Tragiczny wypadek, nie żyje motocyklista
W środę, 26 sierpnia, około godz. 19.40, w miejscowości Sarnowo-Góry w gminie Dzierzążnia doszło do tragicznego wypadku drogowego. 49-letni mieszkaniec powiatu płońskiego, kierujący motocyklem marki Yamaha, na łuku drogi powiatowej zderzył się czołowo z jadącą z naprzeciwka Hondą, którą kierowała 47-latka.
Zginął motocyklista
"Pomimo podjętej na miejscu przez zespół ratownictwa medycznego reanimacji, życia motocyklisty nie udało się uratować. Kierująca Hondą nie odniosła obrażeń. Badanie wykazało, że była trzeźwa. W zdarzeniu nie uczestniczyły inne osoby" - podano w komunikacie płońskiej policji.
Na miejscu pracowała grupa dochodzeniowo-śledcza pod nadzorem prokuratora, która wykonała niezbędne czynności procesowe. Policjanci prowadzą postępowanie, którego celem jest ustalenie dokładnych przyczyn i okoliczności tego tragicznego zdarzenia.