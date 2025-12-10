Dziewięć firm chce zaprojektować wschodnią obwodnicę Warszawy

Węzeł Wschód (Zakręt) Wschodniej Obwodnicy Warszawy Źródło: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

- Dziewięć firm projektowych złożyło oferty w przetargu na wykonanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej dla ostatniej części obwodnicy Warszawy – poinformowała Małgorzata Tarnowska rzeczniczka warszawskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Ofertę z najniższą ceną złożył Europrojekt Gdańsk. Wycenił prace na trochę powyżej sześciu milionów złotych. Najwyższą była oferta konsorcjum Promost Consulting (lider) i DOHWA Polska ENG – ponad 14,6 miliona złotych.

Kosztorys GDDKiA wynosi ponad 6,9 miliona złotych. W tej kwocie mieszczą się jeszcze dwie oferty.

Zakończenie prac przewidywane jest w 2030 roku

"Rozpoczęła się analiza i ocena wszystkich ofert" – przekazała Tarnowska.

Zaznaczyła, że w przypadku braku odwołań według założeń umowa z wykonawcą zostanie podpisana w II kwartale 2026 roku. Wykonawca na realizację zadania będzie miał 48 miesięcy od daty jej zawarcia. Zakończenie prac przewidywane jest w 2030 roku.

Zadaniem projektanta będzie opracowanie dokumentacji zawierającej wariantowe poprowadzenie wschodniej obwodnicy Warszawy i przygotowanie materiałów do wniosku o uzyskanie decyzji środowiskowej. Przeanalizowane zostaną możliwe warianty przebiegu nowej trasy, z naciskiem na rozwiązania tunelowe.

Brakujące kilkanaście kilometrów

Biegnąca między węzłami Drewnica i Warszawa Wschód (dawniej Zakręt) trasa o długości około 16 kilometrów stanowi ostatnią brakującą część warszawskiego węzła drogowego.

Do domknięcia pierścienia wokół stolicy brakuje około 14-kilometrowego odcinka od węzła Drewnica na skrzyżowaniu z S8 do węzła Warszawa Wschód. Dziś wielu kierowców z powodu jego braku jeździ drogami wojewódzkimi nr 631, 634, 637 i 638 oraz ulicami Wesołej, by skorzystać z węzła Warszawa Wschód, a jeśli jadą w kierunku Krakowa, wybierają północno-zachodnią część ringu.

OGLĄDAJ: TVN24 HD