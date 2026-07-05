Śnięte ryby w rzece. Apelują o unikanie kąpieli w lokalnych zbiornikach
Informacje o sytuacji na rzece Jeziorce wydał Gminny Sztab Zarządzania Kryzysowego. Jak przekazali urzędnicy, w piątek zaobserwowano dużą liczbę śniętych ryb. Znajdowały się one głównie na odcinku rzeki w rejonie ulicy Dworskiej.
O sprawie zostały powiadomione odpowiednie służby. Pracownicy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pobrali próbki wody do badań.
Urzędnicy o przyczynach pomoru ryb
"Nic nie wskazuje na to aby sytuacja ta miała coś wspólnego ze zrzutem z oczyszczalni ścieków w Wólce Kozodawskiej" - zaznaczają przedstawiciele Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno.
Ich zdaniem, pomór ryb może mieć związek z ostatnią falą upałów.
"Prawdopodobnie zjawisko to związane jest z przyduchą, czyli znacznym spadkiem zawartości tlenu w wodzie, spowodowanym ekstremalnymi upałami utrzymującymi się w ostatnich dniach" - wyjaśniają.
Apel o niewchodzenie do wody
Urzędnicy apelują do mieszkańców Piaseczna, aby nie wchodzili do zbiorników wodnych na terenie gminy i nie wpuszczali do nich zwierząt.
Wiceburmistrzyni Piaseczna Hanna Kułakowska-Michalak poinformowała na Facebooku, że apel dotyczy przede wszystkim rzeki Jeziorki oraz sąsiadujących z nią stawów na Górkach Szymona.
Koryto rzeki od piątku porządkują służby. Ma to ograniczyć uciążliwości i zapobiec dalszemu pogarszaniu się sytuacji.