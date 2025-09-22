Był poszukiwany i pijany. Jechał autem mimo dożywotniego zakazu

Lipsko (Mazowieckie) Źródło: Google Earth

W czwartek lipscy kryminalni zatrzymali Solcu nad Wisłą 48-letniego mężczyznę poszukiwanego do odbycia kary więzienia. Ujęli go, gdy przyjechał samochodem do miejsca zamieszkania.

Nie przeszkadzały mu dwa promile i dożywotni zakaz

- Jak się okazało, fakt bycia osobą poszukiwaną nie był jego jedynym przewinieniem. Badanie stanu trzeźwości wykazało, że kierował pojazdem, mając blisko dwa promile alkoholu w organizmie. Ponadto 48-latek posiadał dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, orzeczony przez sąd - przekazała w komunikacie rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Lipsku starszy aspirant Monika Karasińska.

Za złamanie sądowego zakazu prowadzenia grozi pięć lat więzienia

Mężczyzna został zatrzymany i doprowadzony do więzienia, odbędzie zasądzoną karę roku pozbawienia wolności. Dodatkowo odpowie przed sądem za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości oraz złamanie sądowego zakazu prowadzenia pojazdów.

- Przypominamy, kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości jest przestępstwem, zagrożonym karą do dwóch lat pozbawienia wolności, a w przypadku złamania zakazu sądowego nawet do pięciu lat pozbawienia wolności - zastrzegła starszy aspirant Karasińska.