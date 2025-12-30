Ponad 120 budynków na Pradze bez ogrzewania

Awaria ogrzewania na Pradze Północ (zdjęcie ilustracyjne) Źródło: Shutterstock

Informację o awarii ciepłowniczej otrzymaliśmy na Kontakt24. "Spółdzielnia RSM Praga odcięła od dziś od godziny 16.00 do jutra do godziny 20.00, jak to wskazali telefonicznie około 140 obiektów od ciepłej wody i ogrzewania" - poinformował redakcję Kontakt24 czytelnik.

Na stronie dostawcy ciepła - spółki Veolia pojawił się komunikat. "Veolia Energia Warszawa S.A. informuje, że w rejonie Warszawa ulica SIEDLECKA 34 nastąpiła przerwa w dostawach ciepła. Poniżej zamieszczamy pełny wykaz budynków objętych wyłączeniem" - poinformowano.

Veolia nie informuje o przyczynach awarii.

Lista adresów

Przerwa w dostawie ciepła dotyczy 126 adresów na terenie Pragi Północ. Pełna lista adresów:

BIAŁOSTOCKA 42, FOLWARCZNA 7, GRAJEWSKA 13, GRAJEWSKA 15, GRAJEWSKA 17, GRAJEWSKA 4, GRAJEWSKA 6/8, GRODZIEŃSKA 65, KAWĘCZYŃSKA 16, KAWĘCZYŃSKA 18, KAWĘCZYŃSKA 2, KAWĘCZYŃSKA 20, KAWĘCZYŃSKA 22, KAWĘCZYŃSKA 23/25, KAWĘCZYŃSKA 24, KAWĘCZYŃSKA 26, KAWĘCZYŃSKA 34, KAWĘCZYŃSKA 36, KAWĘCZYŃSKA 37, KAWĘCZYŃSKA 39, KAWĘCZYŃSKA 4, KAWĘCZYŃSKA 41, KAWĘCZYŃSKA 43, KAWĘCZYŃSKA 45, KAWĘCZYŃSKA 47, KAWĘCZYŃSKA 49, KAWĘCZYŃSKA 53, KAWĘCZYŃSKA 63, KAWĘCZYŃSKA 65, KAWĘCZYŃSKA 73, KAWĘCZYŃSKA 9 KIJOWSKA 17, KIJOWSKA 20, KIJOWSKA 22, MICHAŁOWSKA 3, OBJAZDOWA 3, OTWOCKA 1, OTWOCKA 12, OTWOCKA 16, OTWOCKA 3, OTWOCKA 7, RADZYMIŃSKA 16, RADZYMIŃSKA 2, RADZYMIŃSKA 28/30, RADZYMIŃSKA 29A, RADZYMIŃSKA 32, RADZYMIŃSKA 33, RADZYMIŃSKA 35, RADZYMIŃSKA 37, RADZYMIŃSKA 47, RADZYMIŃSKA 50, RADZYMIŃSKA 52, RADZYMIŃSKA 52A, RADZYMIŃSKA 53, RADZYMIŃSKA 54/58, RADZYMIŃSKA 55/57, RADZYMIŃSKA 56, RADZYMIŃSKA 59, RADZYMIŃSKA 60, RADZYMIŃSKA 60/66, RADZYMIŃSKA 61, RADZYMIŃSKA 63, RADZYMIŃSKA 68/72, RADZYMIŃSKA 8, SIEDLECKA 1/15, SIEDLECKA 12/14, SIEDLECKA 16/24, SIEDLECKA 25, SIEDLECKA 26, SIEDLECKA 28, SIEDLECKA 29, SIEDLECKA 32, SIEDLECKA 34, SIEDLECKA 45, SIEDLECKA 47, SIEDLECKA 56, TARCHOMIŃSKA 10, TARCHOMIŃSKA 12, TARCHOMIŃSKA 4m, TARCHOMIŃSKA 6, TARCHOMIŃSKA 8, WIOSENNA 1, WIOSENNA 2, WIOSENNA 3, WOŁOMIŃSKA 12/18, WOŁOMIŃSKA 15, WOŁOMIŃSKA 17A, WOŁOMIŃSKA 19, WOŁOMIŃSKA 54, WOŁOMIŃSKA 56, ZACHARIASZA 1, ZACHARIASZA 10, ZACHARIASZA 3, ZACHARIASZA 8, ZĄBKOWSKA 41, ZĄBKOWSKA 50, ZĄBKOWSKA 50A, ZĄBKOWSKA 52, ŁOCHOWSKA 1/29, ŁOCHOWSKA 12, ŁOCHOWSKA 17, ŁOCHOWSKA 31, ŁOCHOWSKA 33/35, ŁOCHOWSKA 34, ŁOCHOWSKA 36, ŁOCHOWSKA 37, ŁOCHOWSKA 38A, ŁOCHOWSKA 38B, ŁOCHOWSKA 39, ŁOCHOWSKA 40, ŁOCHOWSKA 41, ŁOCHOWSKA 43, ŁOCHOWSKA 45, ŁOCHOWSKA 47, ŁOCHOWSKA 52, ŁOCHOWSKA 54, ŁOCHOWSKA 61, ŁOCHOWSKA 8, ŁOMŻYŃSKA 15/25, ŁOMŻYŃSKA 20, ŁOMŻYŃSKA 22/24, ŁOMŻYŃSKA 26, ŁOMŻYŃSKA 27, ŁOMŻYŃSKA 29, ŁOMŻYŃSKA 31, ŁOMŻYŃSKA 6.

Alert RCB

We wtorek mieszkańcy Warszawy i Mazowsza otrzymali SMS-owy alert wysłany przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzegający przed opadami śniegu.

Zamieć śnieżna w okolicach Mławy

"Uwaga! Dziś i jutro (30/31.12) prognozowane są zawieje, zamiecie śnieżne i silny wiatr. Trudne warunki drogowe, możliwe przerwy w dostawie prądu" – brzmi treść alertu.

Takie same alerty zostały wydane dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz części woj. pomorskiego, podlaskiego, kujawsko-pomorskiego i mazowieckiego.

We wtorek odbyło się spotkanie kierownictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Rządowego Centrum Bezpieczeństwa i wojewodów poświęcone omówieniu sytuacji meteorologicznej i hydrologicznej w okresie sylwestra i Nowego Roku oraz kwestiom bezpieczeństwa podczas imprez masowych organizowanych w tym czasie.

Alert RCB