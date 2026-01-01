Jechali na sygnałach, doszło do zderzenia. Ranny policjant

Do zdarzenia doszło po północy na ulicy Wyszogrodzkiej.
"44-letni pieszy, znajdujący się na pasie zieleni rozdzielającym jezdnię, najprawdopodobniej nagle wtargnął na lewy pas ruchu, wprost pod nadjeżdżający nieoznakowany radiowóz, poruszający się z użyciem sygnałów świetlnych" - podała Komenda Miejska Policji w Płocku.
Policjant siedzący za kierownicą radiowozu chciał uniknąć potrącenia pieszego i zjechał na środkowy pas ruchu, gdzie doszło do zderzenia z dwoma innymi samochodami.
"Kierujący pojazdami byli trzeźwi. Badanie pieszego wykazało blisko 2,5 promila alkoholu. W wyniku zdarzenia obrażeń doznał 29-letni funkcjonariusz, będący pasażerem radiowozu" - poinformowała płocka policja.
Autorka/Autor: mm/gp
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: KMP w Płocku