w Sądzie Okręgowym Warszawa-Praga zapadł wyrok w sprawie tragicznego wypadku. Oskarżeni o zaniedbania urzędnicy zostali uniewinnieni.

To miał być zwykły, rodzinny spacer. Niedaleko, w okolicy domu. 20 sierpnia 2018 roku pogoda zachęcała do wyjścia na zewnątrz, było słonecznie i bezwietrznie. Olga wraz z Helderem, swoim partnerem pochodzącym z Portugalii, postanowili wyjść do Parku Praskiego ze swoją półroczną córką Lilianną. Nic nie zapowiadało, że będzie to ich ostatni wspólny spacer.

Tragedia w Parku Praskim. Konar zabił dziecko

Było około godziny 17. Chwilę po tym, jak rodzina zatrzymała się, by odpocząć, na siedzącą na ławce kobietę z dzieckiem, spadł konar drzewa. Dziewczynka i jej matka w ciężkim stanie trafiły do szpitala. Olga doznała bardzo poważnych obrażeń głowy i kręgosłupa, miała też otwarte złamanie nogi. Przez kilka dni znajdowała się w śpiączce. Do dziś nie odzyskała pełnej sprawności. Jej sześciomiesięczna córeczka Lilianna zmarła 23 sierpnia, trzy dni po wypadku.

Jak para będzie wskazywać później w sądzie, Olga spacerowała w Parku Praskim z dzieckiem nawet kilka razy dziennie, a ławka, na której usiadła w dniu wypadku, była jej ulubioną. - Często przysiadała tam, by nakarmić dziecko i odpocząć - padnie na jeden z późniejszych rozpraw.

Tragiczny wypadek w Parku Praskim
Tragiczny wypadek w Parku Praskim
Źródło: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl

Sąd o "niezwykłym splocie okoliczności"

We wtorek, 23 września w Sądzie Okręgowym Warszawa Praga sędzia Adam Bednarczyk ogłosił wyrok w procesie apelacyjnym. Wcześniej, w lipcu 2023 roku w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi Północ, uniewinnieni zostali urzędnicy Zarządu Zieleni m.st. Waszawy. Sąd Okręgowy Warszawa Praga utrzymał w mocy wyrok wydany w pierwszej instancji.

- Stała się ogromna tragedia i sąd bardzo współczuje pokrzywdzonej, taką tragedię trudno sobie wyobrazić. Gdyby pani przyszła dziesięć minut wcześniej lub później do tej tragedii, by nie doszło - wskazał w uzasadnieniu sędzia Adam Bednarczyk. - Cała tragedia, zdaniem sądu, to niezwykły splot okoliczności, których w żaden sposób nie udałoby się powstrzymać - dodał.

Jak wskazał sędzia Bednarczyk, na 150 stronach uzasadnienia sądu rejonowego znalazło się wytłumaczenie, dlaczego takie postanowienie sąd podjął. - Analiza jest bardzo obszerna i trudno ją podważyć - wyjaśnił Bednarczyk.

Sędzia przyznał, że jest bezwład miasta w zarządzaniu zielenią, jednak dodał, że podziela opinię sądu rejonowego, że "nie ma żadnych podstaw, żeby oskarżonych czynić bezpośrednio odpowiedzialnymi tej tragedii". Przywołał także zeznania ojca zmarłego dziecka, który wskazał na jednej z rozpraw, że gdy podeszli do drzewa wyglądało ono na zdrowe, było zielone, miało wiele liści.

Podczas mów końcowych, które miały miejsce w czasie poprzedniej rozprawy w ubiegłym tygodniu, prokurator ocenił, że temu zdarzeniu można było zapobiec poprzez podjęcie wcześniejszych odpowiednich działań, które zostały przez urzędników zaniechane. Obrona natomiast utrzymywała, że prosi o uniewinnienie.

Na ławie oskarżonych urzędnicy

Po śmierci Lilianny zarzuty usłyszeli stołeczni urzędnicy - dwie specjalistki ds. ogrodnictwa stołecznego Zarządu Zieleni oraz były dyrektor jednostki Marek P. Celinie Ch. i Agacie M. prokuratura zarzucała nieumyślnie niedopełnienie obowiązków i stworzenie stanu niebezpieczeństwa dla osób odwiedzających park, bo w czasie, gdy pełniły nad nim nadzór, nie wykryto, że pień klonu pospolitego był zaatakowany przez grzyba. Właśnie to drzewo runęło na Olgę W. i jej rodzinę.

Byłemu dyrektorowi stołecznego ZZW prokuratura zarzucała działanie umyślne. Marek P. miał nie dopełnić swoich obowiązków między innymi dlatego, że źle opracował wewnętrzną organizację oraz podział zadań pomiędzy poszczególne komórki organizacyjne, "niewłaściwie sprawował nadzór i nie zlecił działań mających na celu ocenę drzew", co skutkowało "znacznym obniżeniem bezpieczeństwa użytkowników parku Praskiego". Zignorował też - w ocenie prokuratury - sygnały pracowników, którzy informowali, że jest ich za mało, by sprawować należyty nadzór nad drzewostanem.

Prokuratura domagała się dla oskarżonych urzędniczek roku i czterech miesięcy więzienia oraz 10 tysięcy zadośćuczynienia dla rodziny Liliany. Z kolei dla byłego dyrektora roku więzienia w zawieszeniu na trzy lata oraz nawiązki w wysokości 50 tysięcy złotych.

