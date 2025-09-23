Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
TVN24+
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Okolice

Siedział skulony na środku jezdni. Policjantka uratowała rannego puszczyka

Policjantka uratowała rannego puszczyka
Nocna kąpiel puszczyka uralskiego
Źródło: Nadleśnictwo Baligród, Lasy Państwowe
Rzeczniczka sochaczewskiej policji uratowała rannego puszczyka, który znalazł się na środku jezdni. Dzięki jej czujności, ptak objęty ścisłą ochroną trafił pod opiekę specjalistów. Po rehabilitacji w ośrodku dla zwierząt leśnych ma szansę na powrót do naturalnego środowiska.

W poniedziałek rano starszy aspirant Agnieszka Dzik, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Sochaczewie, wyjechała do Warszawy na szkolenie. Niespełna kilometr od domu zauważyła na środku jezdni skulonego ptaka.

"Początkowo wydawało się, że może to być gołąb lub inny ptak, który przysiadł na jezdni. Jednak, gdy policjantka podjechała bliżej, okazało się, że to puszczyk - przedstawiciel sów, objęty w Polsce ścisłą ochroną gatunkową" - informuje Komenda Wojewódzka Policji w Radomiu.

Policjantka zatrzymała auto, zabezpieczyła miejsce zdarzenia i przeniosła ostrożnie rannego ptaka na pobocze. Mazowiecka komenda podkreśla, że puszczyk nie próbował odlecieć i pozwalał udzielić sobie pomocy. Mogło to wskazywać na to, że został poszkodowany w zderzeniu z pojazdem.

"Okazało się, że ma uszkodzone skrzydło"

O nietypowej interwencji policjantka poinformowała telefonicznie dyżurnego Komendy Miejskiej Policji w Płocku.

"Dyżurny powiadomił z kolei Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Płocka. Po krótkim czasie na miejsce przyjechał pracownik zakładu usług miejskich, który przejął puszczyka. Sowa została przetransportowana do ośrodka rehabilitacji zwierząt leśnych. Okazało się, że ma uszkodzone skrzydło" - wyjaśnia Mazowiecka Policja.

Policjantka uratowała rannego puszczyka
Policjantka uratowała rannego puszczyka
Źródło: Komenda Wojewódzka Policji w Radomiu

Policjantka ratuje zwierzęta

Policja podkreśla, że to nie pierwsza taka interwencja rzeczniczki sochaczewskiej komendy. Jak napisano w komunikacie, st. asp. Agnieszki Dzik rtowała już koty i psy.

"Sama także przygarnęła dwa koty znalezione przez inne osoby, a na działce postawiła domki dla jeży" - dodano.

Starszy aspirant Agnieszka Dzik
Starszy aspirant Agnieszka Dzik
Źródło: Komenda Wojewódzka Policji w Radomiu
OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Papuga w restauracji
Papuga usiadła na ramieniu jednego z gości restauracji i nie chciała odlecieć
Śródmieście
Drapieżny ptak potrzebował pomocy
Drapieżny ptak uderzył w budynek. Uszkodził skrzydło
Wola
Kaczki siedziały w rozgrzanym samochodzie
Kaczki zamknięte w rozgrzanym samochodzie
Mokotów

Autorka/Autor: kk

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Komenda Wojewódzka Policji w Radomiu

