Pożar hali pod Warszawą. Dach zapadł się do środka

Strażacy zgłoszenie o zdarzeniu otrzymali około godziny 10. Jak dowiedzieliśmy się od mł. kpt. Damiana Dolniaka ze straży pożarnej z powiatu warszawskiego zachodniego, pożarem była objęta hala firmy zajmującej się między innymi recyklingiem części samochodowych. - Hala o powierzchni 15 na 20 metrów jest całkowicie objęta ogniem. Ma około 300 metrów kwadratowych powierzchni. Strażacy zapobiegają rozprzestrzenianiu się ognia na inne budynki - przekazał po godzinie 10 strażak.

- Jedna osoba została poszkodowana, doznała urazu ręki. Obecnie trwa dogaszanie pożaru - powiedział po godzinie 11 Damian Dolniak.

Na miejscu był Klemens Leczkowski, reporter tvnwarszawa.pl. - Pożar jest już opanowany, w środku pracują jeszcze strażacy, szukają zarzewi ognia. Dach hali zapadł się do środka. Z wnętrza unosi się siwy dym - relacjonował reporter.

Na miejscu pracuje 14 zastępów straży pożarnej.