Jechali na sygnałach, doszło do zderzenia. Ranny policjant

Płock (Mazowieckie) Źródło: Google Earth

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do zdarzenia doszło po północy na ulicy Wyszogrodzkiej.

"44-letni pieszy, znajdujący się na pasie zieleni rozdzielającym jezdnię, najprawdopodobniej nagle wtargnął na lewy pas ruchu, wprost pod nadjeżdżający nieoznakowany radiowóz, poruszający się z użyciem sygnałów świetlnych" - podała Komenda Miejska Policji w Płocku.

Policjant siedzący za kierownicą radiowozu chciał uniknąć potrącenia pieszego i zjechał na środkowy pas ruchu, gdzie doszło do zderzenia z dwoma innymi samochodami.

"Kierujący pojazdami byli trzeźwi. Badanie pieszego wykazało blisko 2,5 promila alkoholu. W wyniku zdarzenia obrażeń doznał 29-letni funkcjonariusz, będący pasażerem radiowozu" - poinformowała płocka policja.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Pijani dorośli jechali po alkohol. W aucie było wyziębione niemowlę

Rozwiń

OGLĄDAJ: TVN24 HD