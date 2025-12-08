Logo TVN Warszawa
Jechał pijany i z zakazem kierowania. Policjantom chciał wręczyć łapówkę

Pijany, z czynnym zakazem kierowania pojazdami jechał drogą S8
Warszawa z nocną prohibicją w dwóch dzielnicach
Źródło: TVN24
Na trasie S8 zatrzymano kierowcę, który miał problem z zachowaniem prostego toru jazdy. 45-latek chciał wręczyć policjantom pięć tysięcy złotych łapówki, aby ci zapomnieli o całej sprawie. Mężczyźnie grozi 10 lat więzienia.

Zdarzenie miało miejsce w czwartek około godziny 18.40. Dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Wyszkowie otrzymał zgłoszenie, z którego wynikało, że drogą ekspresową S8, na wysokości Niegowa ma poruszać się renault, którego kierowca może być pijany. Na miejscu zjawił się patrol ruchu drogowego.

Policja: przyspieszał i hamował

"Styl jazdy kierującego od razu wzbudził ich podejrzenia — mężczyzna gwałtownie przyspieszał i hamował, nie umiał utrzymać prostego toru jazdy, stwarzając realne zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego" – podała w komunikacie podkom. Wioleta Szymanik z Komendy Powiatowej Policji w Wyszkowie.

Funkcjonariusze zatrzymali pojazd do kontroli. Za kierownicą siedział 45-letni mieszkaniec powiatu wołomińskiego.

Pijany, z czynnym zakazem kierowania pojazdami jechał drogą S8
Pijany, z czynnym zakazem kierowania pojazdami jechał drogą S8
Źródło: Komenda Powiatowa Policji w Wyszkowie

Dwa promile alkoholu

"Od mężczyzny wyczuwalna była silna woń alkoholu. Badanie alkomatem potwierdziło przypuszczenia policjantów - kierowca miał w organizmie ponad 2 promile alkoholu" – dodała policjantka.

Po sprawdzeniu mężczyzny w policyjnych systemach wyszło na jaw, że 45-latek kierował, pomimo czynnego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych, a auto, którym się poruszał, nie posiadało obowiązkowej polisy OC.

Na tym nie koniec. Jak podała policja, podczas interwencji kierowca próbował nakłonić funkcjonariuszy, by "zapomnieli" o sytuacji. "W tym celu chciał wręczyć im korzyść majątkową w wysokości 5 000 zł w zamian za odstąpienie od czynności" – przyznała podkom. Szymanik.

Pijany, z czynnym zakazem kierowania pojazdami jechał drogą S8
Pijany, z czynnym zakazem kierowania pojazdami jechał drogą S8
Źródło: Komenda Powiatowa Policji w Wyszkowie

Zarzuty za jazdę i łapówkę

45-latek został zatrzymany i przewieziony na komendę. Kolejnego dnia mężczyzna usłyszał zarzuty. Odpowie za jazdę w stanie nietrzeźwości i pomimo sądowego zakazu, a także "udzielenia korzyści majątkowej funkcjonariuszom publicznym w zamian za odstąpienie od czynności służbowych".

Mężczyzna został objęty policyjnym dozorem. 45-latek będzie musiał stawiać się raz w tygodniu w komendzie. Grozi mu do 10 lat więzienia oraz kara finansowa za brak obowiązkowego ubezpieczenia.

Wypadek (zdjęcie ilustracyjne)
Rowerzysta nie żyje, kierowca uciekł
Wypadek pod Warszawą
Zarzuty po śmiertelnym wypadku. Kierowca był pijany, złamał dwa zakazy
Przemek zginął w wypadku samochodowym
Przemek nie żyje, "już nie ma w domu radości"
Alicja Glinianowicz

Autorka/Autor: ag/b

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Komenda Powiatowa Policji w Wyszkowie

