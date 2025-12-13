Do zdarzenia doszło w czwartek. Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Radomiu pełnili wtedy służbę pojazdem z videorejestratorem na drodze wojewódzkiej nr 740.
"W Zdziechowie, bezpośrednio przed przejściem dla pieszych, nieoznakowany radiowóz wyprzedziła kia" - powiadomiła Justyna Jaśkiewicz z radomskiej policji.
Sprawa trafi do sądu
Policjanci zatrzymali 40-letniego kierowcę. Skierują wniosek o jego ukaranie do sądu.
Zaapelowali do kierujących o rozwagę i przestrzeganie przepisów. "Wyprzedzanie lub omijanie innego pojazdu na przejściu dla pieszych lub bezpośrednio przed nim to jedne z najpoważniejszych naruszeń przepisów drogowych" - przypomniała policjantka.
Za popełnienie tych wykroczeń trzeba liczyć się z mandatem w wysokości 1,5 tysiąca złotych oraz 15 punktami.
Autorka/Autor: ag/gp
Źródło: tvnwarszawa.pl
Źródło zdjęcia głównego: Policja Mazowiecka