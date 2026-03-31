Remontują spektakularny kościół ze strzelistą wieżą

Kościół pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Postoliskach
Źródło: WUOZ w Warszawie
Kościół pod wezwaniem świętego Stanisława Biskupa i Męczennika w Postoliskach zbudowano w czasie I wojny światowej. Monumentalna świątynia powstała dzięki parafianom. Teraz przechodzi remont, właśnie ruszył drugi etap prac.

W ramach ubiegłorocznej dotacji ze środków pochodzących z budżetu państwa, będących w dyspozycji mazowieckiego wojewódzkiego konserwatora zabytków, zrealizowane zostały pierwsze prace konserwatorskie. Objęły m.in. czyszczenie ceglanej elewacji oraz uzupełnianie wybrakowanego spoinowania kościoła.

Powstał w czasie wojny

Parafia w Postoliskach jest jedną z najstarszych w powiecie wołomińskim i najstarszą w gminie Tłuszcz. Neogotycki, murowany z cegły ceramicznej kościół, zbudowany został w latach 1913-1919 według projektu Henryka Kudery. Fundatorami świątyni byli parafianie, którym w trudnych wojennych czasach, udało się wybudować tę spektakularną świątynię.

"We wsi Stryjki na ziemi wydzierżawionej od jednego z gospodarzy pobudowano cegielnię, w której od 1911 do 1917 roku wypalono milion cegieł zwyczajnych i modelowych. Z całej okolicy zwożono do Postolisk kamienie, gdzie na miejscu zrobiono cokół, schody i osiem filarów do prezbiterium" - opisał mazowiecki konserwator zabytków.

Od 15 lat jest zabytkiem

Budowa neogotyckiego kościoła zakończyła się dopiero w latach 80., kiedy ukończono strzelistą wieżę. W 2011 roku kościół został wpisany do rejestru zabytków.

Magdalena Gruszczyńska
