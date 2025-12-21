Wypadek motocyklisty pod Warszawą Źródło: Straż Pożarna OSP-Ożarów Maz. / Facebook Wypadek motocyklisty pod Warszawą Źródło: Straż Pożarna OSP-Ożarów Maz. / Facebook Wypadek motocyklisty pod Warszawą Źródło: Straż Pożarna OSP-Ożarów Maz. / Facebook Wypadek motocyklisty pod Warszawą Źródło: Straż Pożarna OSP-Ożarów Maz. / Facebook Wypadek motocyklisty pod Warszawą Źródło: Straż Pożarna OSP-Ożarów Maz. / Facebook Wypadek motocyklisty pod Warszawą Źródło: Straż Pożarna OSP-Ożarów Maz. / Facebook Wypadek motocyklisty pod Warszawą Źródło: Straż Pożarna OSP-Ożarów Maz. / Facebook Wypadek motocyklisty pod Warszawą Źródło: Straż Pożarna OSP-Ożarów Maz. / Facebook Wypadek motocyklisty pod Warszawą Źródło: Straż Pożarna OSP-Ożarów Maz. / Facebook Wypadek motocyklisty pod Warszawą Źródło: Straż Pożarna OSP-Ożarów Maz. / Facebook Wypadek motocyklisty pod Warszawą Źródło: Straż Pożarna OSP-Ożarów Maz. / Facebook Wypadek motocyklisty pod Warszawą Źródło: Straż Pożarna OSP-Ożarów Maz. / Facebook Wypadek motocyklisty pod Warszawą Źródło: Straż Pożarna OSP-Ożarów Maz. / Facebook Wypadek motocyklisty pod Warszawą Źródło: Straż Pożarna OSP-Ożarów Maz. / Facebook

- Do zderzenia motocyklisty z samochodem osobowym marki Mazda doszło na drodze krajowej numer 92 w miejscowości Koprki, na ulicy Poznańskiej. Kierujący jednośladem został zabrany do szpitala. Zgłoszenie otrzymaliśmy tuż po godzinie 14 - mówi nam mł. kpt. Damian Dolniak, oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Powiecie Warszawskim Zachodnim.

Jak dodał strażak, na miejscu działania prowadziły dwa zastępy Ochotniczej Straży Pożarnej z Ożarowa Mazowieckiego, Jednostka Ratunkowo-Gaśnicza z Błonia, pogotowie ratunkowe oraz policja.

Ponad dwa promile i zakaz kierowania

Zdarzenie potwierdziła nam także Komenda Stołeczna Policji.

- Kierujący autem osobowym wyjechał z drogi podporządkowanej na drogę główną i nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu. Wówczas zderzył się z kierującym motocyklem marki Yamaha - opisuje asp. Kamil Sobótka z KSP. - Okazało się, że kierujący jednośladem miał ponad dwa promile alkoholu w wydychanym powietrzu i posiadał zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów - doprecyzował.

Kierowca samochodu był trzeźwy.

Po zdarzeniu występowały spore utrudnienia, ruch odbywał się wahadłowo.