Do zdarzenia doszło w Parku Praskim
Do zdarzenia doszło w Parku Praskim

Prawomocny wyrok

Pełnomocniczka matki dziewczynki Magdalena Baś wnosiła o takie same kary. Proces przed Sądem Rejonowym dla Warszawy Pragi Północ zakończył się w lipcu 2023 roku. Po uniewinnieniu urzędników apelację wniosła prokuratura. - Nie może być tak, że wychodzi kobieta do parku, nie ma wichury, nie ma sytuacji, kiedy podejmowałaby ryzyko, ginie dziecko i nikt za to nie odpowie. Z naszego punktu widzenia, wyrok jest bulwersujący - mówiła wówczas w rozmowie Katarzyna Skrzeczkowska, ówczesna rzeczniczka Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga.

Wyrok, który zapadł we wtorek jest prawomocny.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Proces w sprawie tragedii w Parku Praskim. "Miałem poczucie, że wszystko się wtedy skończyło"

Proces w sprawie tragedii w Parku Praskim. "Miałem poczucie, że wszystko się wtedy skończyło"

Zabójstwo na uczelni. Psychiatrzy nie ustalili, czy Mieszko R. był poczytalny

Zabójstwo na uczelni. Psychiatrzy nie ustalili, czy Mieszko R. był poczytalny

Śródmieście

Autorka/Autor: Alicja Glinianowicz/b

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Klemens Leczkowski, tvnwarszawa.pl

Udostępnij:
TAGI:
SądWyroki sądowe w Polsce
Alicja Glinianowicz
Alicja Glinianowicz
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
Czytaj także:
Zrzut ekranu z wpisu Zenobii Żaczek
Miał obrażać pasażerkę i uderzyć aktywistkę. Policja zatrzymała agresywnego mężczyznę
Praga Północ
Interwencja straży pożarnej w siedzibie UOKiK
Dym w archiwum UOKiK i ewakuacja
Śródmieście
Sesja rady powiatu makowskiego - 21 sierpnia 2025 roku
Jezus Chrystus nie będzie "królem powiatu makowskiego"
Okolice
Policjantka uratowała rannego puszczyka
Siedział skulony na środku jezdni. Policjantka uratowała rannego puszczyka
Okolice
Stołeczni policjanci uderzyli w dilerów narkotyków
Policjanci szukali dilerów w okolicy szkół. Niemal sto osób z zarzutami
Śródmieście
Prom Gassy - Karczew
Po 11 latach kończą działalność, promu nie będzie. Ruch należy do samorządów
Alicja Glinianowicz
Policjanci zatrzymali do kontroli 16-letniego rowerzystę
Zatrzymali 16-latka wracającego z urodzin i wezwali jego matkę
Okolice
Policjanci odnaleźli zaginionego ośmiolatka
Ośmiolatek zniknął w tłumie na bulwarach
Śródmieście
Zrzut ekranu z wpisu Zenobii Żaczek
Obrażał Ukrainkę w autobusie. Aktywistka stanęła w jej obronie, została uderzona
Praga Północ
Strażnicy miejscy przerwali jazdę motocykliście
W klapkach, bez kasku i prawa jazdy
Praga Południe
Kontrola graniczna na warszawskim lotnisku
Podróż 13 cudzoziemców zakończyła się na Lotnisku Chopina
Badacze znaleźli szczątki prawdopodobnie ofiar niemieckich nalotów
Wyrównywali teren, znaleźli ludzkie szczątki. To mogą być ofiary bombardowań
Katarzyna Kędra
Akt oskarżenia przeciwko adwokatowi Jackowi C. (zdj. ilustracyjne)
Naruszenie nietykalności dziewczyny, groźby wobec jej matki. Lekarz oskarżony
Okolice
Kierująca zerwała przewody światłowodowe
Wyjeżdżała spod paczkomatu, zerwała światłowód
Okolice
Akcja #RoweremDoPracy
Siedem lat walczą o bezpieczny przejazd
Praga Południe
Prace drogowe w rejonie Filharmonii Narodowej
Przebudowa ulic trwa, są uzgodnienia przed Konkursem Chopinowskim
Śródmieście
Z Varso odpadła szyba
Z 11. piętra biurowca spadła szyba
Wola
Zbrodnia na kampusie UW i zatrzymanie Mieszka R.
Zabójstwo na uczelni. Psychiatrzy nie ustalili, czy Mieszko R. był poczytalny
Śródmieście
Katastrofa myśliwca F-16 Tiger Demo Team - Air Show 2025 w Radomiu
Prokuratura: odczytano zapisy z czarnych skrzynek F-16
Okolice
Zatrzymanie 48-latka
Był poszukiwany i pijany. Jechał autem mimo dożywotniego zakazu
Okolice
Kierowca uderzył w ogrodzenie i uciekł
Wjechał w ogrodzenie i uciekł. W Polsce był nielegalnie, nie ma prawa jazdy
Okolice
Stacja metra Bemowo
Kasowniki wyłączone, bramki otwarte. Dziś darmowa komunikacja miejska
Komunikacja
Marcin Kierwiński i Rafał Trzaskowski
"Zielone światło" od premiera na "operację" przeciwko Trzaskowskiemu
TVN24
Zderzenie z łosiem w Pilawie
W bok auta nagle uderzył łoś
Okolice
Wypadek na autostradzie A2 pod Grodziskiem Mazowieckim
Cztery auta rozbiły się na A2, dwie osoby ranne
Okolice
Prom Gassy - Karczew kursuje po Wiśle
Prom w Gassach zakończył działalność. "Wielka strata"
Okolice
21 1330 napieraj para-0001
Tajemnicze obiekty w czterech miejscach kraju
TVN24
Pożar pól koło Pruszkowa
Pole w ogniu, dym widoczny z autostrady
Okolice
Grupa kolarzy zderzyła się z dzikami
Grupa kolarzy zderzyła się ze stadem dzików
Okolice
Kolizja z udziałem jelenia w miejscowości Leszno
Kolizja autobusu i auta z jeleniem. Zwierzę nie przeżyło
Okolice
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki