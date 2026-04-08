Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Okolice

Jechali za szybko, ale to nie był ich największy problem

Kierowca BMW złamał zakaz prowadzenia i miał już wyrok za podobne przestępstwo
Nowy taryfikator a bezpieczeństwo na drodze
Źródło: TVN24
Jechali zdecydowanie za szybko, ale prędkość okazała się ich najmniejszym problemem. 21-latek, który w BMW jechał z prędkością 166 kilometrów na godzinę, złamał zakaz prowadzenia, był też poszukiwany. Z kolei 46-latek, który w Porsche rozpędził się do 153 kilometrów na godzinę, już ponad dwa lata przekroczył limit punktów karnych i miał zatrzymane prawo jazdy.

We wtorek, 7 kwietnia, funkcjonariusze z płońskiej drogówki, wchodzący w skład mazowieckiej grupy SPEED, prowadzili patrolowali krajową "7". Ich uwagę zwróciło Porsche jadące z dużą prędkością w kierunku Warszawy. Pomiar wideorejestratorem wykazał 153 kilometry na godzinę, przy obowiązującym ograniczeniu do 100.

Kierowca został zatrzymany do kontroli w Michałówku. Za kierownicą siedział 46-latek z Warszawy.

Kierowca Porsche, jak się okazało, już w styczniu 2024 roku przekroczył limit 24 punktów
Źródło: Policja Płońsk

"Popełnił wykroczenie w warunkach recydywy drogowej. Policjanci ukarali go za to mandatem w wysokości trzech tysięcy złotych oraz 13 punktami. To jednak nie był koniec konsekwencji. Sprawdzenie w policyjnych systemach wykazało, że już w styczniu 2024 roku mężczyźnie zostało zatrzymane prawo jazdy za przekroczenie limitu 24 punktów karnych. W tej sytuacji funkcjonariusze wydali mu zakaz dalszej jazdy" - informuje w komunikacie nadkom. Kinga Drężek-Zmysłowska z policji w Płońsku.

Poszukiwany za złamanie sądowego zakazu

Jeszcze większe problemy ma 21-latek z województwa warmińsko-mazurskiego, którego policjanci zatrzymali w miejscowości Siedlin na krajowej "7". Jechał BMW z prędkością 166 kilometrów na godzinę, przy ograniczeniu do 100. Został za to ukarany mandatem w wysokości dwóch tysięcy złotych oraz 14 punktami.

"To jednak był dopiero początek problemów młodego kierowcy. Sprawdzenie jego danych w policyjnych systemach wykazało, że ma zatrzymane prawo jazdy od początku 2025 roku za jazdę po alkoholu. Dodatkowo obowiązywał go sądowy zakaz prowadzenia pojazdów, wydany przez Sąd Rejonowy Łódź-Śródmieście. Była również decyzja starosty powiatu olsztyńskiego o cofnięciu uprawnień do kierowania. Jakby tego było mało, 21-latek był osobą poszukiwaną do odbycia kary trzech miesięcy aresztu za złamanie zakazu kierowania pojazdami" - dodaje nadkom. Kinga Drężek-Zmysłowska.

Kierowca BMW złamał zakaz prowadzenia i miał już wyrok za podobne przestępstwo
Źródło: Policja Płońsk

21-latek usłyszał zarzut złamania sądowego zakazu, grozi mu za to do pięciu więzienia. Z policyjnej celi przewieziony został do zakładu karnego, gdzie spędzi trzy miesiące. Jego auto zostało odholowane na parking strzeżony.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Dachował uciekając przed policją
W ciągu 24 godzin został dwa razy zatrzymany. Powód był ten sam
Kierowca uderzył w betonowe bariery
Uciekał przed policją, uderzył w bariery. Był pod wpływem alkoholu i narkotyków
Interwencja piaseczyńskiej drogówki
Myślał, że przez zamianę miejsc uniknie kary
OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: pop

