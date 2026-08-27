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Okolice

"Wyścigi słoni" na S7

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"Wyścig słoni" na S7
"Wyścig słoni" na S7
Źródło wideo: KPP w Szydłowcu
Źródło zdj. gł.: KPP w Szydłowcu
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Policjanci z Szydłowca obserwowali z drona ruch na trasie S7. Wyłapali kilka "wyścigów słoni". Kierowców tych przejmowali funkcjonariusze z patrolu, pełniący służbę na tej drodze.

Policjanci z Szydłowca monitorowali zachowanie kierujących pojazdami ciężarowymi na drodze ekspresowej S7. Do działań wykorzystywali drona, który daje możliwość obserwowania ruchu z powietrza oraz wykrywania przypadków niestosowania się do obowiązujących przepisów.

"Zarejestrowane naruszenia były następnie weryfikowane przez policjantów pełniących służbę na drodze i stanowiły podstawę do podejmowania odpowiednich czynności wobec sprawców wykroczeń" - opisał podkom. Grzegorz Sobierajski z Komendy Powiatowej Policji w Szydłowcu.

Policjanci zwracali szczególną uwagę na sytuacje, w których kierujący pojazdami ciężarowymi podejmowali manewr wyprzedzania w sposób powodujący utrudnienia w ruchu lub naruszający obowiązujące przepisy.

Nie informują na razie, ile wykroczeń zarejestrowali i ilu kierowców ukarali.

"Wyścig słoni" na S7
"Wyścig słoni" na S7
Źródło zdjęcia: KPP w Szydłowcu

Niebezpieczne wyprzedzanie

Funkcjonariusze przypominają, że kierującym pojazdami kategorii N2 lub N3 o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony zabrania się wyprzedzania pojazdu samochodowego na autostradzie lub drodze ekspresowej o wyłącznie dwóch pasach ruchu przeznaczonych dla danego kierunku, z wyjątkami określonymi w przepisach.

"Tego rodzaju zachowania, potocznie określane jako 'wyścigi słoni', mogą powodować gwałtowne hamowanie innych uczestników ruchu, ograniczać płynność przejazdu oraz zwiększać ryzyko kolizji i wypadków" - zaznaczył Sobierajski.

"Wyścigi słoni" na A2
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"Wyścigi słoni" na A2

Ulice

Prowadzone przez policjantów działania "Truck – Wyprzedzanie" mają na celu przede wszystkim ograniczenie niebezpiecznych zachowań kierujących pojazdami ciężarowymi oraz poprawę bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu korzystających z drogi ekspresowej S7.

Policjanci zapowiadają, że tego typu działania będą kontynuowane. "Kierujący powinni pamiętać, że policja wykorzystuje nie tylko oznakowane i nieoznakowane radiowozy, lecz także nowoczesne środki techniczne, w tym bezzałogowe statki powietrzne, które pozwalają skutecznie ujawniać wykroczenia zagrażające bezpieczeństwu na drogach" - podkreślili.

Za "wyścig słoni", czyli blokowanie ruchu przez wyprzedzające się pojazdy ciężarowe na autostradzie lub drodze ekspresowej z dwoma pasami ruchu) grozi tysiąc złotych mandatu i osiem punktów karnych. [1, 2]

Źródło: tvnwarszawa.pl
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Tagi:
ruch drogowyDroga ekspresowa S7Mandaty
Magdalena Gruszczyńska
Magdalena Gruszczyńska
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
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