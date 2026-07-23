Radom
Śmiertelnie potrącił 75-latkę, miał sądowy zakaz prowadzenia
Do zdarzenia doszło w środę około godz. 19 w Józefowie koło Radomia.
Piesza poniosła śmierć na miejscu
"Jak wynika ze wstępnych ustaleń, 26-latek kierujący Skodą jadąc w kierunku Sołtykowa potrącił pieszą. 75-latka poniosła śmierć na miejscu zdarzenia"- podała Justyna Jaśkiewicz z Komendy Miejskiej Policji w Radomiu.
Jak zaznaczyła policja, kierowca był trzeźwy, pobrano od niego krew do dalszych badań laboratoryjnych na zawartość środków odurzających.
Z sądowym zakazem
"Po sprawdzeniu w policyjnych bazach danych okazało się, że mężczyzna ma sądowy zakaz prowadzenia pojazdów" - doprecyzowała Jaśkiewicz.
26-latek został zatrzymany. Sprawę bada policja pod nadzorem prokuratury.
Źródło: tvnwarszawa.pl