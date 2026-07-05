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Piaseczno

Śnięte ryby w rzece. Apelują o unikanie kąpieli w lokalnych zbiornikach

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Śnięte ryby w rzece Jeziorce
Przed nami lato pełne ekstremów
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Hanna Kułakowska-Michalak Zastępca Burmistrza/Facebook
W rzece Jeziorce odnalezione zostały duże ilości śniętych ryb. Władze Piaseczna apelują, aby do czasu wyjaśnienia przyczyny ich pomoru, mieszkańcy nie wchodzili do stawów i rzek na terenie gminy.

Informacje o sytuacji na rzece Jeziorce wydał Gminny Sztab Zarządzania Kryzysowego. Jak przekazali urzędnicy, w piątek zaobserwowano dużą liczbę śniętych ryb. Znajdowały się one głównie na odcinku rzeki w rejonie ulicy Dworskiej.

O sprawie zostały powiadomione odpowiednie służby. Pracownicy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pobrali próbki wody do badań.

Urzędnicy o przyczynach pomoru ryb

"Nic nie wskazuje na to aby sytuacja ta miała coś wspólnego ze zrzutem z oczyszczalni ścieków w Wólce Kozodawskiej" - zaznaczają przedstawiciele Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno.

Ich zdaniem, pomór ryb może mieć związek z ostatnią falą upałów.

"Prawdopodobnie zjawisko to związane jest z przyduchą, czyli znacznym spadkiem zawartości tlenu w wodzie, spowodowanym ekstremalnymi upałami utrzymującymi się w ostatnich dniach" - wyjaśniają.

Apel o niewchodzenie do wody

Urzędnicy apelują do mieszkańców Piaseczna, aby nie wchodzili do zbiorników wodnych na terenie gminy i nie wpuszczali do nich zwierząt.

Wiceburmistrzyni Piaseczna Hanna Kułakowska-Michalak poinformowała na Facebooku, że apel dotyczy przede wszystkim rzeki Jeziorki oraz sąsiadujących z nią stawów na Górkach Szymona.

Koryto rzeki od piątku porządkują służby. Ma to ograniczyć uciążliwości i zapobiec dalszemu pogarszaniu się sytuacji.

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Źródło: tvnwarszawa.pl
Klaudia Kamieniarz
Klaudia Kamieniarz
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
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