Okolice

Na ulicę nagle wbiegł łoś, zderzyły się z nim dwa auta

Zderzenie z łosiem w miejscowości Skrzynki
Dzikie zwierzęta coraz częściej pojawiają się w miastach. Dlaczego tak się dzieje? 
Źródło: Renata Kijowska/Fakty TVN
Pod Płońskiem na drogę krajową numer 50 wybiegł łoś. Zderzyły się z nim dwa auta. Podróżującym nimi osobom nic się nie stało. Zwierzę nie przeżyło.

W piątek, około godziny 16.15, na drodze krajowej numer 50, w rejonie miejscowości Skrzynki, doszło do zdarzenia z udziałem dwóch samochodów osobowych i łosia .

"Ze wstępnych ustaleń wynika, że przed toyotę jadącą od strony Płońska w kierunku Nacpolska, którą kierował 70-latek, nagle wbiegł łoś. Po zderzeniu z toyotą, uderzył jeszcze w nadjeżdżające z przeciwnego kierunku audi, prowadzone przez 26-latkę" - opisała w komunikacie, opublikowanym w mediach społecznościowych płońska policja.

Zderzenie z łosiem w miejscowości Skrzynki
Zderzenie z łosiem w miejscowości Skrzynki
Źródło: Policja Płońsk/Facebook

Na szczęście osoby kierujące pojazdami oraz pasażerka toyoty nie odniosły obrażeń.

Zwierzę, niestety, nie przeżyło zderzenia.

Policja apeluje:

  • Zbliżając się do terenów leśnych i dróg oznaczonych znakiem "Uwaga dzikie zwierzęta" zmniejsz prędkość i zachowaj szczególną czujność.
  • Zwierzęta mogą nagle wtargnąć na jezdnię, zwłaszcza o świcie i po zmierzchu.
  • Zwracaj baczną uwagę na pobocza - mogą znajdować się tam zwierzęta gotowe, by przejść przez drogę.
  • Pamiętaj też, że zwierzęta często poruszają się w grupach.
  • Zwierzę oślepione przez światła reflektorów rzadko ucieka, zaś w większości przypadków zatrzymuje się i staje w bezruchu.
Postępowanie po wypadku z udziałem dzikich zwierząt
Postępowanie po wypadku z udziałem dzikich zwierząt
Źródło: Lasy Państwowe
Autorka/Autor: mg/gp

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Policja Płońsk/Facebook

