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Praga Północ

Stanął w obronie kolegi. Został zaatakowany nożem

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39-letni recydywista aresztowany w sprawie ataku nożem
Recydywista aresztowany w związku z atakiem nożem
Źródło wideo: Komenda Rejonowa Policji Warszawa II
Źródło zdj. gł.: KRP Warszawa VI
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39-latek zaatakował nożem mężczyznę na warszawskiej Pradze. Po ataku uciekł z miejsca zdarzenia. Został zatrzymany w mieszkaniu na Targówku.

Do zdarzenia doszło w ubiegły wtorek przy ulicy Stalowej na Pradze Północ. Zgłoszenie do policji wpłynęło kilka minut po godz. 15.

Mężczyzna z raną skroni

"Na miejscu mundurowi zastali mężczyznę z raną skroni. 49-latek wyjaśnił, że usłyszał, jak jego kolega z pracy szarpie się z nieznanym mężczyzną. Gdy stanął w jego obronie, został zaatakowany nożem. Agresywny napastnik po tym ataku uciekł" - podała nadkom. Paulina Onyszko, rzeczniczka Komendy Rejonowej Policji Warszawa VI.

Rannym 49-latkiem zajęli się świadkowie. Poszkodowany trafił do szpitala. Okazało się, że stan 49-latka jest bardzo ciężki i mężczyzna wymaga profesjonalnej opieki medycznej. 

"Policjanci rozpytali obecnych na miejscu pracowników. Jeden z nich wyjaśnił, że agresywny mężczyzna zaczepiał inne osoby, jego bez przyczyny zaatakował i wyzywał oraz groził mu" - doprecyzowała policjantka.

39-letni recydywista aresztowany w sprawie ataku nożem
39-letni recydywista aresztowany w sprawie ataku nożem
39-letni recydywista aresztowany w sprawie ataku nożem
Źródło zdjęcia: KRP Warszawa VI
39-letni recydywista aresztowany w sprawie ataku nożem
39-letni recydywista aresztowany w sprawie ataku nożem
Źródło zdjęcia: KRP Warszawa VI
39-letni recydywista aresztowany w sprawie ataku nożem
39-letni recydywista aresztowany w sprawie ataku nożem
Źródło zdjęcia: KRP Warszawa VI
39-letni recydywista aresztowany w sprawie ataku nożem
39-letni recydywista aresztowany w sprawie ataku nożem
Źródło zdjęcia: KRP Warszawa VI

Świadkowie, monitoring, pies

Dzięki świadkom mundurowi ustalili rysopis napastnika i kierunek jego ucieczki. Rozpoczęli poszukiwania, dotarli do nagrań z kamer monitoringu. W działania zaangażowany został policyjny przewodnik z psem tropiącym.

Policjanci ustalili tożsamość poszukiwanego mężczyzny i jego adres. W trakcie przeszukania lokalu zajmowanego przez podejrzanego funkcjonariusze znaleźli narkotyki.

Z ustaleń służb wynika, że 39-latek w zeszłym roku opuścił areszt, w którym odbywał dwuletni wyrok za przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu. To był jego kolejny pobyt za kratkami.

17-latek ukrył się pod kołdrą

Dwa dni potem, w mieszkaniu na Targówku zatrzymany został ukrywający się tam 39-latek. W akcji brali udział strażacy. "W drugim pokoju mundurowi znaleźli ukrywającego się pod kołdrą 17-letniego obywatela Ukrainy. W trakcie przeszukania lokalu policjanci znaleźli poporcjowane narkotyki, do posiadania których przyznał się obywatel Ukrainy, dwie wagi elektroniczne i prawie 50 tysięcy złotych. Młodego mężczyznę również zatrzymali" - wskazała nadkom. Onyszko.

Zebrany w sprawie 39- i 17-latka materiał policjanci przekazali do Prokuratury Rejonowej Warszawa-Praga Północ. Starszy z mężczyzn usłyszał zarzuty dotyczące spowodowania u 49-latka ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, działając w warunkach recydywy, kierowania gróźb karalnych wobec innego pracownika oraz posiadania narkotyków. Grozi mu kara nawet 30 lat więzienia. Decyzją sądu 39-latek trafił do tymczasowego aresztu.

17-latek naraził się natomiast na zarzut dotyczący posiadania znacznej ilości środków odurzających i substancji psychotropowych, za co grozi mu kara do 10 lat więzienia. Został on objęty policyjnym dozorem.

Źródło: tvnwarszawa.pl
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Tagi:
PolicjaPrzestępstwaPrzestępczość w WarszawieAtak nożownika
Alicja Glinianowicz
Alicja Glinianowicz
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
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