Udostępnij:
TAGI:
PolicjazwierzętaOchrona zwierząt
Czytaj także:
Stołeczni policjanci uderzyli w dilerów narkotyków
Policjanci szukali dilerów w okolicy szkół. Niemal sto osób z zarzutami
Śródmieście
Prom Gassy - Karczew
Po 11 latach kończą działalność, promu nie będzie. Ruch należy do samorządów
Policjanci zatrzymali do kontroli 16-letniego rowerzystę
Zatrzymali 16-latka wracającego z urodzin i wezwali jego matkę
Policjanci odnaleźli zaginionego ośmiolatka
Ośmiolatek zniknął w tłumie na bulwarach
Śródmieście
Zrzut ekranu z wpisu Zenobii Żaczek
Obrażał Ukrainkę w autobusie. Aktywistka stanęła w jej obronie, została uderzona
Praga Północ
Strażnicy miejscy przerwali jazdę motocykliście
W klapkach, bez kasku i prawa jazdy
Praga Południe
Kontrola graniczna na warszawskim lotnisku
Podróż 13 cudzoziemców zakończyła się na Lotnisku Chopina
Włochy
Badacze znaleźli szczątki prawdopodobnie ofiar niemieckich nalotów
Wyrównywali teren, znaleźli ludzkie szczątki. To mogą być ofiary bombardowań
Katarzyna Kędra
Akt oskarżenia przeciwko adwokatowi Jackowi C. (zdj. ilustracyjne)
Naruszenie nietykalności dziewczyny, groźby wobec jej matki. Lekarz oskarżony
Kierująca zerwała przewody światłowodowe
Wyjeżdżała spod paczkomatu, zerwała światłowód
Akcja #RoweremDoPracy
Siedem lat walczą o bezpieczny przejazd
Praga Południe
Prace drogowe w rejonie Filharmonii Narodowej
Przebudowa ulic trwa, są uzgodnienia przed Konkursem Chopinowskim
Śródmieście
Z Varso odpadła szyba
Z 11. piętra biurowca spadła szyba
Wola
Zbrodnia na kampusie UW i zatrzymanie Mieszka R.
Zabójstwo na uczelni. Psychiatrzy nie ustalili, czy Mieszko R. był poczytalny
Śródmieście
Katastrofa myśliwca F-16 Tiger Demo Team - Air Show 2025 w Radomiu
Prokuratura: odczytano zapisy z czarnych skrzynek F-16
Zatrzymanie 48-latka
Był poszukiwany i pijany. Jechał autem mimo dożywotniego zakazu
Kierowca uderzył w ogrodzenie i uciekł
Wjechał w ogrodzenie i uciekł. W Polsce był nielegalnie, nie ma prawa jazdy
Stacja metra Bemowo
Kasowniki wyłączone, bramki otwarte. Dziś darmowa komunikacja miejska
Komunikacja
Marcin Kierwiński i Rafał Trzaskowski
"Zielone światło" od premiera na "operację" przeciwko Trzaskowskiemu
TVN24
Zderzenie z łosiem w Pilawie
W bok auta nagle uderzył łoś
Wypadek na autostradzie A2 pod Grodziskiem Mazowieckim
Cztery auta rozbiły się na A2, dwie osoby ranne
Prom Gassy - Karczew kursuje po Wiśle
Prom w Gassach zakończył działalność. "Wielka strata"
21 1330 napieraj para-0001
Tajemnicze obiekty w czterech miejscach kraju
TVN24
Pożar pól koło Pruszkowa
Pole w ogniu, dym widoczny z autostrady
Grupa kolarzy zderzyła się z dzikami
Grupa kolarzy zderzyła się ze stadem dzików
Kolizja z udziałem jelenia w miejscowości Leszno
Kolizja autobusu i auta z jeleniem. Zwierzę nie przeżyło
Pożar na Bemowie
Trzy osoby poszkodowane po pożarze bloku. Ewakuacja
Bemowo
Peron dworca kolejowego Warszawa Wschodnia
W nocy ewakuują Dworzec Wschodni. "Symulacja zagrożenia"
Praga Południe
Śmiertelny wypadek motocyklisty na Mokotowie
Śmiertelny wypadek w Warszawie. Motocyklista przebił bariery, uderzył w trzy auta
Mokotów
Opóźniony lot z Warszawy do Turcji
Mieli wylecieć wieczorem, czekali prawie dobę na lotnisku. Awaria i opóźniony lot do Turcji
Włochy

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki