Jechali za szybko, ale to nie był ich największy problem

Nowy taryfikator a bezpieczeństwo na drodze

We wtorek, 7 kwietnia, funkcjonariusze z płońskiej drogówki, wchodzący w skład mazowieckiej grupy SPEED, prowadzili patrolowali krajową "7". Ich uwagę zwróciło Porsche jadące z dużą prędkością w kierunku Warszawy. Pomiar wideorejestratorem wykazał 153 kilometry na godzinę, przy obowiązującym ograniczeniu do 100.

Kierowca został zatrzymany do kontroli w Michałówku. Za kierownicą siedział 46-latek z Warszawy.

Kierowca Porsche, jak się okazało, już w styczniu 2024 roku przekroczył limit 24 punktów Źródło: Policja Płońsk

"Popełnił wykroczenie w warunkach recydywy drogowej. Policjanci ukarali go za to mandatem w wysokości trzech tysięcy złotych oraz 13 punktami. To jednak nie był koniec konsekwencji. Sprawdzenie w policyjnych systemach wykazało, że już w styczniu 2024 roku mężczyźnie zostało zatrzymane prawo jazdy za przekroczenie limitu 24 punktów karnych. W tej sytuacji funkcjonariusze wydali mu zakaz dalszej jazdy" - informuje w komunikacie nadkom. Kinga Drężek-Zmysłowska z policji w Płońsku.

Poszukiwany za złamanie sądowego zakazu

Jeszcze większe problemy ma 21-latek z województwa warmińsko-mazurskiego, którego policjanci zatrzymali w miejscowości Siedlin na krajowej "7". Jechał BMW z prędkością 166 kilometrów na godzinę, przy ograniczeniu do 100. Został za to ukarany mandatem w wysokości dwóch tysięcy złotych oraz 14 punktami.

"To jednak był dopiero początek problemów młodego kierowcy. Sprawdzenie jego danych w policyjnych systemach wykazało, że ma zatrzymane prawo jazdy od początku 2025 roku za jazdę po alkoholu. Dodatkowo obowiązywał go sądowy zakaz prowadzenia pojazdów, wydany przez Sąd Rejonowy Łódź-Śródmieście. Była również decyzja starosty powiatu olsztyńskiego o cofnięciu uprawnień do kierowania. Jakby tego było mało, 21-latek był osobą poszukiwaną do odbycia kary trzech miesięcy aresztu za złamanie zakazu kierowania pojazdami" - dodaje nadkom. Kinga Drężek-Zmysłowska.

Kierowca BMW złamał zakaz prowadzenia i miał już wyrok za podobne przestępstwo Źródło: Policja Płońsk

21-latek usłyszał zarzut złamania sądowego zakazu, grozi mu za to do pięciu więzienia. Z policyjnej celi przewieziony został do zakładu karnego, gdzie spędzi trzy miesiące. Jego auto zostało odholowane na parking strzeżony.

🟢 KOMUNIKAT | Konsekwentnie na rzecz bezpieczeństwa na drogach.



✍️ Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji pracuje nad kolejnymi zmianami, które zwiększą bezpieczeństwo na drogach. Przygotowywane przepisy będą miały na celu ograniczyć możliwość redukcji punktów karnych… pic.twitter.com/O3DzeEHZT0 — MSWiA 🇵🇱 (@MSWiA_GOV_PL) April 8, 2026 Rozwiń

