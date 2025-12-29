Osoby kręcące się przy torach i dwa auta w pobliżu. Sprawdzali, czy to akt dywersji

Siemoniak o aktach dywersji na kolei: to byli zawodowcy Źródło: TVN24

Pierwszą informację na ten temat podał RMF FM. Według ustaleń dziennikarzy do zdarzenia doszło w Żyrardowie przed Wigilią, a samochody należały do Polaka i Ormianina. Policja uruchomiła procedury związane z przeciwdziałaniem aktom dywersji i sabotażu na kolei.

O szczegóły zapytaliśmy w Komendzie Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu.

Przesłuchanie i umorzenie

- Dostaliśmy zgłoszenie o osobach kręcących się przy torach. Mając na uwadze poprzednie sytuacje, policjanci natychmiast zareagowali. Na miejscu zastali dwa samochody. Ustalili właścicieli aut i ich użytkowników. Dwaj mężczyźni sami zgłosili się do komendy w Żyrardowie. Tam zostali zatrzymani - przekazała podinspektor Katarzyna Kucharska, rzeczniczka KWP.

Jak zapewniła, policjanci sprawdzili miejsce zdarzenia oraz przeszukali samochody. Nie było tam jednak nic, co mogłoby wskazywać na planowanie przestępstwa.

- Nie znaleziono nic niebezpiecznego i wykluczono akty dywersji. Mężczyźni po przesłuchaniu zostali zwolnieni. Sprawa została umorzona przed wszczęciem - przekazała policjantka. Jak zaznaczyła, podczas przesłuchania mężczyźni twierdzili, że jedno z aut uległo awarii, a drugim jeden z nich przyjechał, by pomóc koledze.

