Pili alkohol podczas służby i wjechali w płot. Byli policjanci skazani

Jak przekazał rzecznik Prokuratury Okręgowej w Płocku, sąd uznał dwóch byłych policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Płońsku za winnych popełnienia czynów z art. 231 par. 1 Kodeksu karnego - polegających na przekroczeniu uprawnień podczas pełnienia służby.

Przypomniał, że chodzi o wydarzenia z nocy z 18 na 19 kwietnia 2025 roku, do których doszło podczas patrolu policjantów na terenie Płońska.

Pili alkohol podczas służby

"Spożywali oni alkohol podczas służby oraz umożliwili spożywanie alkoholu osobom nieuprawnionym przewożonym oznakowanym radiowozem, a także podjęli interwencję będąc w stanie nietrzeźwości" - wymienił w komunikacie Bartosz Maliszewski, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Płocku,

Z ustaleń śledczych wynika również, że w trakcie służby policjanci opuścili radiowóz i poszli do prywatnego mieszkania, gdzie pili alkohol. "W czasie tym posiadali przy sobie bojową broń służbową. Jeden z policjantów został dodatkowo uznany za winnego kierowania pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości, tj. o czyn z art. 178a par. 1 Kodeksu karnego" - dodał rzecznik.

Maliszewski zaznaczył, że sąd uwzględnił wniosek oskarżonych o dobrowolne poddanie się karze, "gdyż na zaproponowaną karę wyraził zgodę obecny na rozprawie prokurator". Rzecznik dodał, że sprawcom wymierzono karę sześciu miesięcy pozbawienia wolności za przekroczenie uprawnień, a wobec jednego z nich również grzywnę w wysokości czterech tysięcy złotych.

Kierował radiowozem po alkoholu

"Za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości sąd orzekł wobec jednego z policjantów zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 5 lat. Za oba czyny wymierzono temu ostatniemu sprawcy karę łączną 10 miesięcy pozbawienia wolności" - poinformował rzecznik płockiej prokuratury.

Jednocześnie sąd warunkowo zawiesił obu policjantom wykonanie kar pozbawienia wolności na okres dwóch lat i oddał ich pod dozór kuratora sądowego. "Wobec kierowcy radiowozu orzeczono nadto świadczenie pieniężne i nawiązkę na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w łącznej kwocie 10 tysięcy złotych" - wyliczył prokurator. I jak podsumował, obu skazanych obciążono kosztami postępowania po nieco ponad pięć tysięcy złotych.

Wyrok nie jest prawomocny.

Opracowała Katarzyna Kędra