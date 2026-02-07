Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Okolice

Pili alkohol podczas służby i wjechali w płot. Byli policjanci skazani

Rozbity radiowóz płońskiej policji
Rzeczniczka płońskiej policji o zatrzymaniu pijanych funkcjonariuszy
Źródło: TVN24
Sąd Rejonowy w Płońsku uznał, że dwaj byli policjanci przekroczyli swoje uprawnienia - pili alkohol podczas służby, jeden z nich prowadził też radiowóz po pijanemu. Sprawa wyszła na jaw wiosną zeszłego roku, gdy radiowóz rozbił się na ogrodzeniu posesji.

Jak przekazał rzecznik Prokuratury Okręgowej w Płocku, sąd uznał dwóch byłych policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Płońsku za winnych popełnienia czynów z art. 231 par. 1 Kodeksu karnego - polegających na przekroczeniu uprawnień podczas pełnienia służby.

Przypomniał, że chodzi o wydarzenia z nocy z 18 na 19 kwietnia 2025 roku, do których doszło podczas patrolu policjantów na terenie Płońska.

Pili alkohol podczas służby

"Spożywali oni alkohol podczas służby oraz umożliwili spożywanie alkoholu osobom nieuprawnionym przewożonym oznakowanym radiowozem, a także podjęli interwencję będąc w stanie nietrzeźwości" - wymienił w komunikacie Bartosz Maliszewski, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Płocku,

Z ustaleń śledczych wynika również, że w trakcie służby policjanci opuścili radiowóz i poszli do prywatnego mieszkania, gdzie pili alkohol. "W czasie tym posiadali przy sobie bojową broń służbową. Jeden z policjantów został dodatkowo uznany za winnego kierowania pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości, tj. o czyn z art. 178a par. 1 Kodeksu karnego" - dodał rzecznik.

Maliszewski zaznaczył, że sąd uwzględnił wniosek oskarżonych o dobrowolne poddanie się karze, "gdyż na zaproponowaną karę wyraził zgodę obecny na rozprawie prokurator". Rzecznik dodał, że sprawcom wymierzono karę sześciu miesięcy pozbawienia wolności za przekroczenie uprawnień, a wobec jednego z nich również grzywnę w wysokości czterech tysięcy złotych.

Rozbity radiowóz płońskiej policji
Rozbity radiowóz płońskiej policji
Rozbity radiowóz płońskiej policji
Źródło: TVN24
Rozbity radiowóz płońskiej policji
Rozbity radiowóz płońskiej policji
Źródło: TVN24
Rozbity radiowóz płońskiej policji
Rozbity radiowóz płońskiej policji
Źródło: TVN24

Kierował radiowozem po alkoholu

"Za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości sąd orzekł wobec jednego z policjantów zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 5 lat. Za oba czyny wymierzono temu ostatniemu sprawcy karę łączną 10 miesięcy pozbawienia wolności" - poinformował rzecznik płockiej prokuratury.

Jednocześnie sąd warunkowo zawiesił obu policjantom wykonanie kar pozbawienia wolności na okres dwóch lat i oddał ich pod dozór kuratora sądowego. "Wobec kierowcy radiowozu orzeczono nadto świadczenie pieniężne i nawiązkę na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w łącznej kwocie 10 tysięcy złotych" - wyliczył prokurator. I jak podsumował, obu skazanych obciążono kosztami postępowania po nieco ponad pięć tysięcy złotych.

Wyrok nie jest prawomocny.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Pili alkohol na służbie, wjechali radiowozem w płot. Zarzuty

Pili alkohol na służbie, wjechali radiowozem w płot. Zarzuty

PŁOŃSK
Policjant podejrzany o gwałt na podwładnej. Sąd rozpatrzył zażalenie na areszt

