Wyprzedzali na przejściu dla pieszych, dostrzegł ich policyjny dron

Wyprzedzali na przejściu dla pieszych Źródło: KPP Sochaczew

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Policjanci z sochaczewskiej drogówki przy wsparciu funkcjonariuszy z Komendy Miejskiej Policji w Radomiu, przeprowadzili działania przy użyciu drona. Z góry obserwowali zachowanie kierowców na drodze wojewódzkiej numer 577 w Sarnowie.

Krótko po rozpoczęciu działań zarejestrowano pierwsze wykroczenia. "Kierowcy wyprzedzali na przejściu dla pieszych, rozpoczynali ten manewr tuż przed nim, wyprzedzali na skrzyżowaniu lub przekraczając linię podwójną ciągłą" - opisała w komunikacie st. asp. Agnieszka Dzik z Komendy Powiatowej Policji w Sochaczewie.

W trzy godziny policjanci uchwycili sześć takich wykroczeń - kierowcy, którzy się ich dopuścili, zostali ukarani.

Apel policji

"Działania z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych pozwalają skutecznie obserwować i reagować na naruszenia przepisów w miejscach w których może dochodzić do niebezpiecznych sytuacji na drogach" - czytamy w policyjnym komunikacie.

Policjanci przypomnieli także, że na przejściu dla pieszych, a także bezpośrednio przed nim, wyprzedzanie jest surowo zabronione. "Kierowca może nie dostrzec pieszego wchodzącego na przejście, a konsekwencje jego manewru mogą być tragiczne. Zachowajmy szczególną ostrożność w rejonie przejść dla pieszych i obserwujmy otoczenie" - zaznaczyli. I zaapelowali do kierowców o rozwagę i przestrzeganie przepisów.