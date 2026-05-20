Gnał 150 km/h przez wieś. Stracił prawo jazdy
Do zatrzymania doszło w miejscowości Sokołów, w gminie Michałowice. Mężczyzna poruszał się z prędkością 150 km/h w obszarze zabudowanym, gdzie obowiązuje ograniczenie prędkości do 40 km/h. Funkcjonariusze zatrzymali 42-latkowi prawo jazdy na trzy miesiące.
Sprawa została skierowana do Sądu Rejonowego w Pruszkowie z wnioskiem o ukaranie kierowcy.
Apel policji
Policja przypomniała, że nadmierna prędkość jest jedną z głównych przyczyn najtragiczniejszych w skutkach zdarzeń drogowych.
"Chwila brawury może doprowadzić do tragedii. Apelujemy do kierowców o rozsądek, przestrzeganie ograniczeń prędkości i dostosowanie jazdy do warunków panujących na drodze" - podała podkom. Monika Orlik, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie.
Źródło: tvnwarszawa.pl