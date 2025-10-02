Logo TVN Warszawa
Okolice

Pożar hali pod Warszawą. Dach zapadł się do środka

Płonie hala pod Warszawą
Pożar hali w miejscowości Bramki
Źródło: tvnwarszawa.pl
W hali w miejscowości Bramki pod Błoniem wybuchł pożar. W jego początkowej fazie dym był widoczny z autostrady A2. Hala ma powierzchnię 300 metrów kwadratowych, jej dach zapadł się do środka. Jedna osoba została ranna. Trwa dogaszanie.

Strażacy zgłoszenie o zdarzeniu otrzymali około godziny 10. Jak dowiedzieliśmy się od mł. kpt. Damiana Dolniaka ze straży pożarnej z powiatu warszawskiego zachodniego, pożarem była objęta hala firmy zajmującej się między innymi recyklingiem części samochodowych. - Hala o powierzchni 15 na 20 metrów jest całkowicie objęta ogniem. Ma około 300 metrów kwadratowych powierzchni. Strażacy zapobiegają rozprzestrzenianiu się ognia na inne budynki - przekazał po godzinie 10 strażak.

- Jedna osoba została poszkodowana, doznała urazu ręki. Obecnie trwa dogaszanie pożaru - powiedział po godzinie 11 Damian Dolniak.

Pożar hali w miejscowości Bramki
Pożar hali w miejscowości Bramki
Pożar hali w miejscowości Bramki
Źródło: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl
Pożar hali w miejscowości Bramki
Pożar hali w miejscowości Bramki
Źródło: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl
Pożar hali w miejscowości Bramki
Pożar hali w miejscowości Bramki
Źródło: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl
Pożar hali w miejscowości Bramki
Pożar hali w miejscowości Bramki
Źródło: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl
Pożar hali w miejscowości Bramki
Pożar hali w miejscowości Bramki
Źródło: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl
Pożar hali w miejscowości Bramki
Pożar hali w miejscowości Bramki
Źródło: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl

Na miejscu był Klemens Leczkowski, reporter tvnwarszawa.pl. - Pożar jest już opanowany, w środku pracują jeszcze strażacy, szukają zarzewi ognia. Dach hali zapadł się do środka. Z wnętrza unosi się siwy dym - relacjonował reporter.  

Na miejscu pracuje 14 zastępów straży pożarnej.

Autorka/Autor: mg

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: tvnwarszawa.pl

Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki