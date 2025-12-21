Logo TVN Warszawa
Zderzenie motocyklisty z autem. Ponad dwa promile i zakaz kierowania

Źródło: Straż Pożarna OSP-Ożarów Maz. / Facebook
Źródło: Straż Pożarna OSP-Ożarów Maz. / Facebook
Źródło: Straż Pożarna OSP-Ożarów Maz. / Facebook
Źródło: Straż Pożarna OSP-Ożarów Maz. / Facebook
Źródło: Straż Pożarna OSP-Ożarów Maz. / Facebook
Źródło: Straż Pożarna OSP-Ożarów Maz. / Facebook
Źródło: Straż Pożarna OSP-Ożarów Maz. / Facebook
Źródło: Straż Pożarna OSP-Ożarów Maz. / Facebook
Źródło: Straż Pożarna OSP-Ożarów Maz. / Facebook
Źródło: Straż Pożarna OSP-Ożarów Maz. / Facebook
Źródło: Straż Pożarna OSP-Ożarów Maz. / Facebook
Źródło: Straż Pożarna OSP-Ożarów Maz. / Facebook
Źródło: Straż Pożarna OSP-Ożarów Maz. / Facebook
Źródło: Straż Pożarna OSP-Ożarów Maz. / Facebook
W sobotę w miejscowości Koprki w powiecie warszawskim zachodnim motocyklista zderzył się z autem osobowym. Kierujący jednośladem był nietrzeźwy.

- Do zderzenia motocyklisty z samochodem osobowym marki Mazda doszło na drodze krajowej numer 92 w miejscowości Koprki, na ulicy Poznańskiej. Kierujący jednośladem został zabrany do szpitala. Zgłoszenie otrzymaliśmy tuż po godzinie 14 - mówi nam mł. kpt. Damian Dolniak, oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Powiecie Warszawskim Zachodnim.

Jak dodał strażak, na miejscu działania prowadziły dwa zastępy Ochotniczej Straży Pożarnej z Ożarowa Mazowieckiego, Jednostka Ratunkowo-Gaśnicza z Błonia, pogotowie ratunkowe oraz policja.

Ponad dwa promile i zakaz kierowania

Zdarzenie potwierdziła nam także Komenda Stołeczna Policji.

- Kierujący autem osobowym wyjechał z drogi podporządkowanej na drogę główną i nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu. Wówczas zderzył się z kierującym motocyklem marki Yamaha - opisuje asp. Kamil Sobótka z KSP. - Okazało się, że kierujący jednośladem miał ponad dwa promile alkoholu w wydychanym powietrzu i posiadał zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów - doprecyzował.

Kierowca samochodu był trzeźwy.

Po zdarzeniu występowały spore utrudnienia, ruch odbywał się wahadłowo.

wypadek na A4
Śmiertelny wypadek na końcu korytarza życia
TVN24
Śmiertelny wypadek pod Płońskiem
Zderzenie trzech aut. Nie żyje jedna osoba
Policjantka, będąca po służbie, zatrzymała nietrzeźwego kierowcę
Kierował pijany. Wjechał do rowu na oczach policjantki

Autorka/Autor: ag/b

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Straż Pożarna OSP-Ożarów Maz. / Facebook

