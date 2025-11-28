Kolejny nocny zakaz sprzedaży alkoholu w podwarszawskim "obwarzanku"

Piją coraz młodsi, a koszty rosną - prof. Leszek Czupryniak o tym, jak piją Polacy

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Podczas czwartkowej sesji Rada Wołomina zdecydowała o ograniczeniu sprzedaży alkoholu nocą w mieście. O przyjęciu uchwały poinformował urząd miejski. Nowe przepisy wejdą w życie od 1 lutego 2026 roku. Zakup napojów alkoholowych nie będzie możliwy w godzinach 22.00-6.00.

"Decyzja ma poprawić bezpieczeństwo i zapewnić spokój w godzinach nocnych w naszej gminie. W wielu miastach podobne regulacje przełożyły się na mniej interwencji policji, mniej zakłóceń ciszy nocnej i mniej sytuacji wpływających na poczucie bezpieczeństwa mieszkańców" - uzasadniają urzędnicy.

I dodają, że dzięki zmianie regulacji zwiększy się codzienny komfort i spokój mieszkańców, szczególnie osób wracających nocą z pracy i mieszkających w pobliżu punktów sprzedaży.

Rozwiń

Mieszkańcy poparli pomysł w konsultacjach

Wprowadzenie nowych przepisów poprzedziły konsultacje społeczne. Wzięło w nich udział 482 mieszkańców z Wołomina oraz sołectw. Propozycję ograniczenia sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych poparło ponad 61 procent uczestników konsultacji. Dodatkowo zdecydowana większość opowiedziała się za ustanowieniem zakazu w godzinach 22.00-6.00.

"Regulację poparli też przedstawiciele Rady Seniorów, Młodzieżowej Rady Miasta oraz Ośrodka Pomocy Społecznej, Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień i służb bezpieczeństwa" - podał urząd miasta.

Kolejne gminy z nocny zakazem

W latach 2018-2024 ograniczenia w nocnej sprzedaży alkoholu w sklepach i na stacjach paliw wprowadziło około 180 gmin w Polsce. Na początku sierpnia tego roku zdecydował o tym Szczecin, we wrześniu także Gdańsk, a w październiku Wrocław i Łódź.

Z początkiem listopada nocny zakaz sprzedaży alkoholu zaczął obowiązywać również na terenie dwóch dzielnic Warszawy - Śródmieścia i Pragi-Północ.

Na Mazowszu od początku tego roku nocna prohibicja zaczęła obowiązywać na terenie gminy Sobienie-Jeziory (w godz. 22.00-5.00). Od 1 czerwca w godzinach nocnych nie mogą kupić w sklepie alkoholu mieszkańcy Sulejówka, a od 1 lipca Łomianek. Obie gminy wprowadziły zakaz w godzinach 23.00-6.00. Od 21 lipca nocna prohibicja obowiązuje też na terenie gminy Nieporęt, a dziesięć dni później zaczęła obowiązywać w Legionowie. W obu gminach w godzinach 24.00-6.00. Od 6 sierpnia zakaz nocnej sprzedaży alkoholu obowiązuje w Wieliszewie (w godz. 24.00-6.00) i Jabłonnej (w godz. 23.00-6.00).

Z kolei od 24 października zakaz zaczął obowiązywać, w godzinach 23.00-6.00, na terenie Grójca. Od 2 stycznia przyszłego roku wprowadzony zostanie także w Ciechanowie. Tak postanowili jednogłośnie, jeszcze we wrześniu, tamtejsi radni. Decyzję tę poprzedziły konsultacje społeczne wśród mieszkańców miasta, które odbyły się między styczniem a czerwcem tego roku. Zakaz będzie obowiązywał w godzinach 22:00-6:00.

1 października burmistrz Piaseczna Daniel Putkiewicz przekazał do rady miasta projekt uchwały dotyczący wprowadzenia nocnego zakazu sprzedaży alkoholu. Podkreślił, że nie chce, aby w gminie powstało "zagłębie alkoholowe" po wprowadzeniu zakazu na terenie Warszawy.

Konsultacje społeczne w tej sprawie rozpoczyna także Płock. Przez cały grudzień mieszkańcy będą mogli wziąć udział w ankiecie dotyczącej wprowadzenia ograniczenia sprzedaży alkoholu. Urzędnicy zapytają m.in. o to, w jakich godzinach powinny obowiązywać restrykcje.

OGLĄDAJ: TVN24 HD