Radom Śmiertelnie potrącił 75-latkę, miał sądowy zakaz prowadzenia

Waldemar Żurek walczy z piratami drogowymi. Zakazy prowadzenia samochodów są nieskuteczne Źródło wideo: Marzanna Zielińska/Fakty TVN Źródło zdj. gł.: KMP Radom

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Do zdarzenia doszło w środę około godz. 19 w Józefowie koło Radomia.

Piesza poniosła śmierć na miejscu

"Jak wynika ze wstępnych ustaleń, 26-latek kierujący Skodą jadąc w kierunku Sołtykowa potrącił pieszą. 75-latka poniosła śmierć na miejscu zdarzenia"- podała Justyna Jaśkiewicz z Komendy Miejskiej Policji w Radomiu.

Jak zaznaczyła policja, kierowca był trzeźwy, pobrano od niego krew do dalszych badań laboratoryjnych na zawartość środków odurzających.

Z sądowym zakazem

"Po sprawdzeniu w policyjnych bazach danych okazało się, że mężczyzna ma sądowy zakaz prowadzenia pojazdów" - doprecyzowała Jaśkiewicz.

26-latek został zatrzymany. Sprawę bada policja pod nadzorem prokuratury.