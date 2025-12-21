Logo TVN Warszawa
Okolice

Auto spłonęło doszczętnie. Strażacy wynieśli butle z garażu

W niedzielę wybuchł pożar na jednej z posesji pod Grodziskiem Mazowieckim. Ogień strawił garaż i znajdujący się w nim samochód.

Do zdarzenia doszło we wsi Żelechów, leżącej w gminie Żabia Wola.

Wynieśli butle z gazem

- Zgłoszenie o pożarze otrzymaliśmy o godzinie 5.20. Według zgłoszenia palił się budynek w Żelechowie przy ulicy Cichej. Na miejsce zostały zadysponowane łącznie cztery zastępy straży pożarnej - mówi nam mł. asp. Rafał Łyszkowski z straży pożarnej w Grodzisku Mazowieckim.

- Po dojeździe na miejsce stwierdzono pożar samochodu osobowego oraz pobliskiego garażu. Nasze działania polegały na podaniu w sumie trzech prądów wody - dodaje.

W wyniku pożaru nikomu nic się nie stało. Jak poinformował strażak, w trakcie prowadzonych działań z budynku wyniesiono sześć 2-kilogramowych butli turystycznych na gaz propan butan oraz jedną 11-kilogramową. Butle zostały następnie schłodzone.

Spłonęły garaż i samochód

- Znajdujące się w garażu auto spłonęło doszczętnie. Był to samochód zasilany olejem napędowym, nie był to elektryk ani hybryda - precyzuje mł. asp. Łyszkowski. - Na razie przyczyny pożaru nie są znane. Okoliczności zdarzenia najprawdopodobniej będzie ustalała policja - dodaje.

Jak zaznacza strażak, na skutek pożaru poszycie dachowe garażu zapadło się do środka budynku.

Na miejscu działania prowadziły dwa zastępy PSP z Grodziska Mazowieckiego, dwa zastępy OSP z Żelechowa i policja. Akcja gaśnicza zakończyła się około godz. 7.30.

Spłonęły hala i cztery pojazdy

Spłonęły hala i cztery pojazdy

Wesoła
Mieszkaniec nie żyje, strażak ranny

Mieszkaniec nie żyje, strażak ranny

TVN24

Autorka/Autor: ag/b

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Ochotnicza Straż Pożarna w Żelechowie / Facebook

TAGI:
pożarStraż pożarnaOchotnicza Straż Pożarna
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki