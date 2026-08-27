"Wyścigi słoni" na S7
Policjanci z Szydłowca monitorowali zachowanie kierujących pojazdami ciężarowymi na drodze ekspresowej S7. Do działań wykorzystywali drona, który daje możliwość obserwowania ruchu z powietrza oraz wykrywania przypadków niestosowania się do obowiązujących przepisów.
"Zarejestrowane naruszenia były następnie weryfikowane przez policjantów pełniących służbę na drodze i stanowiły podstawę do podejmowania odpowiednich czynności wobec sprawców wykroczeń" - opisał podkom. Grzegorz Sobierajski z Komendy Powiatowej Policji w Szydłowcu.
Policjanci zwracali szczególną uwagę na sytuacje, w których kierujący pojazdami ciężarowymi podejmowali manewr wyprzedzania w sposób powodujący utrudnienia w ruchu lub naruszający obowiązujące przepisy.
Nie informują na razie, ile wykroczeń zarejestrowali i ilu kierowców ukarali.
Niebezpieczne wyprzedzanie
Funkcjonariusze przypominają, że kierującym pojazdami kategorii N2 lub N3 o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony zabrania się wyprzedzania pojazdu samochodowego na autostradzie lub drodze ekspresowej o wyłącznie dwóch pasach ruchu przeznaczonych dla danego kierunku, z wyjątkami określonymi w przepisach.
"Tego rodzaju zachowania, potocznie określane jako 'wyścigi słoni', mogą powodować gwałtowne hamowanie innych uczestników ruchu, ograniczać płynność przejazdu oraz zwiększać ryzyko kolizji i wypadków" - zaznaczył Sobierajski.
Prowadzone przez policjantów działania "Truck – Wyprzedzanie" mają na celu przede wszystkim ograniczenie niebezpiecznych zachowań kierujących pojazdami ciężarowymi oraz poprawę bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu korzystających z drogi ekspresowej S7.
Policjanci zapowiadają, że tego typu działania będą kontynuowane. "Kierujący powinni pamiętać, że policja wykorzystuje nie tylko oznakowane i nieoznakowane radiowozy, lecz także nowoczesne środki techniczne, w tym bezzałogowe statki powietrzne, które pozwalają skutecznie ujawniać wykroczenia zagrażające bezpieczeństwu na drogach" - podkreślili.
Za "wyścig słoni", czyli blokowanie ruchu przez wyprzedzające się pojazdy ciężarowe na autostradzie lub drodze ekspresowej z dwoma pasami ruchu) grozi tysiąc złotych mandatu i osiem punktów karnych. [1, 2]