Zderzenie na S2 pod Warszawą. Olbrzymie korki

- Zgłoszenie o zdarzeniu, które miało miejsce na trasie S2, kilometr za Konotopą w stronę Opaczy otrzymaliśmy o 6.10. Tworzą się w tym momencie korki, ponieważ pojazdy zostały na pasie - przekazał nam mł. asp. Paweł Chmura z Komendy Stołecznej Policji.

Jak podał reporter tvnwarszawa.pl Artur Węgrzynowicz, w zderzeniu brały udział pojazd dostawczy i samochód osobowy.

- Lewy i środkowy pas ruchu są obecnie zablokowane. Najmocniej rozbity jest samochód osobowy, który blokuje środkowy pas ruchu. Korek na autostradzie A2 zaczyna się już na wysokości węzła w Pruszkowie, a korek na trasie S8 jest od Bemowa - wskazał nasz reporter. - Kilkadziesiąt metrów dalej na pasie awaryjnym stoi TIR - dodał.

Początkowo kierowcy w obie strony mieli około siedmiu kilometrów zatoru, z relacji reportera wynika, że obecnie korek ma już blisko 20 kilometrów i sięga Grodziska Mazowieckiego.

- To bardzo newralgiczny punkt na mapie Warszawy, gdzie krzyżują się Południowa Obwodnica Warszawy, A2 i trasa S8. Na trasie S8 także korek ma kilkanaście kilometrów, czyli wszyscy jadący od strony Łodzi, Białegostoku w kierunku właśnie węzła Konotopy, w kierunku Warszawy muszą uzbroić się w cierpliwość - dodał Węgrzynowicz.