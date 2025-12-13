Na ulicę nagle wbiegł łoś, zderzyły się z nim dwa auta

W piątek, około godziny 16.15, na drodze krajowej numer 50, w rejonie miejscowości Skrzynki, doszło do zdarzenia z udziałem dwóch samochodów osobowych i łosia .
"Ze wstępnych ustaleń wynika, że przed toyotę jadącą od strony Płońska w kierunku Nacpolska, którą kierował 70-latek, nagle wbiegł łoś. Po zderzeniu z toyotą, uderzył jeszcze w nadjeżdżające z przeciwnego kierunku audi, prowadzone przez 26-latkę" - opisała w komunikacie, opublikowanym w mediach społecznościowych płońska policja.
Na szczęście osoby kierujące pojazdami oraz pasażerka toyoty nie odniosły obrażeń.
Zwierzę, niestety, nie przeżyło zderzenia.
Policja apeluje:
- Zbliżając się do terenów leśnych i dróg oznaczonych znakiem "Uwaga dzikie zwierzęta" zmniejsz prędkość i zachowaj szczególną czujność.
- Zwierzęta mogą nagle wtargnąć na jezdnię, zwłaszcza o świcie i po zmierzchu.
- Zwracaj baczną uwagę na pobocza - mogą znajdować się tam zwierzęta gotowe, by przejść przez drogę.
- Pamiętaj też, że zwierzęta często poruszają się w grupach.
- Zwierzę oślepione przez światła reflektorów rzadko ucieka, zaś w większości przypadków zatrzymuje się i staje w bezruchu.
Autorka/Autor: mg/gp
Źródło: tvnwarszawa.pl
Źródło zdjęcia głównego: Policja Płońsk/Facebook