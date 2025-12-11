63 tony nielegalnego tytoniu. Dwie osoby zatrzymane

Akcję przeprowadzili funkcjonariusze mazowieckiej Krajowej Administracji Skarbowej, Centralnego Biura Śledczego Policji i Straży Granicznej.
Zaczęło się od kontroli w jednej z hal magazynowych na terenie powiatu pruszkowskiego, gdzie funkcjonariusze znaleźli blisko 30 ton tytoniu bez akcyzy oraz maszynę do jego osuszania.
Dwie osoby w rękach policji
"W magazynie funkcjonariusze zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 49 i 50 lat, mieszkańców woj. kujawsko-pomorskiego" - przekazała rzeczniczka szefa KAS st. asp. Justyna Pasieczyńska.
W zaparkowanym na posesji samochodzie znaleźli urządzenia do zagłuszania sygnału GPS, pieczątki, dokumenty i komplet kluczy.
"Jeden z zatrzymanych przyznał, że klucze prowadzą do kontenera znajdującego się w innej lokalizacji. W wyniku sprawdzenia wskazanego miejsca funkcjonariusze odnaleźli dodatkowe 10 ton nielegalnego tytoniu" - poinformował rzecznik CBŚP kom. Krzysztof Wrześniowski.
Gdy służby prowadziły kontrolę, do magazynu podjechał ciągnik siodłowy z kontenerem. W jego wnętrzu znajdowało się kolejne blisko 13 ton tytoniu bez polskich znaków akcyzy.
Łącznie służby zabezpieczyły blisko 63 tony tytoniu - gdyby trafił do obrotu, straty Skarbu Państwa mogłyby wynieść około 88 mln zł.
Zatrzymani mężczyźni usłyszeli zarzuty sprowadzania, magazynowania i dalszej dystrybucji wyrobów tytoniowych bez obowiązujących znaków skarbowych akcyzy. Grozi im kara grzywny, kara pozbawienia wolności albo obie te kary łącznie.
Autorka/Autor: ag
Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: KAS