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Policja Płońsk

Udostępnij:
Czytaj także:
Auto na zlikwidowanym parkingu przy stacji kolejowej w Józefowie
Parking zlikwidowali, auto zostało
Dariusz Gałązka
Sztandar 68. Wrzesińskiego Pułku Piechoty przejdzie renowację
Sztandar przetrwał ukryty w bańce, zbierają na jego renowację
Okolice
Ambulans zderzył się z szynobusem
Karetka zderzyła się z szynobusem
Okolice
Zatrzymany mężczyzna
"Policjant" zabrał sejf z gotówką
Ursynów
Dworzec Zachodni otwarty
Kolejarze zamykają kładkę na Dworcu Zachodnim
Wola
Policyjny Black Hawk nad budynkiem w Warszawie
70 policjantów, Black Hawk i antyterroryści w akcji. Nowe informacje
Wola
Zatrzymania w sprawie oszustw typu BEC
Przeszukali 15 miejsc, zatrzymali 13 osób
Okolice
Pożar hali pod Czosnowem
Duży pożar przy krajowej "7" pod Warszawą
Okolice
Gala z okazji "Mazowieckich Obchodów Dnia Ratownictwa Medycznego"
"Adam Struzik chroni swoich". Chcą kontroli umów w urzędzie
Śródmieście
Szpital im. K. Jonschera w Poznaniu
Trafił w ciężkim stanie do szpitala. Nie żyje pięciomiesięczny chłopiec
TVN24
Poszukiwany za zabójstwo 46-latek zatrzymany
Zadzwoniła po pomoc, dostała cios nożem w plecy. Wyrok
Okolice
Śmierć ciężarnej w szpitalu przy Madalińskiego
Policja w szpitalu przy Madalińskiego
Jakub Stachowiak
Pożar w miejscowości Nowy Wilków
Pożar przyczepy kempingowej. Jedna osoba nie żyje
Okolice
W samochodzie podejrzanego znaleziono pistolet na kulki
Pokłócił się z właścicielem baru. Wyciągnął pistolet na kulki
Wawer
Parking przy ulicy Leszno 32, z którego nie mogą korzystać mieszkańcy, którzy nie są członkami stowarzyszenia
Parking przy bloku tylko dla członków stowarzyszenia
Alicja Glinianowicz
Podejrzani o włamanie zatrzymani
Przecięli kłódki i łańcuchy. Ich łupem padły rowery i hulajnogi
Wola
Kamienica przy ulicy Chmielnej została zabytkiem
Powstała dla zamożnego mieszczaństwa, trafiła do rejestru zabytków
Wola
Problem z odbiorem śmieci i dziki w Wawrze
Niebezpieczne spotkania w stolicy. Dlaczego nie można dokarmiać dzików
Katarzyna Kędra
Dachował uciekając przed policją
W ciągu 24 godzin został dwa razy zatrzymany. Powód był ten sam
Okolice
Kierowca uderzył w betonowe bariery
Uciekał przed policją, uderzył w bariery. Był pod wpływem alkoholu i narkotyków
Okolice
Drzewo przewróciło się na linię energetyczną
Drzewo przewróciło się na linię energetyczną
Wesoła
Złamana wierzba w Parku Moczydło
Połamane drzewa w parkach. Apel do mieszkańców
Wola
Policjanci zatrzymali podejrzaną o podpalenie włosów
Zatrzymali podejrzaną o podpalenie włosów kobiecie
Śródmieście
W samolot LOT-u uderzył piorun
W samolot LOT-u uderzył piorun
Włochy
policjant (zdjęcie ilustracyjne)
Policjant śmiertelnie postrzelił zatrzymanego. Jest śledztwo
Okolice
Chwilowe załamanie pogody
Ciemne chmury nad stolicą. Deszcz, silny wiatr, powalone drzewa
Śródmieście
Wypadek w miejscowości Podzagajnik
Bus zderzył się z autem, trzy osoby ranne
Okolice
Lotnisko Chopina w Warszawie
Z lotniska prosto do aresztu. Dwóch zatrzymanych na Okęciu
Włochy
Akcja antyterrorystów na budynku w Warszawie w okolicy Ronda Radosława
Black Hawk nad budynkiem, antyterroryści na dachu. Minister potwierdza zatrzymania
Wola
Tramwaj na Placu Bankowym (zdjęcie ilustracyjne)
Awantura w tramwaju. 61-latek raniony młotkiem
Śródmieście

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

