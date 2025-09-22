Logo TVN Warszawa
Prokuratura: odczytano zapisy z czarnych skrzynek F-16, które rozbiło się w Radomiu

Katastrofa myśliwca F-16 Tiger Demo Team - Air Show 2025 w Radomiu
Prokuratora Skiba o wypadku F-16 w Radomiu
Źródło: TVN24
Warszawska prokuratura okręgowa poinformowała w poniedziałek, że odczytano zapisy z czarnych skrzynek samolotu F-16, który rozbił się na lotnisku w Radomiu. Zapisy te będą analizowane przez specjalistów.

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie prok. Piotr Antoni Skiba przekazał, że analizy przeprowadzone zostały w Stanach Zjednoczonych w jednym z licencjonowanych laboratoriów. Trwały kilka dni i dotyczyły wszystkich znalezionych czarnych skrzynek. - Wszystkie rejestratory były sprawne i zawierały zapis technicznych parametrów tragicznego lotu - dodał prok. Skiba.

Dodał, że zapisy te będą analizowane w dalszym toku śledztwa. Badania rejestratorów odbyły się w obecności polskiego prokuratora z Departamentu do Spraw Wojskowych Prokuratury Krajowej i eksperta z Laboratorium Kryminalistycznego Żandarmerii Wojskowej.

- Równocześnie na terenie Stanów Zjednoczonych trwały niezależne czynności i badania prowadzone przez członków polskiej Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego. Logistyczne wsparcie zapewniła Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, zaś formalności organizacyjne zostały dopełnione z pomocą służb dyplomatycznych RP i Ministerstwa Spraw Zagranicznych - poinformował rzecznik warszawskiej prokuratury.

Zginął doświadczony pilot

28 sierpnia po godzinie 19 podczas ćwiczeń przed AirSHOW w Radomiu, rozbił się samolot F-16. Pilot, major Maciej "Slab" Krakowian, nie przeżył. Nad wyjaśnieniem przyczyn wypadku, w którym zginął Krakowian (awansowany pośmiertnie do stopnia podpułkownika), pracuje Komisja Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego, współdziałając z prokuraturą i Żandarmerią Wojskową.

Ppłk Krakowian był jednym z bardziej doświadczonych pilotów F-16 i liderem F-16 Tiger Demo Team, oficjalnego zespołu pokazowego polskich Sił Powietrznych. Miesiąc wcześniej zespół zdobył nagrodę As The Crow Flies Trophy na największych pokazach lotniczych Royal International Air Tattoo w Wielkiej Brytanii. Na swoim koncie miał ponad 1400 godzin nalotu, w tym ok. 1200 na F-16.

Miejsce katastrofy F-16 na terenie 42. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Radomiu
Katastrofa F-16. Nowe informacje
TVN24
Miejsce katastrofy F-16 na terenie 42. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Radomiu
Sprawdzili więcej, niż pierwotnie planowali. Koniec oględzin po katastrofie
TVN24
F-16 Tiger Demo Team
"Chaos" na nagraniach. Ekspert: na koniec się dogadali, to się zdarza
TVN24

Autorka/Autor: b

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Damian Banasik - EPRA Skyline

