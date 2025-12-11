Logo TVN Warszawa
63 tony nielegalnego tytoniu. Dwie osoby zatrzymane

63 tony tytoniu bez akcyz
63 tony tytoniu bez akcyz
Źródło: KAS
Służby zabezpieczyły niemal 63 tony nielegalnego tytoniu, który znajdował się m.in. w dwóch kontenerach na terenie województwa mazowieckiego. Gdyby towar trafił na rynek, Skarb Państwa mógłby stracić około 88 mln zł.

Akcję przeprowadzili funkcjonariusze mazowieckiej Krajowej Administracji Skarbowej, Centralnego Biura Śledczego Policji i Straży Granicznej.

Zaczęło się od kontroli w jednej z hal magazynowych na terenie powiatu pruszkowskiego, gdzie funkcjonariusze znaleźli blisko 30 ton tytoniu bez akcyzy oraz maszynę do jego osuszania.

63 tony tytoniu bez akcyz
63 tony tytoniu bez akcyz
63 tony tytoniu bez akcyz
Źródło: KAS
63 tony tytoniu bez akcyz
63 tony tytoniu bez akcyz
Źródło: KAS
63 tony tytoniu bez akcyz
63 tony tytoniu bez akcyz
Źródło: KAS
63 tony tytoniu bez akcyz
63 tony tytoniu bez akcyz
Źródło: KAS

Dwie osoby w rękach policji

"W magazynie funkcjonariusze zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 49 i 50 lat, mieszkańców woj. kujawsko-pomorskiego" - przekazała rzeczniczka szefa KAS st. asp. Justyna Pasieczyńska.

W zaparkowanym na posesji samochodzie znaleźli urządzenia do zagłuszania sygnału GPS, pieczątki, dokumenty i komplet kluczy.

"Jeden z zatrzymanych przyznał, że klucze prowadzą do kontenera znajdującego się w innej lokalizacji. W wyniku sprawdzenia wskazanego miejsca funkcjonariusze odnaleźli dodatkowe 10 ton nielegalnego tytoniu" - poinformował rzecznik CBŚP kom. Krzysztof Wrześniowski.

Gdy służby prowadziły kontrolę, do magazynu podjechał ciągnik siodłowy z kontenerem. W jego wnętrzu znajdowało się kolejne blisko 13 ton tytoniu bez polskich znaków akcyzy.

Łącznie służby zabezpieczyły blisko 63 tony tytoniu - gdyby trafił do obrotu, straty Skarbu Państwa mogłyby wynieść około 88 mln zł.

Zatrzymani mężczyźni usłyszeli zarzuty sprowadzania, magazynowania i dalszej dystrybucji wyrobów tytoniowych bez obowiązujących znaków skarbowych akcyzy. Grozi im kara grzywny, kara pozbawienia wolności albo obie te kary łącznie.

Autorka/Autor: ag

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: KAS

Przestępczość w WarszawiePrzestępstwaPapierosy