Policjant podejrzany o gwałt na podwładnej. Sąd rozpatrzył zażalenie na areszt

Opracowała Katarzyna Kędra

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Udostępnij:
Tagi:
PłońskWyroki sądowe w PolsceSprawy sądowe w PolscePolicja
Czytaj także:
Pługoposypywarki pracują na warszawskich ulicach
Marznące opady w stolicy. Może być ślisko
Ulice
Minifontanny w tunelu Wisłostrady
Dlaczego zimą działają "zraszacze" na środku jezdni? Drogowcy tłumaczą
Śródmieście
Tablica informacyjna o zakazie sprzedaży alkoholu nocą
Jest uchwała o prohibicji w całej Warszawie, z jednym wyjątkiem
Włochy
Wycinka drzew w Ogrodzie Saskim
Przygnębiający widok. Wycięli 74 drzewa w Ogrodzie Saskim
Śródmieście
Sprawa "rondziarza" w prokuraturze okręgowej
65 podejrzanych zdarzeń. Osoby "celowo doprowadzały do kolizji"
Ochota
Budowa mostu Krasińskiego przełożona
Targówek i Białołęka chcą mostu. Żoliborz osamotniony w sprzeciwie
Targówek
Policja (zdj. ilustracyjne)
Policjant podejrzany o gwałt na podwładnej. Sąd rozpatrzył zażalenie na areszt
Okolice
Śmiertelny wypadek w miejscowości Wyglądały
Zjechał z drogi, uderzył w drzewo i dachował. Nie przeżył
Okolice
Łabędź przymarzł do lodu na Wiśle
Łabędź przymarzł do lodu na Wiśle
Żoliborz
Psy odebrane ze schroniska w Sobolewie
26 martwych psów i "liczne zaniedbania" w Sobolewie. Prokuratura prześwietla schronisko
Okolice
Policjant pomógł wyczerpanej seniorce
Seniorka nie mogła dojść do domu. Prosiła o pomoc, nikt nie reagował
Okolice
Utrudnienia na A2 po kolizjach
Utrudnienia na A2 po dwóch kolizjach
Okolice
Warunki panujące w schronisku w Kuflewie
Prokurator wszedł do "nielegalnego schroniska". Minister: to obszar patologii
Okolice
Celowo wprowadził autobus w poślizg
"Rozbujał" autobus, żeby sprawić frajdę pasażerom. Trafił na radiowóz
Okolice
Teren Fortu Wawrzyszew okala fosa
Planują tunele, działkowcy boją się o wodę. "Ona przesądza o życiu lub śmierci wielu zwierząt"
Dariusz Gałązka
Moment zerwania linii energetycznej przez śmigłowiec Black Hawk
Pilot policyjnego Black Hawka oskarżony. Sąd podejmie ważną decyzję o procesie
Okolice
Warszawa (zdjęcie ilustracyjne)
Warszawa wyprzedziła Paryż i Mediolan. Stolica zyskuje w oczach inwestorów
BIZNES
Policja zakończyła poszukiwania zaginionej 18-latki (zdj. ilustracyjne)
Powiedziała, że idzie odebrać paczkę. Znaleźli jej ciało
Okolice
W biurowcu Spektrum Tower zawalił się podwieszany sufit
W wieżowcu zawalił się sufit, parter zalała woda
Wola
Uszkodzona nawierzchnia ulicy Chmielnej
Nierówna nawierzchnia na nowym deptaku. Urzędnicy znają przyczynę
Śródmieście
Awaria wodociągowa w Warszawie
Szpital, przedszkole i urząd bez wody. Awaria
Wola
Budowa ulicy Papczyńskiego w Górze Kalwarii budzi niepokój mieszkanców
Stare plany na nową drogę. "Wywłaszczenia w atmosferze terroru"
Alicja Glinianowicz
Otwarto Ptasi Punkt Przyjęć w warszawskim zoo
Od sikorki do bociana. Tu trafią dzikie ptaki potrzebujące pomocy
Praga Północ
Zatrzymano podejrzanych o przemyt papierosów z terenu Białorusi
Balonami przemycali papierosy z Białorusi. Zarzuty
Okolice
Zarzuty dla mężczyzny podejrzanego o atak ostrym narzędziem (zdjęcie ilustracyjne)
Zaatakował byłą partnerkę ostrym narzędziem. Zmarła. Zarzuty i areszt
Praga Północ
W Łazienkach Królewskich zamieszkał borsuk
Wyjątkowy mieszkaniec Łazienek Królewskich. "Pojawił się u nas po raz pierwszy"
Śródmieście
Budynek przy Moniuszki 8 na wizualizacji
Przed wojną bawiła się tu elita. Wiemy, co powstanie w budynku dawnej Adrii
Dariusz Gałązka
Roma Tower ma powstać w centrum Warszawy
Roma Tower ma komplet pozwoleń. Budowa wieżowca może ruszyć
Śródmieście
Policja zatrzymała podejrzanych o oszustwa
15-latka na przepustce udawała policjantkę. Ze wspólnikami chciała okraść małżeństwo
Bemowo
Wypadek na torach z udziałem człowieka w Żyrardowie
Śmiertelny wypadek na torach. "Większość połączeń odwołana lub opóźniona"
Okolice
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki