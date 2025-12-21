Pożar pod Grodziskiem Mazowieckim Źródło: Ochotnicza Straż Pożarna w Żelechowie / Facebook Pożar pod Grodziskiem Mazowieckim Źródło: Ochotnicza Straż Pożarna w Żelechowie / Facebook Pożar pod Grodziskiem Mazowieckim Źródło: Ochotnicza Straż Pożarna w Żelechowie / Facebook Pożar pod Grodziskiem Mazowieckim Źródło: Ochotnicza Straż Pożarna w Żelechowie / Facebook Pożar pod Grodziskiem Mazowieckim Źródło: Ochotnicza Straż Pożarna w Żelechowie / Facebook Pożar pod Grodziskiem Mazowieckim Źródło: Ochotnicza Straż Pożarna w Żelechowie / Facebook Pożar pod Grodziskiem Mazowieckim Źródło: Ochotnicza Straż Pożarna w Żelechowie / Facebook Pożar pod Grodziskiem Mazowieckim Źródło: Ochotnicza Straż Pożarna w Żelechowie / Facebook Pożar pod Grodziskiem Mazowieckim Źródło: Ochotnicza Straż Pożarna w Żelechowie / Facebook Pożar pod Grodziskiem Mazowieckim Źródło: Ochotnicza Straż Pożarna w Żelechowie / Facebook Pożar pod Grodziskiem Mazowieckim Źródło: Ochotnicza Straż Pożarna w Żelechowie / Facebook

Do zdarzenia doszło we wsi Żelechów, leżącej w gminie Żabia Wola.

Wynieśli butle z gazem

- Zgłoszenie o pożarze otrzymaliśmy o godzinie 5.20. Według zgłoszenia palił się budynek w Żelechowie przy ulicy Cichej. Na miejsce zostały zadysponowane łącznie cztery zastępy straży pożarnej - mówi nam mł. asp. Rafał Łyszkowski z straży pożarnej w Grodzisku Mazowieckim.

- Po dojeździe na miejsce stwierdzono pożar samochodu osobowego oraz pobliskiego garażu. Nasze działania polegały na podaniu w sumie trzech prądów wody - dodaje.

W wyniku pożaru nikomu nic się nie stało. Jak poinformował strażak, w trakcie prowadzonych działań z budynku wyniesiono sześć 2-kilogramowych butli turystycznych na gaz propan butan oraz jedną 11-kilogramową. Butle zostały następnie schłodzone.

Spłonęły garaż i samochód

- Znajdujące się w garażu auto spłonęło doszczętnie. Był to samochód zasilany olejem napędowym, nie był to elektryk ani hybryda - precyzuje mł. asp. Łyszkowski. - Na razie przyczyny pożaru nie są znane. Okoliczności zdarzenia najprawdopodobniej będzie ustalała policja - dodaje.

Jak zaznacza strażak, na skutek pożaru poszycie dachowe garażu zapadło się do środka budynku.

Na miejscu działania prowadziły dwa zastępy PSP z Grodziska Mazowieckiego, dwa zastępy OSP z Żelechowa i policja. Akcja gaśnicza zakończyła się około godz. 7.30.