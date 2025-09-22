Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
TVN24+
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Okolice

Był poszukiwany i pijany. Jechał autem mimo dożywotniego zakazu

Zatrzymanie 48-latka
Lipsko (Mazowieckie)
Źródło: Google Earth
Kryminalni z Komendy Powiatowej Policji w Lipsku (Mazowieckie) zatrzymali poszukiwanego 48-latka. Mężczyzna wpadł, gdy nietrzeźwy przyjechał do domu, przy okazji łamiąc dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów.

W czwartek lipscy kryminalni zatrzymali Solcu nad Wisłą 48-letniego mężczyznę poszukiwanego do odbycia kary więzienia. Ujęli go, gdy przyjechał samochodem do miejsca zamieszkania.

Nie przeszkadzały mu dwa promile i dożywotni zakaz

- Jak się okazało, fakt bycia osobą poszukiwaną nie był jego jedynym przewinieniem. Badanie stanu trzeźwości wykazało, że kierował pojazdem, mając blisko dwa promile alkoholu w organizmie. Ponadto 48-latek posiadał dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, orzeczony przez sąd - przekazała w komunikacie rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Lipsku starszy aspirant Monika Karasińska.

Zatrzymanie 48-latka
Zatrzymanie 48-latka
Źródło: KPP w Lipsku

Za złamanie sądowego zakazu prowadzenia grozi pięć lat więzienia

Mężczyzna został zatrzymany i doprowadzony do więzienia, odbędzie zasądzoną karę roku pozbawienia wolności. Dodatkowo odpowie przed sądem za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości oraz złamanie sądowego zakazu prowadzenia pojazdów.

- Przypominamy, kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości jest przestępstwem, zagrożonym karą do dwóch lat pozbawienia wolności, a w przypadku złamania zakazu sądowego nawet do pięciu lat pozbawienia wolności - zastrzegła starszy aspirant Karasińska.

Autorka/Autor: katke/b

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: KPP w Lipsku

Udostępnij:
TAGI:
PolicjaPrzestępczość w Warszawie
Czytaj także:
Katastrofa myśliwca F-16 Tiger Demo Team - Air Show 2025 w Radomiu
Prokuratura: odczytano zapisy z czarnych skrzynek F-16, które rozbiło się w Radomiu
Okolice
Kierowca uderzył w ogrodzenie i uciekł
Wjechał w ogrodzenie i uciekł. W Polsce przebywał nielegalnie, nie miał prawa jazdy
Okolice
Stacja metra Bemowo
Kasowniki wyłączone, bramki otwarte. Dziś darmowa komunikacja miejska
Komunikacja
Marcin Kierwiński i Rafał Trzaskowski
"Zielone światło" od premiera na "operację" przeciwko Trzaskowskiemu
TVN24
Zderzenie z łosiem w Pilawie
W bok auta nagle uderzył łoś
Okolice
Wypadek na autostradzie A2 pod Grodziskiem Mazowieckim
Cztery auta rozbiły się na A2, dwie osoby ranne
Okolice
Prom Gassy - Karczew kursuje po Wiśle
Prom w Gassach zakończył działalność. "Wielka strata"
Okolice
21 1330 napieraj para-0001
Tajemnicze obiekty w czterech miejscach kraju
TVN24
Pożar pól koło Pruszkowa
Pole w ogniu, dym widoczny z autostrady
Okolice
Grupa kolarzy zderzyła się z dzikami
Grupa kolarzy zderzyła się ze stadem dzików
Okolice
Kolizja z udziałem jelenia w miejscowości Leszno
Kolizja autobusu i auta z jeleniem. Zwierzę nie przeżyło
Okolice
Pożar na Bemowie
Trzy osoby poszkodowane po pożarze bloku. Ewakuacja
Bemowo
Peron dworca kolejowego Warszawa Wschodnia
W nocy ewakuują Dworzec Wschodni. "Symulacja zagrożenia"
Praga Południe
Śmiertelny wypadek motocyklisty na Mokotowie
Śmiertelny wypadek w Warszawie. Motocyklista przebił bariery, uderzył w trzy auta
Mokotów
Opóźniony lot z Warszawy do Turcji
Mieli wylecieć wieczorem, czekali prawie dobę na lotnisku. Awaria i opóźniony lot do Turcji
Włochy
Włamali się do szkoły, wybijając szybę (zdjęcie ilustracyjne)
Dwóch nastolatków włamało się do szkoły
Okolice
Na terenie posesji policja znalazła narkotyki
Narkotyki i chemikalia w domu. Akcja służb
Okolice
WKD informuje o zmianach w zakupie biletów (zdj. ilustracyjne)
Pociągi WKD pojadą po jednym torze. Weekendowe utrudnienia
Okolice
Tak wyglądały 40. urodziny najstarszego hipopotama nilowego w Polsce w Warszawskim Zoo
Pelagia skończyła 40 lat. Huczne urodziny w zoo
Praga Północ
Rafał Trzaskowski
"Ja się z niczego nie wycofuję". Trzaskowski dobę po wycofaniu projektu
Śródmieście
Warszawa. Policja zatrzymała recydywistę
Zrywał kobietom łańcuszki w tramwajach
Praga Południe
Śmiertelny wypadek pod Warszawą
Tragiczny wypadek pod Warszawą. Nie żyje kobieta
Okolice
Warszawa. Groził byłemu pracodawcy spaleniem i żądał pieniędzy
Groził byłemu pracodawcy spaleniem i żądał pieniędzy
Wola
Mieszkańcy mają dość całodobowych sklepów z alkoholem
Radni w Warszawie nie chcieli nocnej prohibicji, w sąsiednim mieście przeszła niemal jednogłośnie
Okolice
Mazowieckie. Zaatakował psa siekierą
Kilkukrotnie uderzył siekierą psa. Zwierzę nie przeżyło. Są zarzuty
Okolice
Warszawa. Weekendowe zmiany w ruchu
Biegacze, rowerzyści i koncerty Sanah. Będą spore utrudnienia w ruchu
Śródmieście
Papuga w restauracji
Papuga usiadła na ramieniu jednego z gości restauracji i nie chciała odlecieć
Śródmieście
Akcja Ostatniego Pokolenia w Muzeum Sztuki Nowoczesnej
Zniszczyli zdjęcie w Muzeum Sztuki Nowoczesnej, będzie wisiało pomazane
Śródmieście
Pożar kombajnu na polu kukurydzy
Kombajn płonął na polu kukurydzy. Strażacy przyjeżdżali dwa razy
Okolice
Dariusz Walichnowski
Będzie zmiana na stanowisku komendanta stołecznej policji
Śródmieście
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki