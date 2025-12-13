Logo TVN Warszawa
Warszawa
Wyprzedzał przed przejściem dla pieszych. Nie wiedział, że mija radiowóz

Kierowca odpowie przed sądem za wyprzedzanie przed przejściem dla pieszych radiowozu
Do zdarzenia doszło w powiecie radomskim
Źródło: Google Earth
Policjanci z radomskiej drogówki zatrzymali 40-latka, który wyprzedził przed przejściem dla pieszych nieoznakowany radiowóz. Sprawa trafi do sądu.

Do zdarzenia doszło w czwartek. Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Radomiu pełnili wtedy służbę pojazdem z videorejestratorem na drodze wojewódzkiej nr 740. 

"W Zdziechowie, bezpośrednio przed przejściem dla pieszych, nieoznakowany radiowóz wyprzedziła kia" - powiadomiła Justyna Jaśkiewicz z radomskiej policji.

Kierowca odpowie przed sądem za wyprzedzanie przed przejściem dla pieszych radiowozu
Kierowca odpowie przed sądem za wyprzedzanie przed przejściem dla pieszych radiowozu
Źródło: Policja Mazowiecka

Sprawa trafi do sądu

Policjanci zatrzymali 40-letniego kierowcę. Skierują wniosek o jego ukaranie do sądu.

Zaapelowali do kierujących o rozwagę i przestrzeganie przepisów. "Wyprzedzanie lub omijanie innego pojazdu na przejściu dla pieszych lub bezpośrednio przed nim to jedne z najpoważniejszych naruszeń przepisów drogowych" - przypomniała policjantka.

Za popełnienie tych wykroczeń trzeba liczyć się z mandatem w wysokości 1,5 tysiąca złotych oraz 15 punktami.

Na komisariacie doszło do niekontrolowanego wystrzału z broni
Incydent na komisariacie. "Doszło do niekontrolowanego wystrzału z broni"
Wypadek koło Magnuszewa
Pijany wjechał w pieszych, trzy osoby zginęły. Wyrok
Nie zatrzymał sie do kontroli, został zatrzymany po pościgu
Nie zatrzymał się do kontroli. Miał cudze tablice rejestracyjne
Autorka/Autor: ag/gp

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Policja Mazowiecka

